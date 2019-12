Preguntas frecuentes de la Leucemia Mieloide Aguda

Para continuar con la exploración de la leucemia mieloide aguda, se responden cuatro interrogantes comunes de pacientes y público general.

¿Por qué se presenta la LMA?

No hay una relación causal clara, pero se ha podido establecer que el tabaquismo es un factor de riesgo y que esta enfermedad es mayor en hombres adultos. De cualquier manera, el azar siempre desempeña un papel importante en esta leucemia.



¿Por qué la LMA es más compleja que la LMC?

Porque en la leucemia mieloide crónica se presenta por una única alteración que da lugar al cromosoma Filadelfia, mientras que en la LMA las alteraciones son múltiples. Por esta razón, en la LMC se sigue una terapia dirigida que se encarga de inhibir los efectos de esa única alteración, lo que no ocurre en el caso de la LMA.



¿Para qué sirven la quimioterapia y el trasplante de médula?

Ambos procedimientos son muy importantes en el tratamiento de la LMA y cumplen distintas funciones. La quimioterapia busca detener el cáncer acabando con las células malignas, pero sucede que esta afecta a todas las células mieloides, incluso las sanas. El trasplante tiene como propósito, entonces, reemplazar las células buenas que se perdieron y evitar que el cáncer vuelva a aparecer.



¿Quién puede ser donante para el trasplante?

Hay tres posibilidades. Lo ideal es que sea un familiar del paciente que tenga un sistema de antígenos leucocitarios humanos (HLA) compatible. Vale la pena aclarar que el HLA es un grupo de moléculas que se encuentran en la superficie de todas las células de una persona y que pueden ser compatibles con las de otros individuos, como sucede, por ejemplo, con el Rh en la sangre.



Si el donante es un familiar con un HLA compatible, entonces se habla de un “donante relacionado idéntico”. Esta es la mejor opción. En segunda instancia, se puede recurrir a un donante que no sea un familiar, pero que tenga un HLA compatible, lo que sería un “donante no relacionado idéntico”.



Una tercera posibilidad es acudir a un familiar con un HLA no compatible, es decir, a un “donante relacionado no idéntico”, lo que supone desafíos diferentes.



¿Se puede sobrevivir a la LMA?

Aunque el tratamiento es agresivo, se puede sobrevivir. En algunos casos, el índice de supervivencia puede ser de hasta 60 por ciento. Todo depende de factores como el subtipo de LMA y las características del paciente.



*Este artículo es informativo, ante alguna duda consulte a su médico.



