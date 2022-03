De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la competitividad es la capacidad de las empresas, industrias, regiones, naciones o regiones supranacionales para generar, con carácter sostenible, mientras están y permanecen expuestas a la competencia internacional, niveles relativamente altos de ingresos de los factores y de empleo de los factores. Y es que en un mundo como el de hoy, en el que la economía y la sociedad se encuentran en constante evolución, las empresas y sus equipos se han visto obligados a ser más competitivos.

Ahora bien, ¿cómo se logra? La respuesta parte desde la productividad, un factor determinante a la hora de realizar cada uno de los procesos que desarrollan las compañías y al momento de enfrentarse a los diferentes retos y desafíos que presenta el mercado, lo que ha provocado una serie de disposiciones a favor de las organizaciones, especialmente de las mipymes.



En medio de ese contexto, la Ley 2069 de 2020 impulsa el emprendimiento en Colombia y el Decreto 689 de 2021 pretende beneficiar a las empresas con el fortalecimiento del recurso humano de los trabajadores activos y sus afiliados.

Propulsor Empresarial, el aliado de las empresas

Según las disposiciones anteriormente mencionadas, las cajas de compensación familiar que existen en Colombia pueden utilizar los recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante para fortalecer el recurso humano de las entidades, y en ese sentido, nació 'Propulsor Empresarial', el programa de formación de la Agencia de Empleo y Fomento Empresarial de Compensar que ofrece una serie de cursos para los trabajadores.



“Propulsor Empresarial es un programa de formación que ofrece la Caja de Compensación Familiar Compensar a través de su Agencia de Empleo Fomento Empresarial. Busca que las empresas mejoren la productividad laboral de sus trabajadores y que a través de los distintos cursos que ofrece, el talento humano de las compañías pueda hacer un mayor y mejor aporte a la organización”, afirma Karen Garzón, coordinadora de empleo y capacitación de Compensar.

Dos opciones para capacitarse

Propulsor Empresarial ofrece la creación, el diseño y la ejecución de programas de capacitación que cuentan con una duración entre las ocho y sesenta horas. Por un lado, le brinda a las compañías la opción de elegir uno de los 58 cursos que pertenecen a su portafolio definido por sectores económicos y temas como programación en Java, servicio al cliente para call center, aseo y servicios generales, trabajo en alturas, mesa y bar, facturación electrónica, toma de muestras clínicas, humanización en servicios de salud, Excel comercial y empresarial, entre otros, y, por el otro, la posibilidad de solicitar la realización de un curso a la medida según sus necesidades.



“Para Propulsor Empresarial, las entidades pueden inscribir la cantidad de trabajadores que deseen, mientras que, para los cursos hechos a la medida, exigimos que cuenten con un alto número de trabajadores. En cualquiera de los dos casos, recibirán un certificado de las competencias que adquirieron de parte de las instituciones calificadas para dictar nuestros cursos”, continúa Garzón.

Los requisitos y la inscripción

Para que los trabajadores y sus beneficiarios puedan asistir a los cursos de formación, las empresas deben afiliarlos a la Caja de Compensación Familiar Compensar, tener el pago de los aportes al día y un mínimo de seis meses de antigüedad. Asimismo, es requisito que estén inscritas en la Agencia de Empleo y Fomento Empresarial de Compensar, presenten su certificado de ventas netas y el certificado de la Cámara de Comercio actualizado.



Para la inscripción, deben ingresar a https://corporativo.compensar.com/empresas/asesorias-empresariales/propulsor-empresarial, seleccionar el curso de interés y anexar los documentos de soporte. Luego de ello, la Agencia de Empleo y Fomento Empresarial revisará los requisitos, admitirá a los trabajadores o se pondrá en la tarea de desarrollar el programa de formación.



“Vale la pena resaltar que no dictamos cursos que no mejoren la productividad de las empresas, solo desarrollamos competencias que aporten a la productividad y el crecimiento de las mismas, para que, una vez los empleados hayan terminado su formación, puedan aplicar lo aprendido en sus lugares de trabajo. Además, estos cursos son una reinversión de los aportes de los trabajadores, es decir, no tienen ningún costo adicional”, puntualiza Garzón.



Así las cosas, hoy la invitación es a que inscriba a sus trabajadores y beneficiarios a los cursos que brinda la Agencia de Empleo de Compensar accediendo a https://corporativo.compensar.com/empresas/asesorias-empresariales/propulsor-empresarial.