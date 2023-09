Emanuel Páez Arena es un calamarense de 67 años que recuerda nostálgico los buenos tiempos de su pueblo, uno que queda en Bolívar, que él describe como el más septentrional de este departamento y que, además, es de donde se desprende el brazo artificial del río Magdalena conocido como el canal del Dique que, 115 kilómetros después, va a desembocar en la bahía de Cartagena.



“En Calamar tuvimos servicio aéreo primero que en el resto del país. Teníamos una economía pujante, pero en 1950 nos quitaron el tren, algo que todavía no entendemos. Ahora aparecemos como uno de los pueblos más miserables de Colombia”, dice Emanuel.

Para él, y para sus vecinos, el proyecto ‘Restauración de los ecosistemas degradados del canal del Dique’, que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) le adjudicó a Ecosistemas del Dique, una empresa de Sacyr Concesiones Colombia mediante un contrato de asociación público-privada, y que inició obras el 1.º de junio de 2023, se traduce en una nueva oportunidad de desarrollo para su comunidad y todas las que están en el área de influencia del canal.

“Lo que viene es la redención no solo de Calamar, sino de los pueblos del canal del Dique. Esto es revivir a las poblaciones. No solo nos va a solucionar el eterno problema de los ribereños con las inundaciones, sino que va a traer posibilidades laborales de turismo y otras cosas”, expresa emocionado el calamarense.

Abecé del proyecto



Con una inversión de 3,2 billones de pesos, la concesionaria Ecosistemas del Dique, una compañía de Sacyr Concesiones, ejecutará un proyecto ambiental y social en este territorio de 435.101 hectáreas –238.227 marinas y 196.824 terrestres– que surgió como una iniciativa para conectar el centro del país con el puerto de Cartagena, desde la Colonia.



Se trata de más de un millón y medio de habitantes que residen en 19 municipios de los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre, que fijan sus expectativas en la recuperación del canal para encontrar respaldo e impulso a su desarrollo.

“Este es un proyecto de características ciento por ciento ambientales, que no olvida la navegabilidad, para unir el centro del país con la bahía de Cartagena y todas las posibilidades que esto abre. Se van a generar más de 60.000 empleos directos e indirectos, pero además implica mejoras en la infraestructura de los municipios aledaños, en sus hospitales, escuelas e iglesias, y también apoyo en el desarrollo de iniciativas productivas y sostenibles para las comunidades”, explica Carlos Rosado, vocero de Sacyr Concesiones.



Son 36 obras en total. Dos de ellas son las principales: la primera es en Calamar, en donde se construirán una compuerta y una esclusa; la segunda, en Puerto Badel, donde habrá esclusas y un dique de cierre.

El principal objetivo de esta intervención es la del control del agua, sin embargo, también hay un componente importante en el control de los sedimentos que trae el Magdalena y que ocasionan estragos desde su paso por el canal del Dique hasta su desembocadura en la bahía de Cartagena.



“La sedimentación en las bahías de Cartagena y de Barbacoas, además de las ciénagas que están al lado, disminuye de manera drástica la profundidad de estas aguas, dañando los pastos marinos, la flora y la fauna del lugar, los corales incluidos. Por eso buscamos restaurar ambientalmente este territorio”, señala Rosado.

En este momento se desarrolla la etapa de preconstrucción, que tiene una duración de 18 meses en los que se adelantan gestiones prediales, sociales y ambientales, del dragado y mantenimiento del canal. Posteriormente vienen cuatro años y tres meses de construcción, para terminar con nueve años de operación del sistema. Parte de esta etapa consiste en hacer pedagogía con las comunidades, respecto a los posibles impactos y, sobre todo, a derribar mitos frente a la iniciativa.

Otro de los componentes del proyecto es el de mejorar las conexiones entre las ciénagas que hacen parte del canal, que cuenta con cerca de 1.254 cuerpos de agua entre caños, canales y ciénagas.



Hoy en día, las ciénagas amanecen un día con agua dulce y otro día con agua salada, lo que afecta el ecosistema. Al controlarse el caudal de entrada de agua, sumado al de la sedimentación, se va a conseguir unas ciénagas más estables en sus niveles de agua, lo que se traduce en tranquilidad para las personas que viven de la agricultura y de la pesca en ellas.

Expectativas en la región



Juan Camilo Oliveros, director ejecutivo del Consejo gremial de Bolívar, que agrupa los gremios más representativos de este departamento, un organismo que ha hecho un acompañamiento activo al proceso de recuperación del canal, señala la urgencia de llevar a buen término este proyecto.



“El regular el caudal, va a controlar las inundaciones, lo que va a servir tanto para la época de sequía como para los momentos de altas lluvias”, explica Oliveros.

Para él, uno de los componentes más importantes de esta iniciativa es el de controlar los sedimentos que llegan a las bahías de Cartagena y Barbacoas.



“Hoy tenemos un daño ambiental grave porque acá recibimos todo lo que viene del Canal del Dique, es decir todo lo que sale del Río de Bogotá y del centro del país, que llega a través del canal. Eso ha generado afectación de contaminación y problemas de salud para las personas. Pero sucede también que los sedimentos están cerrando poco a poco la bahía y eso puede hacer que se pierda la condición de puerto de Cartagena, que es en realidad de Colombia”, enfatiza Oliveros.

El director gremial plantea, además, que hay una expectativa importante frente a la posibilidad de generar una gran cuenca de producción agrícola al lado del puerto, gracias a la recuperación del canal.



Finalmente, Oliveros señala la necesidad de que no se deje sola la iniciativa. “El proyecto no va a resolver todo, necesitamos la confluencia de las distintas entidades y voluntades de la región y el país como empresas, comunidades, academia y gobiernos para que haya una verdadera transformación sostenible”, concluyó.

En ese sentido, ya la academia está en sintonía con las acciones que adelanta Ecosistemas del Dique en el territorio.

Alberto Roa, rector de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), explica cómo el proyecto no solo es pertinente para la región, sino que abre nuevas líneas de trabajo para instituciones como la que él dirige.



“Se abren nuevas líneas de trabajo para los profesores, tanto para los ingenieros como para los de las ciencias sociales. Es un proyecto prioritariamente de recuperación ambiental, pero también implica temas sociales y económicos en las comunidades aledañas”, asegura Roa. En la UPB, algunos profesores tienen agendas que involucran investigaciones que buscan articularse con el proyecto de recuperación del canal.

Inversión en comunidades



Los beneficios de la recuperación del canal serán para los 1’506.000 habitantes en ocho municipios de Atlántico, 10 de Bolívar y uno de Sucre, aledaños al afluente de agua.

Además de las oportunidades laborales está la posibilidad de nuevos emprendimientos en la zona.



Un tejido empresarial de pequeñas y medianas empresas que contará con acompañamiento de los gremios de la región.



No solo son los empleos que se van a dar con el proyecto, sino también la posibilidad de proveer servicios comunitarios y de naturaleza.

Sumada a esto está la inversión social, que será superior a los 340.000 millones de pesos, y le apunta a mejorar la calidad de vida de las comunidades aledañas con proyectos productivos, capacitaciones de fortalecimiento comunitario, procesos educativos ambientales y desarrollo de infraestructura comunitaria, entre otros programas.



Con las comunidades también se ha adelantado un diálogo constante desde 2020. La ANI ha desarrollado procesos de consulta previa protocolizados con comunidades étnicas localizadas dentro del área de influencia del proyecto del canal del Dique, bajo el liderazgo, y con la garantía por parte de la Dirección de Autoridad Nacional y Consulta Previa, del Ministerio del Interior.

La concesionaria va a materializar lo acordado en esas consultas, que son 16 en total y tuvieron una inversión de 61.950 millones de pesos, con miras a generar confianza entre las poblaciones, teniendo en cuenta sus observaciones.



Las expectativas son grandes. Carlos Álvarez Cantillo, habitante de Calamar, concluye diciendo: “Este es un municipio que en un momento tuvo mucho vigor. Ahora tenemos la esperanza de que este proyecto traiga de nuevo la vida a Calamar con los empleos que va a generar y las posibilidades en el turismo”.

‘No habrá privatización del canal del Dique’

Carlos Rosado, vocero de Sacyr Concesiones Foto: Archivo Particular

El vocero de Sacyr Concesiones aclara algunos de los mitos más frecuentes que existen sobre el desarrollo del proyecto de recuperación del canal.



¿Va a haber desplazamiento de las comunidades aledañas al canal del Dique?

No va a haber desplazamiento. Este es un mito sobre el que las personas deben tener claridad: no va a haber desplazamiento ni de comunidades, ni de personas. Por el contrario, el proyecto trae beneficios para mejorar sus modos de vida.



¿El proyecto implica la privatización del canal?

El proyecto no implica la privatización del canal, por el contrario, busca demostrar que invertir ambientalmente es rentable.



¿Van a cobrar peajes en el Canal del Dique después de su recuperación?

El proyecto se realiza ciento por ciento con vigencias futuras del Gobierno Nacional y no tiene explotación comercial, no tendrá ningún peaje.



¿Es cierto que esto va a afectar el suministro de agua para Cartagena?

Por supuesto que no. Lo va a mejorar porque Cartagena, con su toma de agua, que está en el canal del Dique, va a tener 365 días del año agua dulce par su suministro.

El proyecto está en la primera de sus tres fases

Las acciones de la ‘Restauración de los ecosistemas degradados del canal del Dique’ empezaron en junio de este año. El proyecto, que tiene por objetivo restaurar los ecosistemas del canal del Dique y fortalecer el desarrollo en la región, consta de tres fases.



La primera de ellas, que es la que se desarrolla en este momento, es la de preconstrucción. Esta durará 18 meses y es un tiempo en el que se adelantan

actividades de diseño de las obras y

trámites sociales, ambientales y prediales.



Las actividades de esta fase son las de:

* Desarrollo de estudios técnicos/diseños

definitivos.

* Cierre financiero.

* Gestión predial, ambiental y social.

* Socialización del proyecto y oficinas de atención al usuario.

La segunda fase es la de construcción, con una duración de cuatro años y tres meses.



Consiste en la construcción y entrega de las 14 unidades funcionales, cumpliendo los indicadores que contemplan las obras de:

* Construcción de dos esclusas en Calamar y Puerto Badel para el control del caudal de agua y sedimento.

* Mejoramiento de los complejos cenagosos (conexiones ciénaga- ciénaga y ciénaga-canal).

* Complejo Calamar: compuertas para el control del caudal e inundaciones.

* Complejo Puerto Badel: control de entrada de sedimentos a la bahía de Cartagena.

Finalmente está la fase de operación y mantenimiento, que tendrá una duración de 9 años y un mes; esta parte tiene su finalización prevista para el 2037.



Paralelas a estos trabajos están las actividades de mantenimiento de la infraestructura existente:

* Mantenimiento de diques o jarillones existentes.

* Mantenimiento de vías.

* Plan de dragados para garantizar la navegabilidad del canal.

Y también está el control de inundaciones, que sucederá al finalizar la construcción de las compuertas del Complejo de Calamar, en 2028.

La historia del Canal viene desde la colonia

› Siglo XVII

En el año 1650 se inicia la construcción de una obra artificial (canal del Dique), ampliando los canales naturales existentes para la conexión fluvial, a través de las ciénagas, entre el interior del país y la zona costera.



› Siglo XX

Entre los años 1951 y 1952 se realiza el encajonamiento del canal en diques laterales para obtener el efecto de «auto-dragado» por la velocidad de las aguas, hasta su salida a Barbacoas. Además, se hace la rectificación del caño del Estero.



› Siglo XXI

Entre 2010 y 2011 ocurren inundaciones por el fenómeno de La Niña, debido al rompimiento del canal del Dique en Santa Lucía. En 2022 se adjudicó el proyecto de recuperación del canal.

