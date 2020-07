¿Qué pasará con las panaderías de barrio?

El renglón de las panaderías hace parte de las 260.000 tiendas tradicionales que funcionan en el país y han tenido en la última década una evolución importante, a pesar de la llegada de nuevos competidores como las grandes superficies.



Según cifras de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), en Colombia hay unas 35.000 panaderías, entendidas como establecimientos especializados, pero hay que tener en cuenta que el 90 por ciento de las tiendas de barrio vende pan, tanto fresco como empacado.

Rafael España G, director económico de Fenalco Presidencia Nacional, al respecto señala que “han sufrido mucho porque de la noche a la mañana, de un tajo, se les acabó el negocio de la venta de café, gaseosas, masato, jugos y, en general, todas las bebidas que acompañan los productos de panadería y repostería para consumir dentro del local”.



En las primeras semanas de la cuarentena pudimos constatar -observa España- “que al menos un 10 por ciento de las panaderías tuvo que cerrar porque el negocio no daba para sufragar los costos fijos”. Un 20 por ciento adicional cerró temporalmente y, aunque actualmente casi todos los locales han vuelto a abrir, sus niveles de ventas siguen siendo muy inferiores a los registrados antes del 19 de marzo.



“Los hogares, al tener más tiempo libre en casa y ante la merma de sus ingresos, han apelado a cocinar más para ahorrar dinero. Sabemos que las ventas de harina de trigo crecen a dos dígitos porque en casa se están preparando con gran intensidad las arepas, que hoy son el gran enemigo del pan”, anota el directivo de Fenalco.



Otra dato que ha podido detectar la Federación es que el consumo institucional, es decir, el que se registra en sitios como restaurantes, clubes y establecimientos educativos, se redujo sensiblemente.

Innovar, la solución

Digamos que las panaderías están capeando la situación con una disminución importante en sus ingresos y enfrentando la nueva competencia de las arepas hechas en casa. “Alrededor de la cuarta parte de los negocios de panadería están ofreciendo servicio a domicilio. Antes de la pandemia, esa proporción no llegaba al cinco por ciento”, indica España.



No hay que olvidar que las panaderías de barrio hacen parte de nuestra cultura y representan puntos de encuentro y socialización, así como aquel lugar en donde se consiguen productos elaborados el mismo día, frescos y artesanales, que no requieren ser almacenados. Por eso, casi siempre encontramos cerca al hogar una panadería horneando.



“Por cuenta de la emergencia, estos tradicionales negocios han hecho incontables esfuerzos por subsistir y por garantizar a sus vecinos y clientes el pan de todos los días”, reconoce Marcela Morales Gómez, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Fabricantes de Pan (Adepan).



Admite que menos de la mitad de estos establecimientos no contaban, al momento de la adopción de las medidas sanitarias, con ventas a través de canales alternativos y servicio a domicilio. Es por ello que las panaderías de barrio y las tradicionales, se encuentran a un momento clave, ya que por estos días el tráfico se limita a recoger los productos para llevar a casa y las entregas puerta a puerta.



De ahí que Adepan, para este segundo semestre del año, empezará a vincular y acompañar a los panificadores a que entren en la cultura digital, mediante una plataforma tecnológica en donde podrán desarrollar sus ventas por esta vía. El sector de la panificación, según cifras de la agremiación, genera alrededor de 400.000 empleos directos y un número similar de indirectos en Colombia.



En un informe de Levapan titulado ‘Las panaderíasluego del coronavirus: aprendizajes y retos en esta nueva era’, la compañía le sugiere al sector que no pare su actividad sino que potencialice su negocio con nuevas herramientas y modelos como los domicilios, que le van a permitir continuar siendo rentable a pesar de la contingencia.



Así mismo, los invita a que implementen herramientas tecnológicas en sus negocios, como lo han hecho algunas panaderías, que están utilizando WhatsApp, las redes sociales (Facebook, Instagram) o sus páginas web para conectarse con sus consumidores.