¿Qué tener en cuenta antes de estudiar un posgrado?

Actualizar o profundizar los conocimientos y fortalecer las competencias gerenciales dejaron de ser un valor agregado para una persona en el mundo laboral.

Actualmente las universidades del país, según el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), ofrecen 5.859 posgrados -sin contar técnicos o tecnólogos- de los cuales 2.964 son especializaciones universitarias, 530 especializaciones medico quirúrgicas, 2.003 maestrías y 362 doctorados.



Los costos de estos programas varían entre los $10 y $43 millones, según sea el tipo de posgrado y la universidad que lo oferte; y su duración también está sujeta a la categoría del programa, si es especialización, por ejemplo, tiene un tiempo estimado de un año, las maestrías dos años y los doctorados entre cuatro y cinco años.



Pero, más allá de estos indicadores que explican el diagnóstico de la educación posgradual en Colombia, respecto a tipos de programa, costos y duración, es importante tener en cuenta unos consejos prácticos antes de tomar la decisión de matricularse en un programa de este tipo.

Siga los consejos de los expertos

Daniel Cardona, decano de la Facultad de Educación de la Universidad La Gran Colombia, afirma que una de las principales dudas que surgen al momento de elegir estudiar un posgrado tiene que ver con la organización del tiempo y el dinero que se debe destinar para hacer este tipo de cursos.



Con relación a los tiempos, esta formación se ofrece por lo general en las noches en días entre semana, especialmente pensando en la disponibilidad de horarios de las personas que trabajan o los sábados durante todo el día; además, sus costos varían según el tipo de programa, si es especialización puede estar entre los $10 y $25 millones, maestría de $30 a $45 millones, y doctorados, incluida la tesis, más de $100 millones. Estos valores son válidos solo en universidades privadas.



Otra duda que surge es si lo que se quiere estudiar es una especialización, maestría o doctorado. “La primera, profundiza sobre un tema específico y exige menos tiempo; la segunda, amplía conocimientos en un campo profesional determinado, brindando herramientas y nuevas competencias, pero tiene mayor duración; y la tercera, forma investigadores capaces de gestionar la información y crear conocimiento científico en función de responder problemas”, explica Cardona.



Según el especialista, también es recomendable antes de tomar la decisión de estudiar un posgrado contar con alguna experiencia laboral. “Esto da mayor conocimiento y certeza al elegir el tipo de programa, no solo para aplicar los conocimientos adquiridos, sino por el gusto y la pasión que genera actualizarse o profundizar en un área específica”, indica.



De otra parte, Gabriel Jaime Arango, director de Formación Integral de la Universidad Eafit de Mdellín, aconseja al interesado analizar si esta formación realmente responderá en contenido y calidad a las necesidades y expectativas de desarrollo profesional que se tiene.



“Es frecuente que se presenten dudas sobre las capacidades intelectuales y competencias con las que se cuenta para responder a las nuevas exigencias académicas; sobre las técnicas de estudio que se tendrán que aplicar para que el posgrado no se convierta en un dolor de cabeza; y sobre la adaptación que se tendrá que hacer para ajustarse a las condiciones de evaluación del aprendizaje impuestas por el método del programa”, asegura.



Según Arango, con esta información clara y resuelta, la persona contará con las bases de confianza y de seguridad necesarias para realizar esta ruta de formación con éxito. “Tener dudas es normal, pero no deberían ser nunca un impedimento para decidir estudiar un posgrado”.

¿Cuándo hacer un diplomado?

stos cursos cortos no hacen parte de la educación formal, es decir, la persona no tiene que ser profesional o haber estudiado una carrera técnica o tecnológica para realizar un programa de este tipo.



Su objetivo, es actualizar los conocimientos y aprender nuevas técnicas en torno a determinadas disciplinas.



Su duración puede ser de 120 hasta 280 horas. Aproximadamente se hace en tres o seis meses, dependiendo de la intensidad horaria.



“Los diplomados son cursos de menor duración si los comparamos con los posgrados tradicionales, y por ende tienen menor profundidad. Los dictan las Instituciones de Educación Superior (IES) por un costo relativamente bajo”, indica Jorge David Páez, director del Instituto Forum de la Universidad de La Sabana.



Precisamente su valor en el marcado puede estar entre $1'800.000 y $4 millones, dependiendo de la Universidad.



“Al finalizar estos programas no se obtiene ningún grado académico, pero si son muy valorados por las empresas en los procesos de selección de personal”, agrega.