Con el objetivo de dar a conocer las diferentes posturas frente a temas álgidos se llevó a cabo el foro: “Hacia una verdadera autonomía territorial” organizado por la administración de Cúcuta y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, que puede ver de manera virtual a través de este link

Uno de los temas tratados fue el de la revocatoria de mandato. Jairo Tomás Yáñez, alcalde de Cúcuta, contó su experiencia pues enfrentó recientemente un proceso de revocatoria de mandato que, según explicó, se gestó desde el primer día de trabajo. “Se empezó a generar sin argumentos y la revocatoria fracasó, por lo que para el alcalde, equipo y ciudad no pasará de ser un ataque antidemocrático orquestado por los intereses mezquinos de quienes no han entendido que el mensaje anticorrupción en toda la ciudad había terminado”, agregó Yáñez durante el foro.



A su turno, Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga y presidente de Asocapitales, expresó su preocupación por el desfase que hay hoy en los periodos electorales del gobierno nacional con los gobiernos territoriales, los cuales, según Cárdenas, generan unas complejidades muy significativas especialmente en los planes de desarrollo. “El esfuerzo por armonizar nuestros periodos con el nuevo gobierno genera traumatismos como la Ley de Garantías, planteamos que esa ley nos permita contratar porque tenemos unos compromisos de ejecución y más cuando estamos en mitad de nuestro gobierno”, expresó Cárdenas.



Además, Cárdenas hizo un llamado para lograr la armonización de los periodos, ya que aseguró que el desfase de las elecciones presidenciales y territoriales genera un costo de 275.000 millones de pesos. “Eso da para poder tener en los 4 años de gobierno vivienda gratis para 27.000 familias colombianas, o más de 60.000 niños que pudieran tener acceso al PAE (Plan de Alimentación Escolar) en los colegios del país.

Llegó la hora de revisar la Ley de Garantías

Facebook Twitter Linkedin

Los alcaldes manifestaron su desacuerdo con los procesos de revocatoria. Foto: Archivo Particular

Los alcaldes manifestaron su desacuerdo con los procesos de revocatoria. Luz María Zapata, directora ejecutiva de Asocapitales, mostró su respaldo a los alcaldes, “desde Asocapitales defendemos la institucionalidad y la democracia de quienes fueron elegidos popularmente”, resaltó Zapata.



Para los mandatarios, si bien la revocatoria resulta un instrumento válido de control ciudadano para empoderar a la ciudadanía frente al control político, esta puede ser usada de manera irresponsable y con fines políticos cuando se empiezan a gestar cuando los alcaldes apenas están comenzando su gestión. Agregan que se les debe garantizar el derecho al debido proceso y de defensa y calificaron como ‘absurdo’ el hecho de que no puedan defender su gestión.



Daniel Quintero, alcalde de Medellín, aseguró que hoy los alcaldes carecen de herramientas en el periodo de elecciones presidenciales para resolver muchos problemas en sus territorios. “El debate hay que hacerlo ahora, en esta etapa fría para que no se confunda con la intención de favorecer a algún candidato”, dijo Quintero y añadió que la Ley de Garantías: “no debe significar la parálisis de una administración, que no se convierta en una prohibición para resolverle los problemas a los ciudadanos”.

Jairo Yáñez, alcalde de Cúcuta, señaló que “colocar sobre la mesa todos los sesgos que tiene la ley de garantías en defensa de los recursos públicos es loable, pero cuando tenemos la oportunidad de colocar, al igual que la revocatoria, el discurso anticorrupción siempre es un buen momento apuntándole a la visión de largo plazo”.

Yáñez agregó que la ley de garantías “se convirtió en un lastre porque fomenta que sobrevivan los ‘peajes’ con la transferencia de recursos desde Bogotá. Aparte de la ley de garantías, del covid, y demás problemáticas, necesitamos urgentemente el compromiso del Estado para suplir esas grandes falencias históricas que tenemos en los territorios”.



Por su parte, Cárdenas calificó el proceso de revocatoria al que se enfrentó Yáñez como una “sinvergüenzura que solo el uno por ciento de la población haga una movilización politiquera para tratar de deslegitimar una autoridad y unos derechos que tenemos los mandatarios. Eso costo cerca de 4.000 millones de pesos que no tiene ninguna proporcionalidad frente a las necesidades que tenemos los mandatarios”.



Así mismo, Quintero aseguró que los alcaldes ven reducido su periodo efectivo de gobierno cuando se enfrentan a procesos de revocatoria que terminan desenfocándolos. “Desde el siguiente día de las elecciones ya habían orquestado un plan para sacarnos de la alcaldía porque denunciamos lo que pasaba en Hidroituango. Y me suspenden por participar en política. Creo que llegó la hora de abrir el debate sobre qué es la participación en política y que los alcaldes puedan responder a los ataques políticos que se hacen en su contra”, explicó Quintero y añadió: “Ningún país del mundo impide la participación de un alcalde en un debate electoral, en la mayoría de países del mundo los alcaldes no solo pueden participar en el debate político, sino que además pueden aspirar a ser reelegidos”.



Precisamente, para ahondar en este tema, Asocapitales lanzó una guía de bolsillo, durante el foro, sobre qué hacer cuando un ente de control suspende a un mandatario local, la cual se puede descargar a través de este link.

Autonomía, promesa por cumplir

Andrés Gómez Martínez, alcalde de Sincelejo, explicó que muchas veces los mandatarios territoriales han tenido que acomodar su plan de gobierno con el plan de desarrollo. “Nos dieron la facultad de ser gestores catastrales, pero no venía contemplado de dónde sacar los recursos para hacer las actualizaciones catastrales, fundamental para conseguir recursos y atender las necesidades de las ciudades”.



Héctor Riveros, experto en derecho público y constitucional, señaló que espera que el nuevo gobierno llame a cada uno de los alcaldes para revisar las prioridades de cada territorio. “Está previsto celebrar un acuerdo entrego gobierno nacional y local que sería un gran avance si lograra hacerse”.



En el segundo panel: Hacia un sistema jurídico diferenciado, Alberto José Madero, decano de la facultad de derecho de la Universidad del Norte, resaltó la importancia del enfoque regional, porque de esta manera se ayuda a distribuir los recursos de manera eficiente. “Estoy convencido de que las asociaciones y alianzas son muy importantes en las regiones. Debe empezar a pensarse en una entidad regional para dar solución a los problemas regionales”.



El alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, expresó que para que las ciudades puedan crecer se debe lograr una real descentralización del recurso público. Además, considera que debe existir un cambio real en la política, “los gobernadores se deben dedicar a sacar adelante proyectos de integración y los alcaldes apuntarle al desarrollo del territorio”, expresó Saldarriaga y añadió: “Los territorios somos más eficientes para ejecutar los recursos y para proteger el municipio, pero requerimos que se nos descentralice el recurso. El territorio es el núcleo fundamental de la sociedad colombiana y si queremos sacar al país adelante como nación se le debe dar el respaldo a los territorios”.



A su turno, Olga Lucía Velásquez, representante a la Cámara, resaltó la importancia de hacer una nueva ley del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), ya que “es un instrumento de planificación que va a generar la coordinación que hoy no tenemos” y destacó que la Ley de ciudades capitales “es un avance frente a la autonomía”.

Buscan la armonización de periodos

Mauricio González, experto en derecho constitucional, explicó que la disociación de los periodos de las autoridades nacionales con las territoriales “puede generar efectos perturbadores en la buena marcha de la ejecución y perturbación política” y planteó una solución para lograr esta armonización de los periodos a través de un acto legislativo, “dado que las regulaciones que soportan esta discrepancia están en la Constitución y se propone una terminación casi simultánea de los periodos”.



Para lograrlo, es necesario hacer una modificación del calendario electoral, propone agrupar las fechas del calendario de las elecciones para que todas se concentren en tres o cuatro meses cada cuatro años. Además, propone un régimen de transición que iniciaría con el próximo periodo a elegirse de las autoridades territoriales en el 2023 para que coincida con el de las autoridades nacionales que se iniciará en el 2026. “No se aconseja extender los periodos sino una reducción de la próxima administración territorial para que puedan coincidir los periodos. Como los periodos estarían reducidos a dos años sería conveniente y compensatorio abrir la posibilidad de la reelección de alcaldes y gobernadores elegidos en 2023”.



González aseguró que considera que de esta forma el proyecto tendría viabilidad jurídica y que el periodo de transición sería únicamente en búsqueda de la armonización.



Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, resaltó: “Los alcaldes locales somos la primera línea de los ciudadanos, la primera línea de la democracia, enfrentamos las reales necesidades de los ciudadanos en todas sus problemáticas, por eso queremos proponer que rompamos con una cantidad de cuellos de botella que dificultan la gestión y en la medida que armonicemos los periodos vamos a ter un Estado más eficiente”, añadió Cárdenas e hizo un llamado para ahondar en todo los temas que tiene que ver con la descentralización para avanzar y que los municipios sean más autónomos con sus recursos.

Más Contenido*. Un proyecto de Contenidos Editoriales Especiales de EL TIEMPO con el auspicio de Asocapitales.