Providencia está renaciendo con más de mil casas coloridas

El Gobierno espera terminar en marzo la reconstrucción de las viviendas y arrancar en el primer trimestre la recuperación del hospital. Hay 280 frentes de obra simultáneos para recuperar las casas.

Los 17 kilómetros que componen la isla de Providencia y Santa Catalina, en el archipiélago de San Andrés, están cobrando nueva vida después de la destrucción que causó el huracán Iota en noviembre del 2020.



Y no solo es por las nuevas casas de colores que se conjugan con los tonos verdes y azules del mar, sino por la sonrisa de sus habitantes que no pueden ocultar la felicidad de volver a tener vivienda después de que el huracán destruyó el 98 % de la infraestructura de la isla.



De l.787 familias que perdieron su casa, casi mil residen hoy en viviendas que cumplen la norma antihuracanes estadounidense y en otras que se ajustan a la norma sismorresistente colombiana vigente. Por su parte, 2.000 obreros y 680 soldados trabajan de manera simultánea en 280 frentes de obra para terminar las demás viviendas de aquí a marzo de 2022.



Ha sido un año intenso, cruzado por polémicas, reclamos e incertidumbre, en el que han circulado realidades dramáticas de los damnificados, pero también mentiras, verdades a medias y mensajes contradictorios que la magnitud del desafío de la reconstrucción ha ido disipando.

EL TIEMPO recorrió la isla. Por los 14 sectores que componen este municipio isleño han empezado a aparecer casas rosadas, azules, verdes y amarillas con estructura de acero o cimentadas en columnas de concreto. Y junto a ellas, otros cientos de casas en plena construcción.



Los sonidos de la construcción recorren todos los rincones de la isla: fundiciones, el martilleo por la instalación de vigas de acero y de concreto, aparatos eléctricos que aseguran techos con tornillos especiales o los golpes para fijar la madera en las paredes. Casa que se termina es casa que se habita, no hay tiempo de inauguraciones.



Martha Cecilia Howard es una de las residentes que por estos días estrenan vivienda. Cuenta que de su antigua casa no quedó nada, pero hoy está feliz porque ahora tiene una vivienda con terraza. “Todos tenemos que estar agradecidos con nuestras nuevas viviendas porque iba a ser difícil volver uno a construir una casa”, dice.



Los residentes, que han pasado un año donde familiares o amigos, y en algunos casos en carpas, tienen vivo en su memoria el rugido de los vientos del huracán que arrasó con su isla en unas pocas horas.



Crisán Martínez, con dos hijos, de 6 y 3 años, conjuga las lágrimas de alegría de habitar una nueva casa con las del dolor que le causó que la vivienda que construyó a lo largo de cuatro años haya desaparecido de la noche a la mañana. “Me encanta, soy feliz, a mis niños también les encanta, con mi esposo elegimos los colores”, exclama mientras enseña a los visitantes los cuartos, la cocina y el baño que le construyeron.

Ellas, al igual que casi cinco mil habitantes, todavía rompen en llanto cuando recuerdan las escenas en las que los techos se desprendían de las viviendas y volaban como hojas de papel y los muros caían hechos pedazos. En algunos casos no quedaron ni los escombros porque también fueron arrastrados por la fuerza del huracán.



Muros, techos, ventanas electrodomésticos y muebles fueron arrastrados con la fuerza de vientos huracanados de más de 230 kilómetros por hora. Una pesadilla que vivieron durante 24 largas horas y terminó con un despertar aterrador: todo lo que construyeron a lo largo de la vida había desaparecido.



Cuando el Gobierno terminó la atención humanitaria de emergencia y valoró los daños se encontró con un desafío de marca mayor: reconstruir toda una isla. En el inventario aparecieron 1.787 casas y 152 posadas destruidas o semidestruidas. Pero no fue todo.



El diagnóstico de las entidades del Estado que llegaron a atender el desastre, comandados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), no dejaba dudas de la magnitud del reto: el 98 por ciento de la infraestructura de la isla se afectó: casas, hospitales, transporte, aeropuerto, todo quedó fuera de servicio.

¿Qué ha pasado en un año?

El primer reto fue social: la concertación de más de un mes y medio sobre el tipo de vivienda por construir. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

El impacto de Iota sobre Providencia ha implicado tareas que comenzaron con la atención de la emergencia al segundo día de la ocurrencia del desastre, pero también desafíos que se encontraron por el camino: social, logístico, técnico y los efectos de la pandemia de covid-19.



“El primer reto fue social: la concertación de más de un mes y medio sobre el tipo de vivienda por construir”, explica Susana Correa, gerente de Reconstrucción del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, una de las mujeres que han liderado el proceso.



Junto con ella está Sandra Gómez, presidenta de Findeter, la entidad que tiene a su cargo la reconstrucción de las casas. Para ella, el tema social también fue uno de los más desafiantes: “Este es un proyecto con alta sensibilidad social porque las casas son esenciales para cualquier familia. Nuestro equipo social, conformado por cerca de 40 gestores, la mayoría raizales, recorre la isla informando sobre el proceso a la comunidad y escuchando sus inquietudes”.



El reto logístico fue una pelea contra la naturaleza de Providencia, una isla a 800 metros de distancia del continente, sin un puerto, con un muelle poco apto para la operación logística, lo que ha implicado llevar más de 27.000 toneladas de materiales en más de 140 viajes en barco para poder adelantar la reconstrucción y trasladar desde el continente a 2.000 obreros para realizar el trabajo.



Y a ese hecho se sumó el impacto de la pandemia de covid-19, que encareció los materiales y ha generado parálisis en algunos frentes por brotes del virus.

El aspecto técnico también fue un desafío, porque se tuvo que arrancar de cero para definir cuáles eran las casas que podrían resistir un huracán y estudiar el terreno lote a lote, porque en la isla cada zona es distinta.



“Desde el día cero empezamos a aprender. No había nadie experto en el tema, pero sí un gobierno con compromiso y ganas de ayudar”, manifestó la gerente de la Reconstrucción.

Los desafíos que vienen para Providencia y Santa Catalina

Facebook Twitter Linkedin

Crisán Martínez, con dos hijos de 6 y 3 años, enjuga las lágrimas de alegría de habitar una nueva casa Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Tres grandes desafíos vienen para Providencia y Santa Catalina, tras la reconstrucción por los daños que causó en noviembre del 2020 el huracán Iota: la solución de vivienda para quienes vivían en arriendo, el fortalecimiento de la economía para no depender solo del turismo y la reconstrucción del hospital.



Para el alcalde de Providencia, Gari Hooker, una lección clave es que el municipio no puede depender ciento por ciento del turismo y que debe fortalecer sectores como la agricultura y la pesca para garantizar seguridad alimentaria. Hoy, todos los insumos básicos llegan desde el continente con los sobrecostos que ello implica por el transporte.



Otro gran desafío corre por cuenta de las familias que vivían en arriendo y que hoy no tienen la esperanza de tener casa propia en el proceso de reconstrucción de la isla.

Según el alcalde, el plan de vivienda para estas familias tendrá que ser gestionado con el Ministerio de Vivienda, y por ahora no hay fechas ni decisiones definitivas. Los cierto es que algunas de estas familias todavía permanecen en carpas a la espera de una solución.



La reparación del hospital es el asunto más atrasado en la recuperación tras el huracán, y lo que más polémica ha generado, pero ya se destrabó. Se espera que antes de terminar el año se lleve a cabo la demolición y que las obras de reconstrucción comiencen entre enero y febrero del 2022. Otro gran desafío que enfrenta el Gobierno es vencer el escepticismo de pobladores que todavía no tienen su vivienda. De ahí que, en el caso de Findeter, se cuente con un equipo, la mayoría raizal, que hace trabajo con la comunidad explicando el proceso de construcción de las casas y escuchando a los residentes.



La meta es convencerlos de que el Gobierno Nacional no se irá hasta que la isla esté totalmente recuperada.

