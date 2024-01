Recomendaciones para evitar siniestros viales durante el puente festivo de Reyes

Durante el puente festivo de Reyes Magos del 2023 fallecieron más de 100 personas en siniestros viales, razón por la cual en este 2024 la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ha intensificado los controles viales y ha proporcionado una serie de medidas y recomendaciones para garantizar que los viajeros lleguen salvos a sus hogares.

De acuerdo con Mariantonia Tabares Pulgarín, directora de la ANSV, el puente festivo de Reyes es el de mayor registro de siniestralidad en todo el año, de ahí su llamado a los conductores para que respeten su vida en las vías tomando medidas como la reducción en la velocidad; la realización de la revisión técnico mecánica, con la que cada conductor podrá cerciorarse del óptimo estado de su vehículo; el porte de todos los elementos de protección para motociclistas; la revisión del kit de emergencia, entre otras recomendaciones.



“El llamado que hacemos es a que hagan la revisión preoperativa de su vehículo, es decir, la revisión técnico mecánica; que porten todos los elementos de protección personal, para los conductores de motocicleta; que revisen sus extintores y llantas antes de salir a carretera; y, sobre todo, que entreguen las llaves y no conduzcan bajo la influencia del alcohol o drogas”, destacó Mariantonia Tabares Pulgarín.



Asimismo, la funcionaria hizo hincapié en la importancia de reducir la velocidad y respetar los límites de acuerdo con la señalización reglamentaria, ya que esta es una de las mayores causantes de mortalidad en los siniestros viales ocurridos en Colombia en 2023.



“̈Es importante también que sepan que uno de los principales factores de riesgo en materia de siniestralidad vial ocurre por el hecho de la velocidad al volante. Es necesario hacerles el llamado para que ustedes se cuiden, para que sepan que acá estamos todas las autoridades con el tema de control, pero son cada uno de ustedes los que pueden contribuir para que lleguen sanos y salvos a su casa”, resaltó la funcionaria.



Aunque según datos de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (Ditra), con corte al 31 de diciembre de 2023 y en comparación con el mismo periodo durante 2022, la disminución en la siniestralidad vial ha sido del 21 por ciento. Por esta razón, la ANSV adelanta estrategias preventivas con las que busca garantizar que los viajeros regresen a sus hogares de manera segura tras disfrutar de las festividades decembrinas.



Precisamente, en el marco del Plan Navidad, con ocasión de la finalización del año 2023, la ANS junto con la Superintendencia de Transporte intensificaron las campañas de seguridad vial y se continuó con la socialización de acciones y la concientización a los diferentes actores viales, bajo el lema “Disfruta las fiestas, celebra la vida y regresa sano a casa”.



Además, a través de este trabajo mancomunado entra la ANSV y la SuperTransporte se implementó un aplicativo donde los distintos entes territoriales hacen un reporte de los operativos de control que se realizan. Como resultado de esta labor, hasta el 02 de enero 2024 ya se contaba con más de 1.318 informes de acciones preventivas y correctivas que se han realizado por parte de los organismos de tránsito y transporte, según una priorización previa de municipios, donde se tuvieron en cuenta especialmente aquellos con los más elevados índices de accidentalidad.

El exceso de velocidad es una de las mayores causantes de mortalidad en los siniestros viales. Foto: Cortesía ANSV

Recomendaciones de seguridad vial para viajar

Finalmente, la Agencia Nacional de Seguridad Vial compartió algunas recomendaciones antes de salir a la vía:



• Mantenga el vehículo en buen estado: revíselo antes de cada viaje y realice mantenimientos periódicos, verifique los elementos de seguridad activa como neumáticos, luces, frenos, fluidos y los elementos del equipo de prevención y seguridad.



• Realice pausas activas en viajes largos: en largas distancias, haga una parada cada dos horas o 100 Km, máximo, manténgase hidratado y aliméntese de manera balanceada.



• Conduzca de manera preventiva y previsiva: mantenga la atención en la carretera, anticipe las acciones de otros conductores y sea consciente de su entorno.



• Respete los límites de velocidad: mantenga la velocidad a las condiciones del camino y respete los límites de acuerdo con la señalización reglamentaria, especialmente en zonas escolares o residenciales.



• Mantenga una distancia de seguridad adecuada: aplique la técnica de mantener el suficiente espacio entre su vehículo y el de adelante para reaccionar en caso de emergencia.



• Evite distracciones: no use el teléfono o realice otras actividades que puedan distraerlo mientras conduce. Mantenga la atención en la carretera en todo momento.



• Respete las señales de tránsito: deténgase en los semáforos, ceda el paso cuando sea necesario y siga las indicaciones de la señalización vial.



• Nunca conduzca bajo la influencia del alcohol o drogas. Planifique con anticipación y use medios alternativos si has consumido algún tipo de estas sustancias.



• Use el cinturón de seguridad: todos los ocupantes del vehículo sin excepción deben usar el cinturón de seguridad correctamente.

