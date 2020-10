Producción, con buen rumbo

La crisis parece haber debilitado las arcas de la economía nacional. Aun así, ha fortalecido las ideas y aspiraciones de muchos empresarios y pequeños negociantes.

Aunque el departamento del Tolima también ha sufrido los embates de la contingencia actual, como todo el territorio colombiano, es importante destacar el nuevo ímpetu que tiene para impulsar nuevos horizontes productivos.



El primer gremio que se ha apuntado a esas ambiciosas proyecciones es el agrícola. Cabe destacar que Tolima se caracteriza por ser un importante proveedor agrícola en el centro del país, ocupando los primeros lugares en producción nacional en más de 15 productos de la canasta familiar. El aguacate, las frutas, el maíz, el fríjol o el mango son algunos de los productos que nacen en estas tierras y que ahora se perfilan como poderosos competidores en la escena económica nacional e internacional.

La apuesta de la región apunta a la consolidación de canales eficientes y sostenibles, los cuales contribuirán a que esta economía local logre posicionarse como epicentro económico de Colombia. No es una idea descabellada, teniendo en cuenta que varios productos de su oferta exportadora ya se han convertido en protagonistas de mercados internacionales.



En este sentido, no solo se está trabajando la tierra, sino también se vienen desarrollando proyectos agroindustriales que parten de la habilitación de parques logísticos, parques industriales, centros de acopio y centrales de abastos, en el marco de un modelo ancla implementado en la región. En últimas, el objetivo es convertir la producción en un negocio integral que apalanque otros sectores que antes no se habían explorado.



Igualmente, la región avanza en la implementación de modelos sostenibles, un asunto que sigue vigente. Por ello, en Tolima las iniciativas energéticas van de la mano con alternativas amigables con el medioambiente.



Para los líderes locales, la agroindustria y las cadenas agroalimentarias son -sin lugar a dudas- apuestas fundamentales que requieren de la comunión de esfuerzos de todo tipo, en aras de la consolidación de nuevos negocios en el renglón agrícola del Tolima.

No obstante, también hay otros sectores que quieren dar un paso adelante. Del lado de la industria, se han creado nuevos e innovadores modelos de negocio que, más allá de ser promesas regionales, se proponen impactar el mercado aprovechando la ubicación estratégica del departamento. Tal es el caso de centros logísticos que permitan a otras industrias operar desde esta región.



“En el Tolima, hay excelentes oportunidades que muestran un muy buen rumbo para la inversión en proyectos logísticos. Esto por dos ventajas principales: la primera, es una ventaja comparativa, porque contamos con una ubicación geoestratégica de dos nodos logísticos fundamentales para la conexión comercial del país, como lo son Ibagué y Flandes; la segunda es una ventaja competitiva, que es el bajo costo de la tierra por metro cuadrado, que está entre $420.000 y $550.000”, señala Ricardo Orozco, gobernador del Tolima.

Las otras industrias

El departamento del Tolima no es un departamento meramente industrial. Sin embargo, allí se ubican importantes empresas de refinación de productos del petróleo, molinería, materiales para la construcción, agroindustria del café, entre otras, que caminan a paso largo para consolidar a la región como nodo logístico y productivo.

“Ibagué y el departamento ofrecen excelentes condiciones para la llegada de empresas industriales, gracias a la ubicación y bajos costos. Además, tienen a su alcance materias primas, universidades que generan un importante talento humano y la posibilidad de organizar importantes cadenas de valor”, aseguran voceros de la Alcaldía.



A su vez, las empresas que ya están radicadas en el departamento han encontrado allí el ambiente predilecto para el crecimiento, mientras generan empleos y, sobre todo, avanzan en sus proyecciones de negocio para, en el futuro, incursionar en nuevos rubros.

Panorama actual

El comercio de bienes y servicios, la base fundamental de la economía, registra muy buenos resultados en el departamento.



Precisamente, la actividad 'Comercio Servicios' es la de mayor aporte al Producto Interno Bruto (PIB), con un 18,3 por ciento para el último periodo reportado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). “Aproximadamente, el 97 por ciento de la composición empresarial está dada por microempresas, en su gran mayoría del sector comercio y servicios”, informa la entidad.



Ibagué aporta el 42,7 por ciento al PIB departamental y el 0,88 por ciento al PIB nacional, cifras que evidencian que el gran aporte de la región a la economía colombiana está dado -principalmente- por actividades agropecuarias. Aunque hace falta avanzar en su formalización, lo cierto es que es un rubro que genera riqueza y seguridad alimentaria, al mismo tiempo que se consolida como "locomotora" económica del departamento.



Sin embargo, la gran piedra en el zapato seguirá siendo el empleo.En primer lugar, Ibagué presenta una tasa de informalidad del 54 por ciento, aproximadamente; así mismo, de acuerdo con los estudios del DANE, en Ibagué hay más de 62.000 micronegocios informales, lo que contribuye a este fenómeno.



Finalmente, el departamento enciende motores para apostarle a varios sectores de la industria nacional, desea ser epicentro de muchas empresas y quiere consolidar el agro como un sector fuerte y competitivo en el país. El fortalecimiento de sus cadenas de producción y distribución, seguramente, lograrán marcar la diferencia, porque la materia prima ya existe.

Maquila y moda

La moda en la región se está transformando. “Estamos pasando por una transición de ser maquiladores a ser generadores de marca propia, con una identidad asociada a valores de humanismo y sostenibilidad, y productos innovadores con características de únicos y diferenciados; tenemos un clúster que cuenta ya con casi 400 empresarios vinculados y se tiene una oferta preparada para atender mercado nacional e internacional, con más de 80 marcas identificadas en joyería, marroquinería y textiles en todas las gamas, desde ropa formal, casual, deportiva, en todos los géneros, infantil, femenino y masculino”, señala Jorge Luis Oviedo, coordinador de Clúster de Moda y Confección de la Cámara de Comercio de Ibagué.



Desde el Clúster se viene incentivando este comercio a nivel nacional, trabajando en programas específicos de fortalecimiento a los empresarios que buscan una generación de identidad a través de sus marcas, capacitación en distintas áreas relacionadas con la producción, el comercio y la apertura de nuevos mercados. “Estos procesos han permitido el crecimiento y surgimiento de nuevos emprendimientos con marcas propias, con elementos innovadores, que hacen que sus productos sean únicos y diferenciados, además del mejoramiento continuo de las marcas tradicionales que han entendido que vincular aspectos sociales y ambientales a sus procesos productivos resulta ser una fórmula ganadora”, explica

el vocero.