Mónica Wilches Hernández tuvo a su segunda hija hace cuatro años, cuando tenía 34. Coraline fue una bebé planeada que llegó al mundo a las 24 semanas, lo que califica como una prematurez extrema.

“Tuve una serie de complicaciones en mi embarazo. Me dio preclamsia y la bebé tuvo restricción de crecimiento, venía con varias complicaciones”, explica Mónica al tiempo que cuenta que ella y su esposo tuvieron que esperar tres meses y medio de ires y venires para que su hija pudiera estar más tranquila en el hogar; el tiempo previo lo pasó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).



Esta madre, que dedicó buena parte de su vida a las finanzas porque hizo un pregrado en esto y luego cambió su modo de vida para poder compartir más momentos con su hijo, señala que fueron momentos de mucha incertidumbre y angustia, en los que la esperanza, sumado al apoyo del equipo de la Fundación Cardioinfantil, llevaron la situación a buen término.



Coraline tuvo siete paros cardio respiratorios, cada uno con situaciones complejas. “La unión y el amor familiar, además de la calidez humana del equipo de la Cardio, que nos dio confianza y una respuesta inmediata a cada uno de los problemas, permitieron que Coraline respondiera, eso sumado a que ella se aferró a este mundo, y eso permitió que pudiera permanecer en él”, cuenta Mónica.



En el mundo, uno de cada 10 partos es prematuro. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año nacen más de 15 millones de bebés que no han terminado su periodo de gestación.

La prematurez es el nacimiento antes de cumplir las 37 semanas de gestación al interior del útero de la madre. Dependiendo de la edad en la que el niño nazca puede ser prematuro extremo o tardío FACEBOOK

Coraline fue uno de ellos, pero también Gael Cepeda, que ahora cuenta con 10 meses aunque su madre Cindy Vega Santamaría dice que tiene ocho para evitarse las explicaciones de las personas que a veces no entienden este proceso.



“Hay gente imprudente que dice, pero mi hijo también tiene 10 meses y hace esto y lo otro, desconociendo lo que viven los bebés prematuros. De acá a que cumpla 2 o 3 años él va a regularse en peso y estatura”, dice Cindy.



Gloria Troncoso, pediatra Neonatóloga de la Fundación Cardioinfantil, explica que “la prematurez es el nacimiento antes de cumplir las 37 semanas de gestación al interior del útero de la madre. Dependiendo de la edad en la que el niño nazca puede ser prematuro extremo o tardío, entre más se acerca o se aleja de la semana 37 de gestación. Los niños que nacen por debajo de la semana 32 o 33 de gestación son moderadamente pretérminos, mientras que quienes lo hacen entre las semanas 28 y 31 son muy pretérminos”, afirma la médica.



Para la doctora Troncoso, el hecho de que hoy por hoy se cuente con mejores y más recursos tecnológicos en la infraestructura de los hospitales, pero también en la calidad de atención por parte del personal médico, hace que la prematurez se pueda manejar diferente y reduzca al máximo las complicaciones de los menores.



Mónica, por su parte, señala el hecho de que la vida de Coraline ha transformado la suya. “La valentía y fortaleza de mi hija me han hecho sentir también así a mí. Ella ahora que tiene cuatro años se mira sus cicatrices, las que quedaron luego de todos los procedimientos, y dice que es una guerrera. A veces como seres humanos no valoramos lo que tenemos, pero mi bebé ha sido un milagro y una muestra de que la vida sí tiene sentido”, apunta la mamá.

Mónica es la mamá de un bebé prematuro que nació de 24 semanas. Foto: Archivo Particular

Para ella, un aspecto clave en el éxito de su proceso fue dedicarle el ciento por ciento del tiempo a su hija, por lo que tuvo que modificar sus dinámicas y rutinas laborales, dejando de ser empleada. Con esto de la dedicación coinciden los expertos, para quienes es fundamental en cualquier parto prematuro, pasar todo el tiempo que les sea posible a los padres con los bebés, tener contacto físico de caricias cuando les sea permitido y hacer el cangureo en el momento que el doctor lo avale. También es indispensable mantener una comunicación fluida y continua con quien atiende a su hijo, para saber qué cosas se pueden y qué otras no.



De otro lado, la doctora Troncoso explica que el parto prematuro es prevenible en un alto porcentaje, con controles prenatales, una buena alimentación y asesoría médica, que detecte ciertas condiciones en la mamá. Sin embargo, también es importante saber que existen unas causas inevitables en el nacimiento de un bebé prematuro, como la presión arterial, la diabetes, la preclamsia, embarazos gemelares o múltiples.



“Si se detectan tempranamente estas causas, se puede controlar muy bien. Importante que no haya culpa sino cuidado y atención a todo el proceso del embarazo. Por ejemplo, si hay tensión en la panza o cualquier tipo de sangrado se debe consultar de inmediato al médico”, indica la experta.

El virus sincitial respiratorio VSR



En el cuidado de los bebés prematuros el tema de los pulmones es fundamental. En Colombia, la temporada de lluvias que se ha intensificado en los últimos días ha hecho también que se disparen las infecciones respiratorias agudas.



El virus sincital respiratorio VRS es un virus respiratorio común, que afecta a los pulmones y a las vías respiratorias, al tiempo que provoca epidemias todos los años y, dependiendo cada región, tiene un inicio y durabilidad distinta.



Al VSR se le atribuye del 20 al 25 por ciento de los casos de neumonía y del 45 al 50 por ciento de bronquiolitis en hospitalizados en especial en la población infantil. La evidencia reciente sugiere que existe una asociación entre algunos parámetros meteorológicos y la actividad del VRS en la comunidad. Se ha informado que este es el virus más comúnmente identificado en los lactantes hospitalizados con bronquiolitis, con tasas de detección que alcanzan el 70, 85 por ciento durante las epidemias estacionales de invierno.



La doctora Troncoso apunta que, cuando un niño nace prematuro, “tiene unos pulmones inmaduros que requieren manejo médico para fortalecerlos. Para ello existen equipos médicos que soportan el sistema respiratorio , así como medicamento que ayudan a madurar los pulmones. También existen medicaciones para que el pulmón madure más rápido, se ha mostrado evidencia que eso funciona. Una vez los bebés superan esta etapa crítica de sus primeros días y semanas, algunos quedan con predisposición a tener enfermedades respiratorias, hay que estar atentos a las vacunas y las inmunizaciones específicas a algunos virus”.



Para Troncoso, es indispensable la protección al niño, además del soporte médico, sumado a una alimentación con leche materna que ayuda a que las defensas estén más altas.



Para el hijo de Cindy, fue necesario que sus padres se cambiaran de lugar de residencia con el fin de preservar la salud de su pequeño.



Ahora viven en La Vega y mantienen todos los cuidados del caso para evitar que el clima se sume a la condición de prematurez de Gael.



“Este es un proceso duro y nadie más que los padres saben cómo es. Hay que tener esperanza y ponerle buena energía para que todo salga bien”, dice Cindy.

