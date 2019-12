Preguntas frecuentes de la Leucemia Mieloide Crónica

Para seguir profundizando en el conocimiento de la leucemia mieloide crónica, se responden aquí cinco de las preguntas más frecuentes en torno a esta enfermedad que tienen tanto los pacientes como el público general.

¿Se puede prevenir la LMC?

Un estilo de vida saludable puede reducir las posibilidades, pero, al no haber una correlación clara entre la enfermedad y sus causas, no hay una manera conocida de prevenirla.



¿Cómo detectar la enfermedad?

Es importante saber que no hay pruebas de tamizaje para la leucemia, como sí ocurre, por ejemplo, con la citología para el caso del cáncer de cuello uterino. La LMC suele detectarse en muestras de sangre rutinarias. Otros exámenes pueden ser más precisos para diagnosticar y determinar la fase en la que se encuentra la enfermedad, como el análisis citogenético, que se realiza en la médula para determinar anormalidades en los cromosomas.



¿A quién afecta en mayor medida la LMC?

Es fundamental saber que la LMC afecta tanto a hombres como a mujeres de todas las edades. No obstante, al igual que en el caso de la LMA, el índice es mayor en adultos que en niños y ligeramente superior en hombres que en mujeres.



¿Qué esperanza hay de sobrevivir?

Aunque se trata de un cáncer en la sangre, la LMC tiene una alta tasa de supervivencia, pues se han desarrollado en décadas recientes diversos medicamentos que permiten controlar con éxito los efectos del cromosoma Filadelfia. Lo anterior tiene como resultado que, en los mejores casos, puede haber una probabilidad del 90 por ciento de sobrevivir en los primeros cinco años posteriores al diagnóstico de la enfermedad.



¿Se puede vivir normalmente con LMC?

Sí, pues los medicamentos empleados se suelen tomar por vía oral, no requieren de hospitalización, no tienen efectos secundarios agresivos y, por lo tanto, alteran en una menor medida las rutinas personales ni laborales, comparado con otros tipos de cáncer. *Este artículo es informativo, ante alguna duda consulte a su médico.

Fuentes

• Cancer Facts & Figures: https://www.cancer.org/research/cancer-facts-statistics/all-cancer-facts-figures/cancer-facts-figures-2019.html

• Cifras de Globocan: http://gco.iarc.fr/today/home

• Entrevista con Andrés Borda, médico internista y hematólogo

• Información general sobre la LMC (Sociedad Americana contra el Cáncer): https://www.cancer.org/es/cancer/leucemia-mieloide-cronica/acerca/que-es-leucemia-mieloide-cronica.html

• Tratamiento de la LMC (Sociedad Americana contra el Cáncer) https://www.cancer.org/es/cancer/leucemia-mieloide-cronica/tratamiento/tratamiento-segun-la-etapa.html