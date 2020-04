Quintero anuncia nuevas medidas para seguir derrotando el coronavirus

Tras el anuncio del Gobierno nacional de ampliar la cuarentena hasta el 11 de mayo, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, anunció nuevas medidas y controles que se aplicarán en la capital antioqueña con el fin de seguir ganando la batalla al coronavirus.

Hasta el momento, el manejo que Medellín le ha dado a la contingencia es un ejemplo en América Latina. Se trata de la primera ciudad colombiana que tomó medidas, pues desde enero comenzó a preparar a más de 4.000 profesionales de la salud para afrontar la situación.



Además, las estrategias implementadas en la fase de contención; el uso de tecnologías como la inteligencia artificial, la analítica y la ‘big data’; así como el desarrollo de plataformas como ‘Medellín Me Cuida’ y programas como el ‘Plan Mil’ —gracias al cual hay actualmente más de 602 camas UCI— han logrado que la capacidad hospitalaria no esté desbordada y que hayan sido atendidas las necesidades sanitarias y socioeconómicas de la población.



“Medellín ganó la primera parte de la cuarentena, pero no solo por las cifras de contagio, sino porque es la ciudad colombiana que más apoyos per cápita ha entregado a sus ciudadanos. Cerca de 300 mil han recibido ayudas económicas directas o mercados completos, sin contar los paquetes del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que superan los 220 mil”, afirma el alcalde Daniel Quintero Calle.



Desde este lunes 27 de abril, día en que comienza la fase de mitigación que permitirá volver al trabajo a quienes hagan parte de los sectores de construcción y manufactura, la ciudad aplicará rigurosamente los protocolos de distanciamiento, limpieza, desinfección y bioseguridad establecidas por el Gobierno. Las empresas que no los cumplan serán cerradas.



Hay que señalar que Medellín, ejemplo nacional y global por el uso de la tecnología para combatir el coronavirus, también ha puesto a disposición la plataforma ‘Medellín Me Cuida Empresas’, donde las empresas deberán registrarse para retomar sus actividades; de lo contrario, también serán cerradas.



Las autoridades continuarán encargándose del seguimiento; de hecho, se ha establecido que las empresas que presenten brotes de dos o más personas serán cerradas por catorce días. Por ende, la recomendación de la Alcaldía es trabajar por células para evitar cierres completos y aislar inmediatamente a cualquier empleado con síntomas o que haya tenido contacto con una persona infectada.



“Estas medidas tienen por objeto reducir la curva de contagios y cuidar la vida de los ciudadanos al tiempo que se garantiza la reapertura de muchos empleos. A nosotros nos



preocupa mucho más la vida, pero nos importan los empleos porque, sin ellos, también se pueden perder vidas. Por eso, Medellín sigue anticipándose para enfrentar lo que será la cuarentena inteligente”, expresó el mandatario.



Con respecto al caso específico del sector de la construcción, la secretaria de Infraestructura Física, Natalia Orrego, aseguró que las obras públicas que se reanudarán serán 80, las cuales contarán con 2.500 empleados y generarán $288.000 millones en los próximos cuatro meses. En cuanto a obras de infraestructura privadas, se estima que se reanudarán 378 en toda el Área Metropolitana, generando 148.000 empleos y $21.000 millones diarios.



No hay que bajar la guardia



En la nueva fase, se conservarán medidas como el uso obligatorio del tapabocas en el espacio público y en el sistema de transporte. Es necesario tener en cuenta que quienes estén autorizados para laborar solo deberán desplazarse entre su vivienda y el sitio de trabajo. Para las demás actividades, como hacer mercado y diligencias bancarias, se estipula que solo salga una persona por hogar; por ello, sigue vigente el pico y cédula.



En movilidad, el pico y placa continúa suspendido, y el transporte público (rutas de buses y Metro) operará con una capacidad máxima del 35%, por lo que se recomienda a las empresas establecer horarios diferenciados de entrada y salida para evitar congestiones.



Además, la tarjeta cívica solo estará habilitada para quienes estén autorizados y no hagan parte de los cercos epidemiológicos establecidos por la Secretaría de Salud.



El sistema de bicicletas públicas ‘EnCicla’ también se reactivará y contará con una desinfección frecuente cada 10 minutos. Además, habrá un sistema de ciclorrutas temporales y todos los carriles derechos de la ciudad tendrán prioridad para los biciusuarios. Justamente, en palabras del alcalde Quintero Calle, la bicicleta será el medio de transporte más privilegiado durante esta fase, por lo que estará prohibido que conductores de automóviles o motos acosen a los biciusuarios.



Por su parte, la Policía contará con la aplicación ‘Medellín Me Cuida’ para verificar quiénes están autorizados para circular por la vía pública.



De momento, la capital antioqueña registra 267 casos positivos de coronavirus, 144 pacientes recuperados, 121 casos activos (es decir, que aún tienen el virus), cinco pacientes en UCI y dos fallecidos.



También vale la pena destacar que, de acuerdo con el alcalde, la ciudad avanza en la producción de tapabocas, reactivos y ventiladores que permitirán salvar vidas de pacientes con COVID-19.



Por último, la Administración Municipal hace un llamado a la ciudadanía para continuar acatando las medidas y tomando las precauciones necesarias desde el hogar para combatir la propagación del virus.