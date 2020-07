Reactivación económica, responsabilidad de todos

“El Valle del Cauca y el norte del Cauca conforman el enclave de compañías de manufactura ligera de capital extranjero más importante del país y varias empresas mantienen interés de instalarse en la región”, comenta Esteban Piedrahíta, presidente de la Cámara de Comercio de Cali.

Entre tanto, Piedrahita señala que han tenido éxito con la estrategia de ‘Proyectos Destino’, junto con la ejecución de algunas iniciativas empresariales en Corea, Chile y Holanda. “En este momento, está abierta la convocatoria para empresas interesadas en exportar alimentos y productos de protección personal y bioseguridad a Perú, Chile y Estados Unidos. También buscamos a 15 empresas interesadas en explorar oportunidades comerciales en el mercado japonés”, recalca el ejecutivo.



Así mismo, informa que en los próximos meses se abrirá la convocatoria para los proyectos ‘Destino Corea 2.0’ y Destino Israel. “Sobre esta actividad comercial, gran generadora de empleo, seguiremos acompañando a las empresas locales para que conozcan los aspectos regulatorios y facilitarles la implementación de los protocolos de bioseguridad”.



Las expectativas de los empresarios líderes de los clúster de la región permiten creer que en los próximos meses se dará un gran repunte en la actividad manufacturera y, en ese sentido, debería acelerarse la creación de nuevos empleos; no solo en las compañías productoras finales, sino en la red de proveedores de insumos, empaques, materias primas y proveedores de servicios.



Un ‘Valle Invencible’

Desde la Gobernación del Valle del Cauca, Pedro Andrés Bravo, secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, anuncia que la reapertura económica ha permitido a la fecha la reactivación de unas 48.000 empresas y 518.000 empleos, lo que representa cerca del 40 por ciento del potencial productivo del departamento.



Bravo explica que se ha venido trabajando en la reactivación económica y generación de empleo “diseñando e implementando estrategias para el fortalecimiento de las capacidades, y la productividad y competitividad de los emprendedores y empresarios de la región”.



De igual manera, el experto considera que la articulación con todo el Ecosistema de Emprendimiento, los sectores productivos y los gremios del departamento, “es definitiva para tomar medidas conjuntas y coordinadas mediante la instalación de la Mesa Permanente de Reactivación Económica, liderada por este despacho, como un trabajo articulado con todo el ecosistema empresarial, con la finalidad de seguir convirtiendo a la región en un ‘Valle Invencible’”, enfatiza el secretario.

Nuevas empresas en cuarentena

Según María Victoria Vásquez, gerente de la Comisión Regional de Competitividad (CRC), para superar la crisis económica generada por la emergencia sanitaria “es necesario que el Valle del Cauca se apalanque en sus fortalezas competitivas para robustecer la productividad de las apuestas priorizadas y su capacidad para impulsar la base empresarial de manufacturas y servicios”.



Comenta que, según los datos revelados por el Dane, la producción industrial entre enero y abril 2020 presentó una caída del 9,3 por ciento frente el mismo periodo del año anterior. “En este difícil contexto, el Valle del Cauca con (-3,7 por ciento), fue el departamento cuya caída real anual fue la menos pronunciada entre las demás regiones. Lo anterior se explica, en gran parte, por la dinámica empresarial de los cluster relacionados con alimentos y artículos farmacéuticos, y de aseo y cuidado personal”, asegura la gerente de la CRC.



De otro lado, destaca que durante la cuarentena entre el 25 de marzo y el 21 de junio, “en Cali se han creado 2.101 empresas nuevas, lo cual proyecta un mensaje positivo ante el reto de la recuperación del tejido empresarial y la reactivación económica de la región”.

Actividades económicas en marcha

Desde la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) Seccional Valle, su gerente, Lina Sinisterra, considera que ya no es factible contemplar nuevos cierres por sectores o no empezar a movilizar los sectores que han estado completamente estancados como los restaurantes, las aerolíneas y los hoteles.



“Es fundamental para la reactivación y para mitigar el impacto sobre el empleo procurar que toda la actividad económica formal esté en marcha o se ponga en movimiento lo más pronto posible, cumpliendo con las medidas correspondientes”, enfatiza.



De igual forma, cuenta que han sumado muchos actores a nivel nacional a la campaña de cultura ciudadana ‘Colombia Arranca Seguro’, “porque en esta fase la responsabilidad es de todos y cada uno de nosotros y debemos construir esa conciencia, debido a que los decretos de toque de queda agotaron toda su factibilidad”.

Sinisterra también acota que, en general, “lo que el empresariado cree que se debe hacer es empezar desde cada una de las compañías a apostarle al crecimiento, al desarrollo económico, a la generación de empleo y al cumplimiento de las obligaciones tributarias”.

Transformación digital, una ventaja

Finalmente, Edwin Maldonado, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca (CIEV), anuncia que se viene trabajando en construir un Fondo de Inversión Mipyme para que, por medio de un vehículo financiero y del ecosistema institucional de la región, “se puedan atraer recursos de fondos internacionales, que no piensen solo en el retorno financiero, sino en el retorno social y ambiental y que esto se traduzca en mayor acceso, mejores plazos y menores tasas de interés”.



Resalta la forma como se ha venido trabajando durante el tiempo de cuarentena, porque “toda crisis permite afianzar las relaciones de colaboración entre las entidades y esta no ha sido la excepción, pues se ha logrado en un trabajo público–privado enfrentar esta situación crítica, pensando en la vida, la salud, la seguridad alimentaria y los ingresos de las personas”, comenta el directivo.



Maldonado concluye asegurando que en el tema empresarial “se ha acelerado la apropiación del trabajo remoto y del comercio electrónico, y nosotros esperamos que esto sirva para que las empresas y las personas sean más conscientes de la importancia de la transformación digital y sigamos en esa línea, adoptando muchas tecnologías disruptivas”.

Empresas con activo real y presencia en el exterior

Una red de inversión local llamada Polux, que reúne a más de 20 inversionistas con $8.000 millones de capital disponible para inversión en etapa temprana, ha logrado detonar un movimiento de cultura y creatividad para la ciudad-región, que inspira y moviliza a la siguiente generación de futuros empresarios.



Cali y el ecosistema vallecaucano (a través de entidades como la Cámara de Comercio, la Alcaldía, la Gobernación, las universidades y sus incubadoras como el Startup-Café y Campus Nova, Reddi y gremios como la Andi) han venido fortaleciendo sus diferentes ejes de atención al emprendedor

Alianzas y conocimiento

1.700 emprendedores y empresas innovadoras en diversas etapas de crecimiento, que en conjunto representan $21 billones de pesos de facturación a cierre de 2018, tuvieron el acompañamiento, rigurosa medición y seguimiento de la Cámara de Comercio de Cali.



La Agencia Presidencial para la Cooperación e iNNpulsa Colombia han recibido el aval de la Cámara de Comercio Cali para operar 'ValleE', el programa de aceleración de 'startups', que ha demostrado su costo beneficio, ya que por cada peso invertido en el acompañamiento del emprendedor, la empresa crece 11 veces en ventas contra el grupo de control.



“Actualmente, 22 entidades de cinco países en Mesoamérica tienen programas de aceleración propios, y siete regiones de Colombia (Bolívar, Caldas, Huila, Quindío, Tolima, Santander y San Andrés) están operando con la metodología 'ValleE', a través de 'Acelera Región', con el cual 390 emprendimientos acelerarán el paso”, dice la funcionaria Isabela Echeverry, directora de emprendimiento e innovación de la Cámara de Comercio de Cali.

Aumentar el crecimiento económico

La narrativa 'Un Valle que se Atreve' nace de un trabajo conjunto desarrollado en 2015 por los sectores público, privado y académico; un ejercicio planteado para dotar a la región de un futuro mejor sobre las posibilidades de desarrollo económico, a partir de sus fortalezas. Una de ellas es el capital intelectual de su gente.



“Hace poco leí: "la vida no es fácil, es bella". Emprender es como la vida. No será fácil pero vas a disfrutar cada paso, cada fracaso, cada éxito. Todos los días te vas a levantar con un propósito claro y es muy probable que tu emprendimiento le dé mayor sentido a tu vida”, asegura Juan David Soto, propietario de Nuevosmedios.



Esta es una empresa que funciona 100 por ciento a través de Internet, con un enfoque de servicio cercano y personalizado. Sus soluciones se basan en el 'software' como servicio (SaaS: 'Software as a Service') y se apoyan en profesionales especialistas alrededor del mundo. “Hemos crecido siete veces en los últimos cinco años y estamos exportando a México, Guatemala, Panamá y Perú”, dice con mucho orgullo.



Para él, la clave del éxito es “hacer cada proyecto de gestión del conocimiento como si fuese para nosotros mismos. Hacerlo todo con amor”.



Mientras tanto, Santiago Lozano Yosioka y su empresa Prompack contribuyen a la salud mediante soluciones innovadoras de dispositivos médicos personalizados que permiten la protección, el suministro preciso y controlado de medicamentos para el tratamiento de enfermedades, diagnóstico y prevención de la salud. En los últimos años, la empresa ha crecido más del 20 por ciento, “llegando a países como Estados Unidos, México, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana”.



Lozano considera que emprender es un reto muy importante a nivel personal y nacional, “los emprendedores fomentan la creación de nuevas empresas y, por lo tanto, nuevas oportunidades de trabajo y educación, que es lo que más necesita este país”, dice.