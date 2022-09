Con el objetivo de desestimular el consumo de bebidas ultraprocesadas endulzadas, así como el de tabaco y cigarrillos electrónicos, especialmente en niñas, niños y adolescentes, varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Red PaPaz, hacen un llamado al Gobierno Nacional ad portas de que se apruebe la próxima reforma tributaria.

Con la finalidad de conocer más sobre la importancia de las medidas en salud pública que permiten reducir consumos de bebidas ultraprocesadas endulzadas y tabaco, durante el foro virtual: “¿Cómo proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en el marco de la salud pública?” expertos nacionales e internacionales conversarán sobre las acciones, experiencias exitosas en salud pública y las leyes que deben ser puestas sobre la mesa para proteger la salud de la niñez y la adolescencia. El encuentro tendrá lugar mañana viernes 9 de septiembre, a las 9:30 de la mañana, y se podrá seguir de manera virtual en eltiempo.com



Según la Encuesta Nacional de Salud Escolar del Ministerio de Salud y Protección Social (2018), de los escolares entre 13 y 17 años en Colombia, ocho de cada diez consumen productos comestibles de paquete en exceso por lo menos una vez a la semana. 1 de cada 2 estudiantes consume habitualmente más de un alimento frito por día, y tres de cada cuatro estudiantes consumen bebidas azucaradas una o más veces al día.



Este consumo de productos comestibles y bebibles ultraprocesados tiene una relación directa con las crecientes tasas de exceso de peso y el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes tipo II, obesidad, hipertensión y cáncer. En Colombia, según el Ministerio de Salud y de Protección Social, “las bebidas azucaradas son causantes de 13 por ciento de la mortalidad por diabetes, 5 por ciento de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y 1 por ciento de la mortalidad por neoplasias asociadas”. Esto equivale a un total de 2.754 muertes anuales según esta entidad.



La obesidad no es solo una enfermedad que afecta a los adultos. Más de la mitad de los colombianos adultos tiene exceso de peso, pero el porcentaje de menores en edad escolar con sobrepeso tiende al aumento, pues pasó de 18,8 por ciento en 2010 a 24,4 por ciento en 2015, según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN 2015).

Además, cerca de 25 billones de pesos anuales de los recursos en salud se gastan en la atención de enfermedades prevenibles asociadas a una mala alimentación.

“La solicitud para el Gobierno es a trabajar en una serie de políticas que estén basadas en evidencia científica disponible, sin conflicto de interés, para lograr un entorno alimentario saludable”, explicó Zaira Campo Arias, Directora de Operaciones de Red PaPaz.



Para lograrlo, y teniendo en cuenta las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud (OMS), se requieren cuatro políticas: Etiquetado frontal de advertencia; impuesto a las bebidas ultraprocesadas endulzadas; garantizar entornos escolares saludables; y control en la publicidad de productos nocivos para la salud.



Desde Red PaPaz, siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales como la OMS, proponen un aumento en los impuestos para las bebidas ultraprocesadas endulzadas mucho mayor al que se plantea en la actual reforma tributaria, con el objetivo de reducir su consumo, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, como niñas, niños y adolescentes, y lograr un impacto positivo en la salud de los colombianos y en el planeta.



Según estimaciones, para producir medio litro de gaseosa se necesitan entre 168 y 309 litros de agua (Ercin 2011). Este impuesto podría reducir las desigualdades sociales existentes en torno al derecho de acceso al agua potable



Esta política, que ya ha sido implementada en 45 países, ha demostrado que no solo es efectiva para reducir el consumo de estos nocivos sino que también protege a los hogares de bajos recursos, que son quienes más consumen estos productos y para quienes la carga económica asociada a los costos de estas enfermedades es más alta.



Según experiencias en México y Sudáfrica, esta medida no ha generado afectaciones negativas en el empleo, especialmente porque los consumidores reemplazan los productos nocivos por bebidas más saludables, como agua, productos lácteos sin sabores añadidos y frutas.



“Expertos sugieren que en Colombia el impuesto a las bebidas ultraprocesadas endulzadas no debe ser inferior al 25 por ciento”, dijo Campo y agregó: “Si el incremento no desincentiva el consumo no vamos a tener, como país, los resultados que estamos buscando, como prevenir las enfermedades no transmisibles y reducir el impacto ambiental asociados a la producción de estas bebidas”. Por lo que piden al gobierno implementar un impuesto que responda a un diseño técnico y a las evidencias científicas disponibles sin conflicto de interés que serán explicadas por los expertos nacionales e internacionales que participarán en el foro.

Aumento a impuesto a productos de tabaco, y nuevo gravamen para los cigarrillos electrónicos

Así mismo, desde la sociedad civil se viene impulsando una iniciativa para que la reforma tributaria que actualmente promueve el gobierno del presidente Gustavo Petro, triplique el valor del impuesto a los productos de tabaco y se graven los cigarrillos electrónicos.



En Colombia se producen cinco mil millones de colillas de cigarrillos al año, de acuerdo con un estudio hecho por PROESA de la Universidad Icesi y la Fundación Anáas, además de otras organizaciones; y se necesitan 5 billones de litros de agua para producir los cigarrillos.



Nayib Chalela Ambrad, coordinador del proyecto control tabaco de Red PaPaz, explicó que en 2008 Colombia se adhirió al Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, y una de las obligaciones que adquirieron los Estados que integran el Convenio fue la de implementar medidas de control de precios e impuestos para desestimular el consumo de los productos de tabaco.



Tanto en Colombia, como en el mundo, los menores de edad son grandes consumidores de tabaco, por lo que es primordial seguir desestimulando su compra. De los 4,5 millones de fumadores que hay en Colombia, al menos 1,7 millones son menores de 30 años; es decir, el 30,8 por ciento de los fumadores, según la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas (ENCSPA) de 2019.



Solo con el aumento del impuesto al tabaco que se hizo en el país, entre el 2016 y 2018, disminuyó en un 16,7 por ciento el número de fumadores. Por ello, proponen triplicar la tarifa actual en el proyecto de reforma tributaria. “Al encarecer el producto, menos personas lo pueden adquirir y consumir y eso impacta principalmente al bolsillo de los menores de edad que son los que menos dinero tienen”, dijo Chalela.



Además, piden que los cigarrillos electrónicos también se graven con impuestos específicos de control, con una tarifa del 150 por ciento del valor de su venta, teniendo en cuenta que el precio de estos ha disminuido a lo largo de los años haciendo más fácil el acceso para los menores de edad. Según la ENCSPA de 2019, cerca de 200.000 menores de 18 años consumen cigarrillos electrónicos.

Mejorar el etiquetado de advertencia

El 31 de julio de 2021, el gobierno anterior sancionó la Ley Comida Chatarra aprobada por el Congreso de la República, la cual establecía que los productos comestibles y bebibles ultraprocesados debían incluir sellos frontales de advertencia basados en la mayor evidencia científica disponible sin conflictos de interés, definiendo un plazo de 12 meses para que el Ministerio de Salud hiciera la debida reglamentación.



Durante los siguientes meses, la sociedad civil impulsó una movilización para exigir que esta cartera realizará este trámite ágilmente, y en noviembre del 2021 el Ministerio respondió a estas peticiones anunciando un estudio, que fue adjudicado hasta junio de 2022 a la Universidad de Antioquia, para definir el etiquetado de advertencia que el país debería implementar según los estándares que determinaba la ley.



A pesar de que ya se venció el tiempo máximo que tenía el Ministerio de Salud para cumplir con lo dispuesto en la ley, a la fecha no se cuenta con una resolución apropiada. En su lugar, se mantiene vigente una norma previa a la ley, la Resolución 810 de 2021, que exige un sello circular para informar sobre el alto nivel de azúcar, sodio o grasas saturadas de los productos envasados, y que, según identificó el mismo estudio contratado por el gobierno anterior, no corresponde con la mayor evidencia disponible sin conflicto de interés, no solo por lo que se refiere a la forma del sello, sino además por otros aspectos como los criterios para establecer que tiene exceso de algún nutriente crítico, la permisividad de mensajes en salud o nutricionales en productos con sellos, y el estímulo al consumo de productos ultraprocesados a través de sellos positivos.



Dado que los colombianos siguen sin contar con la implementación de la Ley Comida Chatarra, que fue una victoria de la sociedad civil y de la academia sin conflicto de interés, desde organizaciones de la sociedad civil como Red PaPaz se continúa con la exigencia y el seguimiento al Ministerio de Salud para que expida una nueva resolución sobre etiquetado frontal de advertencia que sí esté basada en la mayor evidencia sin conflicto de interés, en el menor tiempo.

