Ilusionados y esperanzados en que se profundice la descentralización en Colombia y se fortalezcan las finanzas de los departamentos se declararon los gobernadores de Colombia, a través del presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Héctor Olimpo Espinosa, actual gobernador de Sucre.



En entrevista con EL TIEMPO, el gobernador Olimpo, explicó las expectativas que tienen los 32 departamentos con el nuevo gobierno y los alcances de los encuentros que han tenido con el presidente de la República, Gustavo Petro, y sus ministros.

¿Cuál es la expectativa de la FDN frente al nuevo gobierno?



A nosotros nos tiene muy ilusionados el discurso de posesión del presidente Gustavo Petro. Cuando habló de su decálogo, ratificó su voluntad de cumplir el manifiesto constitucional, que es un gobierno descentralizado, con autonomía de las entidades territoriales. Eso se traduce en fortalecimiento de los gobiernos locales. Nos genera mucha ilusión lo que podamos avanzar en este tiempo en cuanto a autonomía de los territorios. Estamos esperanzados con la descentralización y que, de la mano del presidente, vamos a lograr transformar los territorios.



Eso necesita de recursos, ¿cuáles son las estrategias claves para avanzar?



Hay como cinco grandes peticiones que tenemos en materia tributaria. Algunas se van a ver reflejadas en la reforma tributaria actual, otras no, pero hay una promesa del ministro de Hacienda de, luego de la tributaria, sentarse a que busquemos una reforma fiscal territorial, para que revisemos todo el esquema de tributación de los municipios y los departamentos de Colombia de tal manera que lo actualicemos y podamos mejorar los ingresos.



En la reforma tributaria hay unos temas que nos interesan: el impuesto a las bebidas azucaradas es una propuesta que tiene la Federación desde hace algunos años. Estimamos que sea un recaudo de dos billones de pesos que se destinen al saneamiento financiero de los hospitales que están quebrados; es decir, que se recaude con destinación específica para mejorar la prestación del servicio público de salud.



En segundo lugar, queremos que se amplíe el impuesto al consumo a vapeadores, dispositivos de tabaco calentado y todas estas nuevas modalidades, con y sin nicotina, que son unos nuevos hechos económicos que están por fuera de la tributación.



También queremos que se imponga un impuesto al cannabis medicinal y, en caso de que se apruebe, al cannabis recreativo, y que eso tenga como destinación también fortalecer las finanzas departamentales para la salud pública.



Queremos que unos puntos del IVA, por lo menos uno, se destine a las entidades territoriales para atender la malla vial rural, las vías terciarias y una cantidad de demandas que tenemos en el territorio.



Y queremos que un porcentaje de la sobretasa a las transferencias financieras se destine a los departamentos para poder atender las innumerables necesidades en materia vial.



En general, ¿cómo han sentido sus encuentros con los ministerios?



El acercamiento con los ministros ha superado nuestras expectativas. La sensación que me da es que la instrucción del presidente de establecer un diálogo abierto con las regiones de Colombia está siendo acatado por ellos, con devoción, además. Y las mesas han sido realmente fructíferas para nosotros y creo que para ellos también.



¿Qué tipo de proyectos le han presentado al presidente Gustavo Petro?



Le llevamos lo que nosotros llamamos los mangos bajitos, que son aquellos proyectos que tienen cada uno de nuestros departamentos con un buen nivel de maduración, o sea que ya están formulados, que tienen un nivel de viabilidad técnica bastante alto, que están financiados en parte o completamente, o que están listos técnicamente y solo les falta la financiación.



Seleccionamos tres proyectos por departamento y le dijimos aquí están estos 96 mangos bajitos para que usted escoja cuáles se acomodan a sus prioridades, cuáles cree usted que podemos focalizar para sacarlos conjuntamente. Tuvimos muy buena receptividad de él.



¿Cómo lograron consenso los 32 departamentos para unificar las peticiones?



Hicimos un trabajo técnico. Reunimos 340 profesionales de los 32 departamentos, en alrededor de 11 mesas temáticas por casi cuatro meses, y sacamos algo como un manifiesto de las regiones, en 11 ejes: vivienda, salud, vías, descentralización política y fiscal, desarrollo económico, seguridad, deporte, cultura, participación, y en todos esos ejes tenemos un listado de propuestas, la mayoría del ejecutivo, otras que van al legislativo. En el libro ‘Las Regiones proponen’ compilamos ese consenso.



¿Cuál es la apuesta de las regiones en el tema de la seguridad en la frontera?



Los retos que tenemos en materia fronteriza y en materia de seguridad son distintos en cada una de las fronteras que compartimos en Colombia. Queremos que haya una política diferencial en cada una, de tal manera que se ajuste a las necesidades de los territorios. Hay unas fronteras que tienen problemas de narcotráfico, otras que no; otras que tienen problema de tránsito de migrantes. Tenemos unos retos enormes en narcotráfico en la frontera de Norte de Santander, también en la frontera de Nariño con Ecuador. Lo que queremos es que la política de seguridad de fronteras, además de diferencial, sea binacional, es decir, que haya un sistema de corresponsabilidades con los países vecinos, que se diseñe de esa manera y que se busque un mecanismo de seguimiento a esas responsabilidades binacionales.

¿Consideran viable este proyecto diferencial?



Se lo planteamos al señor ministro de Defensa en la reunión que tuvimos. Él nos dijo que iba a tomar nota de todas nuestras solicitudes. Nos pidió un diagnóstico de cada departamento sobre la problemática de seguridad y que con base en eso hacemos una reunión para darnos la respuesta.



¿Qué hay en el tema del agro y el catastro multipropósito?



El catastro multipropósito es un reto para todos nosotros. Estamos proponiendo herramientas para poder agilizar la implementación en todos los territorios, pero el fortalecimiento de las entidades territoriales como gestores catastrales tiene que tener unas herramientas para poder implementar, porque eso cuesta. Si nos permiten ser gestores catastrales, que nos permitan también tener unos ingresos que posibiliten realmente actualizar esos catastros e implementar el catastro multipropósito. Lo otro es que se agilice la implementación en todo el territorio de Colombia para poder actualizar todo el tema de usos del suelo en los diferentes territorios y tomar mejores decisiones.



Pero en el tema del agro, que es el punto uno de los diálogos del Acuerdo de Paz de la Habana, ahí hay un diagnóstico y un plan de acción completo. Casi que este gobierno se tiene que dedicar es a la implementación de ese punto, que tiene claramente los retos que hay en materia de distribución de la tierra, en infraestructura de servicios públicos para la zona rural y de infraestructura vial, entre otros. Debemos ser capaces de retener a la población joven en el campo que hoy está migrando a la ciudad. Todo eso está en el primer punto del acuerdo de La Habana. Hay que financiarlo.



¿Cuál reto no está sonando en el gobierno, pero es una prioridad para ustedes?



Tenemos grandes incertidumbres en tres temas y esperamos que el diálogo nos ayude a encontrar un consenso, unos puntos de encuentro, sobre el sector minero energético. Ahí estamos llenos de incertidumbres, los territorios y los gobiernos locales dependen mucho de las regalías del sector minero energético.



La primera pregunta es qué va a pasar en la transición, si vamos a descarbonizar nuestra economía, si vamos a hacer una transición de energías alternativas, a ir supliendo estas exploraciones y explotaciones, de qué vamos a vivir las entidades territoriales. Ahí nosotros tenemos un reto enorme para concertar con el gobierno nacional.



También con el sector minero en general, cómo se va a combatir la minería ilegal, cómo se van a formalizar esas explotaciones; y cómo vamos a conciliar la lucha contra las drogas y la minería ilegal con la protección de la naturaleza.



Esa transición cómo se hace, porque el ecocidio que está haciendo la siembra de coca en este país y la minería ilegal es de unas dimensiones muy grandes. Mientras que hacemos esa transición y esos cambios de enfoque, cómo vamos a manejar la situación en el territorio.



Y en tercer lugar la transición en el cambio de enfoque de la política contra las drogas. Si las drogas son el principal combustible que tienen nuestros problemas de seguridad y convivencia, y va a haber un cambio de enfoque en esa lucha, la transición cómo la vamos a hacer. Porque mientras hacemos la transición, el tema de las drogas sigue siendo ilegal, y sigue alimentando la criminalidad en las ciudades, y se sigue fomentando el consumo en jóvenes, y se sigue fomentando el narcotráfico en todos los niveles, y sigue existiendo extorsión, que la practican estos grupos que trabajan alrededor de estos mercados de la droga.



Si tuvieran que priorizar, ¿en qué se enfocarían?



Si me pregunta a mí, la cuestión tributaria, la actualización de los tributos territoriales. Los departamentos vivimos del impuesto a los cigarrillos, al tabaco, al licor, a la cerveza, eso hay que fortalecerlo, de acuerdo con los nuevos hechos económicos, las nuevas realidades. Lo del impuesto a las bebidas azucaradas, el impuesto al cannabis. La reforma al Sistema General de Participaciones, que es la transferencia que la Nación les hace a los territorios. Eso es principalísimo para nosotros.



En tercer lugar, que nos permitan desahorrar 3,8 billones de pesos del Fondo de Pensiones Territoriales paras hacer inversiones territoriales, por ejemplo, para atender la próxima ola invernal. Y los hospitales públicos. Están todos quebrados. Hay que sanearlos y buscar un modelo de financiamiento y desterrar la corrupción.



¿Y otro reto que sea clave para las regiones?



Tenemos unos retos muy grandes en materia de conectividad, en las zonas urbanas y en las zonas rurales. Colombia salió como último en los países de La OCDE en materia de conectividad a internet. En acceso domiciliario tenemos apenas 28 por ciento de cobertura en zonas rurales y de 60 y pico en zona urbana. Hay que hacer un plan conjunto muy rápido para poder llegar a la mayor parte de hogares del país en materia de conectividad a internet.



¿Cuál es su mensaje final?



Nosotros estamos ‘enchufados’ en que juntos podamos construir el cambio y la transformación que se la ha prometido a Colombia. Tenemos ganas de trabajar articulados y tenemos la mejor de las expectativas con el gobierno en esta materia y esperamos poder entregarle a Colombia resultados muy pronto. El gobierno tiene clara la visión estratégica, a nosotros nos toca ser un apoyo en el cómo, en el método, en hacer que las cosas sucedan en el terreno para poder trascender el discurso y entregarle resultados a la gente.

El contrabando, la mayor amenaza para las regiones

El contrabando de licores y cigarrillos representa una grave amenaza para las finanzas y rentas departamentales destinadas a la inversión en salud, educación y deporte, pues el recaudo por el impuesto al consumo de estos productos es tan importante que representa el 45 por ciento de los ingresos tributarios de los territorios.



“Cada vez que un consumidor compra una cajetilla de cigarrillos, una cerveza o una bebida alcohólica ilegal está ayudando a que el impuesto que debe pagar este producto de manera legal termine en el bolsillo de redes criminales”, advierte Didier Tavera, director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND).



El impacto del contrabando es de tal magnitud que solo por el consumo ilegal de cigarrillos, los departamentos han dejado de recibir más de 2,4 billones de pesos en los últimos cuatro años, según la FND. Solo en el 2021 se dejaron de recaudar 750 mil millones. Esa cifra, dice Tavera, podría alcanzar para financiar el ingreso de 55.000 menores al colegio o garantizar el funcionamiento de 1.400 camas UCI.

Es por este panorama que la FND encabeza el Programa Anticontrabando, una lucha contra el consumo de cigarrillos y licores ilegales, que promueve la cultura de la legalidad para proteger las rentas departamentales y los recursos que se invierten en salud, educación y deporte.



Esa tarea que adelanta la FND con los 32 departamentos está empezando a romper la tendencia al alza de este delito. Según el ‘Estudio de incidencia de cigarrillos ilegales 2021’, realizado por la firma Invamer para la Federación Nacional de Departamentos, el consumo ilegal de cigarrillo llegó el año pasado al 33 por ciento. Fue un punto menos con respecto al 2020, pero muy significativo.



“Salvaguardamos un estimado de más de 91.000 millones de pesos para salud, educación y deporte”, afirma la FND al señalar que las pérdidas hubieran podido ser mayores, porque la tendencia que tenía el contrabando indicaba que hubiera podido llegar al 37 por ciento en cigarrillos ilegales.



El Programa Anticontrabando opera a través de convenios interadministrativos con el fin de aunar esfuerzos para combatir el contrabando de productos de tabaco y cigarrillos, licores, vinos, aperitivos y cervezas, tanto auténticos como falsificados.



Los convenios permiten el diseño y puesta en marcha de mecanismos preventivos y planes operativos contra el comercio ilícito de estos productos para evitar la evasión fiscal y los peligros a la salud por el consumo de estos productos, lograr el debilitamiento de las finanzas criminales y fortalecer a los departamentos en el cumplimiento de las funciones y competencias.

Pero este trabajo cuesta. De parte de la FND se han desembolsado más de 28.700 millones de pesos a las entidades territoriales para la lucha contra el contrabando. El año pasado se entregaron más de 9.762 millones y en lo que va del 2022, se han desembolsado más de 6.227 millones para inversión en los departamentos.



El aliciente es que están comenzando a verse resultados: el año pasado los Grupos Operativos de los Departamentos realizaron más de 101.815 visitas de control y se aprehendieron más de 7 millones de unidades de productos sujetos al impuesto al consumo avaluados en más de 24.000 millones de pesos.



En total, 599 personas trabajan diariamente a nivel nacional en los departamentos para realizar acciones de prevención, control, inspección y sanción, que son adicionales a otros actores estratégicos en esta lucha: Dian, Policía Fiscal y Aduanera y la Armada. El reto principal de toda esta lucha es que las rentas aumenten. El año pasado el impuesto al consumo de cigarrillos y licores se incrementó en 22 por ciento.



Según el Registro Único Tributario, de 11 billones de ingresos tributarios de los departamentos, casi 5 billones fueron por el impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos, licores, vinos, aperitivos y similares y cervezas, sifones y refajos.

Con operativos, los departamentos se suman a la lucha

Según el Observatorio Orca, este año los departamentos han logrado la aprehensión de más de 366.000 cajetillas de cigarrillos, 163.000 botellas de licor (750ml) y cerca de 520.000 cervezas (350ml), con un valor comercial superior a los 6.100 millones de pesos.



Durante las visitas de control por parte de los Grupos Operativos se han cerrado 480 establecimientos comerciales por la comercialización de productos ilícitos.

En el 2021 y el 2022, Caldas ha realizado la tercera parte de las visitas de control a nivel nacional: 37.000 visitas por vigencia.



Nariño tiene el mayor número de aprehensiones en la vigencia 2022 con respecto a las vigencias anteriores (2019-2021), con un total de 399 actas de aprehensiones realizadas.



Cundinamarca ha realizado el 26 por ciento de los cierres a nivel nacional con un total de 126, cifra que supera las realizadas en vigencias anteriores.



Caquetá, Chocó, Guainía, Putumayo y Tolima tienen en agosto cifras de aprehensiones de cajetillas de cigarrillos superiores a la vigencia anterior. Resalta el departamento de Putumayo con una variación relativa superior al 3.000 por ciento, al pasar de 1.278 cajetillas aprehendidas en 2021 a más de 45.000 a agosto 2022.



Antioquia lidera las aprehensiones de cajetillas de cigarrillos para la presente vigencia con más de 146.000, con un valor comercial cercano a los 500 millones de pesos.

Boyacá encabeza la aprehensión de botellas de licor (750ml), con cifras superiores a las 60.000 unidades, cerca del 40 por ciento de las botellas de licor aprehendidas a nivel nacional.



En operaciones destacadas, en marzo del 2021, a la altura del corregimiento Broqueles (Córdoba) se realizó la interdicción marítima de la motonave ‘Rey David I’, con 2.725 pacas de cigarrillos ilegales.



En abril de 2021, en una operación interinstitucional en jurisdicción marítima de Moñitos se logró el decomiso de 3.290 pacas de cigarrillos de contrabando, equivalentes a 1’650.000 cajetillas con un avalúo comercial de unos 8.200 millones de pesos.

Orca y Sianco, las dos herramientas de control

Desde el 2012, la Federación Nacional de Departamentos (FND) desarrolló e implementó una herramienta dirigida contar con información e indicadores que permitan combatir el contrabando de cigarrillos y licores y, de esa manera, mejorar de manera significativa las rentas departamentales.



Se trata de ORCA, el Observatorio de Registro y Control de Aprehensiones, que consta de un aplicativo digital con los criterios de información que facilitan y proporcionan indicadores, comportamientos y tendencia para trazar estrategias encaminadas a combatir el contrabando.



Con ORCA, las entidades territoriales, la FND y los aliados en la lucha anticontrabando pueden realizar acciones de medición, análisis, gestión y control a las actividades de seguimiento, control y fiscalización de los grupos operativos adscritos a las oficinas de rentas departamentales en la lucha contra el contrabando de cigarrillos y licores.



Desde el 2019, gracias al sistema de seguimiento de ORCA, los departamentos, en articulación con los diferentes actores en la lucha anticontrabando, lograron la aprehensión de 15’579.938 unidades de productos cuyos impuestos se destinan a los sistemas de salud, educación y deporte. En el 2021 se logró la aprehensión histórica de más de 6 millones de cajetillas de cigarrillos ilegales avaluadas en más de 19.300 millones de pesos.



La otra herramienta que ayuda al control es SIANCO (Sistema Integrado de Apoyo al Control del Impuesto al Consumo), un ecosistema digital para la gestión de los impuestos al consumo de licor, cerveza, cigarrillos y alcohol de uso potable. Busca fortalecer la gestión fiscal, el control al contrabando y la evasión. Agiliza, estandariza y unifica la codificación, el registro, la trazabilidad y la gestión de la información correspondiente a las actividades de producción, importación, exportación, distribución, cartas de porte, almacenamiento, consumo, declaración, pago, señalización y movilización de acuerdo con las normas vigentes.

La FND prepara marco fiscal para tributo a cigarrillos electrónicos

La Federación Nacional de Departamentos (FND) es consciente de que modalidades del cigarrillo como los vapeadores representan una oportunidad de ingresos para fortalecer las rentas departamentales para financiar la salud.



Por esa razón viene trabajando en la construcción de un marco fiscal que logre que los productos de Tabaco Calentado (PTC) y Productos de Vapeo (VP), con y sin nicotina, que no se encuentran incluidos en los hechos imponibles del impuesto al consumo de cigarrillos tradicionales sean gravados de manera técnica.



El propósito es que, además de ser una nueva fuente de ingreso, se capturen las posibles externalidades negativas sobre la salud humana y el medio ambiente de estas categorías de cigarrillos.



Ante el aumento de la oferta de estas nuevas categorías en el país, y el posible declive paulatino del recaudo por consumo de cigarrillos tradicionales, la propuesta busca ofrecer insumos para generar un recaudo adicional diseñado con un soporte técnico, con una revisión de la experiencia internacional y con proyecciones de ingresos en el largo plazo.



Estos productos son categorías relativamente nuevas en el mercado colombiano, pero no tanto en más de 40 países de Europa, África, Asia, Norteamérica e incluso Latinoamérica, donde hoy ya se aplica un impuesto en distintas modalidades, como el pago por unidades, por volumen, por paquete o teniendo en cuenta el precio de venta.



De hecho, un estudio de Fedesarrollo, titulado ‘El diseño de un gravamen a productos de tabaco calentado, cigarrillos electrónicos y sistemas similares con y sin nicotina’, repasa la situación de esos países, la mayoría de los cuales ha optado por un impuesto específico sobre esos productos.



Existen experiencias donde el impuesto es Ad Valorem (un porcentaje sobre el valor de la mercancía) o incluso modelos mixtos que mezclan ambas figuras tributarias. El Estudio menciona la posibilidad de crear un impuesto Ad Valorem a las nuevas categorías que podría ir del 5 al 10 por ciento, que grave la comercialización de insumos o sustancias y los dispositivos utilizados para su consumo, y otro de carácter específico, por medida o peso.

