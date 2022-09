En lo que va corrido del 2022, Claro con su Esquema de Economía Circular y Logística Inversa ha logrado recuperar cerca de 1.743.374 equipos electrónicos.

Si en su casa hay celulares viejos, cargadores, cables, consolas de juegos, portátiles y demás aparatos eléctricos o electrónicos que ya no utilice y no sabe qué hacer con ellos o cómo desecharlos correctamente, es importante que tenga en cuenta que hay opciones para aportar al cuidado del medioambiente, ya sea alargando la vida útil a algunos de estos elementos o haciéndoles una buena disposición final, en caso de que ya no se puedan utilizar más.



Por ejemplo, puede llevarlos a las urnas ubicadas en los Centros de Atención y Ventas de Claro, los cuales garantizan que estos elementos no vayan a ser dispuestos incorrectamente, asegurando un correcto manejo para su disposición final.



Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos contienen metales pesados como cadmio, bromo, mercurio, cromo o plomo, que si son desechados de manera incorrecta se convierten en grandes agentes contaminantes del agua y el aire.

Por ello, a través de su Esquema Circular y Logística Inversa, una vez recolectados pasan a un proceso de revisión y/o desarme. Aquellos que son funcionales o tienen partes que pueden servir se les alarga la vida útil mediante procesos limpios de remanufactura.



“Alargarles la vida útil permite que no haya necesidad de generar nuevos dispositivos, y con ello la no utilización de más recursos no renovables, como el agua; para hacer un kilo de plástico de un equipo se necesita mucha agua. Y hay equipos que pueden prestar el servicio a otros sectores”, explicó William Medina, gerente CoE Supply Chain de Claro Colombia.



Por su parte, los equipos a los que no se les puede alargar su vida útil entran a un proceso de desmembramiento, y sus partes se clasifican por tipo de material y de metal. Luego se le entrega a una empresa especializada para que haga su correcta disposición. Los plásticos, por ejemplo, se exportan al Lejano Oriente donde los pueden reprocesar; los metales, se comercializan en algunos casos o se les entrega a empresas para que puedan hacer una reinyección de equipos, garantizando así que el ciclo de estos aparatos se cierre por completo.



Además, en el caso de Claro, en los hogares cuando se les instala algún servicio a los clientes se les entregan aparatos como módems o routers. Al final del servicio, la empresa garantiza que los devuelvan a la compañía para que no sean desechados de forma incorrecta. “A estos aparatos se les hace una remanufactura, no es reciclaje como tal porque no involucramos químicos, pero entran en un proceso que involucra limpieza, pintura y optimización de las condiciones para que tengan utilidad”, aclaró Medina.



En estos casos, cuando son aparatos electrónicos de la compañía, Claro los recoge directamente en los hogares, o en las empresas. Al respecto Medina resaltó: “Ya sean equipos de nuestra red fija, cable, fibra óptica, hogares y empresas, a hoy hemos logrado garantizar que se recojan en un 98 por ciento en el primer mes. Y tenemos el compromiso que el 2 por ciento restante sea recogido al siguiente mes”.

Su compromiso por ser carbono neutro en 2050

Según informó Claro, generar innovación ambiental y soluciones a problemas recurrentes es clave para su gestión sostenible. Por ello, desde la Economía Circular que tiene Claro por Colombia, estrategia de sostenibilidad de la compañía, se fijaron como objetivo hacer la logística inversa y una adecuada disposición final de los aparatos electrónicos y contribuir así con la disminución de la huella de carbono.



Precisamente, la compañía avanza en este propósito, por lo que se fijó reducir sus emisiones en un 30 por ciento para el 2025, en un 51 por ciento para el 2030 y la meta de tener cero emisiones al 2050.



La compañía aseguró que en el primer cuatrimestre de 2022, Claro logró recuperar cerca de 1.743.374 equipos, una cifra más alta que la alcanzada para el mismo periodo del año inmediatamente anterior que fue de 1.324.782. De igual manera, evitó la generación de 602,86 toneladas de CO2 y de 343,93 toneladas de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos- RAEE-, generando un ahorro en consumo de agua de 343.905,87 m3 equivalente a lo que se requeriría para llenar 137,59 piscinas olímpicas.



“En Claro trabajamos todos los días para consolidarnos como una empresa más sostenible e incluyente, con la búsqueda y adopción de las mejores prácticas ambientales. Por eso, entre 2020 y 2021 nos unimos al Pacto País y la alianza de descarbonización del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, siendo una de las 100 primeras empresas en comprometernos a establecer metas y compromisos voluntarios de reducción de emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) y aportar a la Estrategia Colombia Carbono Neutral”, afirmó María Consuelo Castro, gerente de Claro por Colombia.

Con su esquema de economía circular y una experiencia de implementación de más de once años, durante el año 2021, Claro evitó la generación de más de 6.000 toneladas de CO2, redujo el consumo de agua en 1.035.414 metros cúbicos equivalente a 415 piscinas olímpicas e impidió la emisión de 1.686 toneladas de CO2 por la no compra de equipos nuevos.



Esto se suma a la transformación de 62 estaciones base que ahora cuentan con paneles solares para su funcionamiento, con lo que se espera una disminución en el consumo de combustible de cerca de 3.109 toneladas de CO2 al año. Estas estaciones se encuentran ubicadas en zonas rurales y apartadas en las que no hay fuentes de energía comercial.

