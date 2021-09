Profetas en su propia tierra

Las empresas llegan a convertirse en legendarias porque a lo largo de su historia, sin duda, han tenido la visión para poder ajustarse tanto a las tendencias de los mercados como a las exigencias de las industrias y de sus clientes.

Y aunque el término ‘reinvención’ hoy se volvió más común, para estas compañías es algo natural que las ha acompañado durante décadas, al tiempo que les ha servido de motor para sostenerse y seguir vigentes en el tiempo.



Entre esas organizaciones está ETB. Para sus portavoces, en Colombia, la vida promedio de una empresa es de 5 a 12 años –según estudios de Confecámaras–. Por eso, aseguran que la tecnología y la orientación hacia la innovación son dos características principales de las empresas centenarias y que, sin duda, ETB ha sido una compañía que se reinventa al mismo tiempo que el país y la capital avanzan.



“Nuestra relación con los ciudadanos de Bogotá-Región se fortalece, no solo por la tradición de 137 años en el sector de las telecomunicaciones, sino también por la constante innovación tecnológica que hemos promovido y que ha contribuido al

progreso de la región. Desde nuestra creación en 1884 impulsamos el teléfono como una nueva forma de comunicarnos, tanto que en 1970 ya ETB contaba con 710.000 usuarios de telefonía fija local y en 1998 nos convertimos en una empresa nacional

impulsando los servicios de larga distancia nacional e internacional e internet banda ancha permitiendo conectar las emociones de los ciudadanos en la distancia”, precisan.



Asimismo, aseveran que en 2012 la empresa emprendió un proceso de transformación muy importante, donde entendieron que las necesidades de sus usuarios eran cada vez más retadoras y que el escenario de las telecomunicaciones había cambiado con la llegada de nuevos competidores, acabando con el monopolio que años atrás tenía la compañía principalmente en Bogotá.



Es así como en el año 2014 lanzaron el servicio de internet por fibra óptica. Reinventarse hace siete años con un plan de despliegue de fibra óptica, inigualable hasta ahora en Colombia, les permitió anticiparse y estar preparados para el desafío que vivió el mundo como consecuencia de la pandemia. La ciudad requería una conexión de calidad, con velocidades superiores a las que ofrecen otras tecnologías.



“Reinventarse es la clave del éxito no solo para estar a la vanguardia, sino principalmente para aportar al desarrollo de la ciudad. Para nosotros la transformación digital es transformación colectiva y eso nos impone un compromiso enorme con la gente y con el futuro de nuestro país. La calidad de nuestro servicio, de nuestras soluciones digitales y de la atención al cliente, no solo son un enorme reto empresarial que estamos asumiendo con energía en ETB, sino que también constituyen una apuesta decidida para construir una mejor sociedad”, explican las fuentes de la organización.

Más y buenos ejemplos

Otra de esas organizaciones legendarias que se han caracterizado por sus constantes procesos evolutivos y de innovación es GM Colmotores que, ya con 60 años de historia, es la primera ensambladora y fabricante de vehículos Chevrolet en Colombia, además de que –según afirman– cuenta con el portafolio de vehículos más amplio y completo.



“Gracias a la fidelidad de los colombianos, Chevrolet ha ocupado el primer lugar del mercado automotor. Además, nuestro compromiso con el desarrollo social y económico del país nos permitió abrir la primera planta de ensamble de Colombia en

1956 y desde entonces hemos ensamblado más de un millón de vehículos”, destacan.



Asimismo, en el año 2013 pusieron en marcha la primera planta de fabricación de carrocerías de vehículos en el país, aparte de que se consolidaron como la segunda compañía industrial más importante del territorio colombiano, están dentro de las 20 de mayor tamaño y generan cerca de 1.300 empleos directos y 16.000 indirectos.



Por otra parte, Challenger –la compañía de electrodomésticos ciento por ciento colombiana– tiene en su ADN los principios de ‘crecer, innovar y transformar’, a través de la fabricación de productos de alta calidad.



Esta organización, fruto de la pasión por esta industria del bogotano Luis Mayorga, comenzó en 1966 como Inelso Ltda. (Industria Electrónica del Sonido) para ensamblar

y comercializar radios, tocadiscos portátiles, radios de sobre mesa y radiolas marca NEC.



Y tras otros hitos como la construcción de la planta de producción de maderas, metalmecánica y electrodomésticos en 1976; la fabricación de equipos de sonorización profesional en 1979, el diseño de una nueva planta bajo la razón social Unilemh Ltda, con más de 36.000 m2, y la apertura de una planta adicional para incursionar en la línea de refrigeración en 1994, en el año 2000 fusionó las empresas Inelso y Unilemh

bajo la marca Challenger S.A. y que hoy sigue vigente, afrontando los retos que les permitan avanzar “hacia el logro de los sueños empresariales, consignados en nuestra política de desarrollo y compromiso social”.