Graduados con el diploma de bachiller y de técnicos

En una mano el diploma de bachiller y en la otra una certificación técnica: así se graduaron este año 164.051 estudiantes del país gracias al Programa Nacional de Doble Titulación.

Lo que busca este proyecto es cerrar las brechas de acceso de los jóvenes a la formación técnica, promover la continuidad del estudio y facilitar la entrada de ellos al mundo laboral.



“Mi experiencia con la doble titulación fue de mucha satisfacción y orgullo porque aprendí varias cosas que me sirven para mi proyecto de vida y ampliar mis opciones laborales”, comentó Karen Viviana Rojas, quien recientemente se graduó de bachiller de la Institución Educativa Oliverio Lara Borrero de Neiva y también recibió su diploma como técnica en Sistemas.

Este programa, que es producto del trabajo articulado entre el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), hasta la fecha ha beneficiado a 306.208 estudiantes (142.157 en 2019 y los 164.051 de 2020).



“De esta manera buscamos brindar a los jóvenes acceso a estudiar con el Sena en los dos últimos años del colegio para que puedan obtener el título de bachiller y el certificado del programa técnico. Lo que les permite continuar en programas tecnológicos o ingresar al mercado laboral, cimentando las bases para la consolidación de trayectorias educativas completas a la vez que fortalece y diversifica las apuestas curriculares de la educación media”, afirmó la ministra de Educación, María Victoria Angulo.



Precisamente, los estudiantes de las 4.470 sedes educativas que cuentan con el programa de Doble Titulación, una vez finalizadas sus clases, entran a las capacitaciones con el Sena, que podrían ser de uno a dos días por semana, dependiendo del colegio.

“Yo escogí el técnico de manejo ambiental porque fue algo nuevo que ofertaron y me pareció muy llamativo. Gracias a esto sé que quiero estudiar Ingeniería Ambiental en la Universidad del Valle”, aseguró Joan Camilo Villegas, quien se graduó de la Institución Educativa Santa Fe en Cali.



Además, esta iniciativa, que tiene presencia en 952 municipios de 31 departamentos del país, tiene como meta llegar a los 650.000 jóvenes graduados con doble titulación al 2022.



“Con el fin de formar seres humanos integrales, el Sena con el Programa Doble Titulación trabaja en el desarrollo de habilidades técnicas y digitales, así como de las competencias socioemocionales y ciudadanas, que les posibiliten a los bachilleres acceder a un empleo digno, decente, estable y formal”, afirmó el director del Sena, Carlos Mario Estada.

Énfasis en áreas rurales

De las 4.470 instituciones educativas que ofrecen la doble titulación, un 33,7 % (es decir 615) se encuentran en municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), lo que ayuda a favorecer a los estudiantes de las zonas que más han sido afectadas por la violencia.



“La diversidad de la oferta abre posibilidades a los jóvenes, tanto en zonas urbanas como rurales, en materia de economía naranja, en programas relacionados con áreas de diseño e integración de multimedia, cocina, producción de software, elaboración de audiovisuales, en mesa y bar, producción de marroquinería y operación turística local, entre otros”, explicaron desde el Ministerio de Educación.

Son más de 150 programas

Son 156 los programas de formación técnica que se ofertan para la doble titulación. Agropecuario, industria, electricidad, comercio, construcción, salud, textiles y hotelería y turismo son algunos de los sectores disponibles para que los estudiantes elijan.



“Mi titulación técnica fue en fabricación de muebles modulares y contemporáneos y me pareció muy chévere porque hay estudiantes que no tienen cómo pagar una universidad, entonces con el técnico podemos salir a buscar trabajo para después poder pagar un estudio superior”, comentó Valery Vásquez, quien en pasados días se graduó de la Institución Educativa Antonio José Camacho en Cali.

Generación E, con dos años y 160.000 beneficiados

Para que 336.000 jóvenes que no cuentan con los recursos necesarios puedan ingresar a instituciones de educación superior, se propuso Generación E, que inició su operación en el primer semestre de 2019.



Este programa tiene dos componentes: Equidad, donde los jóvenes estudian en Instituciones de Educación Superior públicas, y Excelencia, lo hacen en Instituciones de Educación Superior públicas y privadas con acreditación de alta calidad. Además, Generación E, en alianza con el Departamento de Prosperidad Social (DPS), cubre el 100 % del valor de la matrícula y entrega un apoyo de sostenimiento semestral, lo que hace posible que jóvenes ingresen a instituciones de educación superior tanto públicas como privadas.



“Esta semana, Generación E cumplió dos años y estamos justamente en la meta establecida, con más de 160.000 jóvenes que han ingresado a la educación superior de forma gratuita en el país”, dijo el viceministro de Educación Superior, Luis Fernando Pérez.



Además, desde el Viceministerio destacaron que, los 160.000 jóvenes beneficiados son de 1.107 municipios de Colombia, es decir, ha llegado al 98% del país. Hasta el momento, un 53 % son mujeres, 87 % son personas con mayor vulnerabilidad y 11 % son víctimas del conflicto

“Generación E me parece muy chévere porque es justo lo que yo necesitaba para acceder a la educación superior. Además, el apoyo económico que me dan me ayuda muchísimo porque tengo otros tres hermanos y a mis papás les queda muy difícil con nosotros”, dijo Ana Isabel Torres, quien estudia Ciencias Políticas, en la Universidad Javeriana en Bogotá.



Por otro lado, una de las características que destacaron los beneficiarios de Generación E es que el programa es de fácil acceso en el sentido que no tiene largos y complicados trámites.



“A pesar de que soy estudiante indígena Wayuu de La Guajira, ingresar al programa fue sencillo y rápido. Desde el Ministerio de Educación me ayudaron a completar los formularios, que no fueron complicados. Les agradezco mucho por todo lo que han hecho”, afirmó Devinson Fernández, quien estudia economía en la Universidad de La Guajira.



Justamente esto es lo que, según el viceministro Pérez, se quería con la iniciativa: evitar los trámites burocráticos para facilitar el acceso a más jóvenes.



“La invitación es que los recién graduados hagan parte de Generación E, una oportunidad para que los jóvenes del país escojan su universidad y accedan al programa de sus sueños. Es la primera vez en la historia del país que la educación superior tiene gratuidad ciento por ciento en la matrícula, en un programa de Gobierno”, concluyó el viceministro Pérez.

*Un proyecto de contenidos editoriales especiales, con el auspicio del Ministerio de Educación Nacional (MEN).