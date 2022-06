Hoy en día la formación continua tiene un valor en el campo profesional que trae consigo recompensas en cuanto a conocimiento y posibilidades de progreso personal y financiero, además de un amplio relacionamiento en el mundo laboral. Sin embargo, aunque estudios como los posgrados son significativos, no se puede dar por sentado que cursarlos garantice una vacante dentro de una empresa, ya que para muchos reclutadores la experiencia y ciertas habilidades blandas tienen un peso mayor.

De acuerdo con Ivan Urrutia Sarmiento, gerente de operaciones en Recruitment e-strategies Petróleo, Gas y Energías Renovables, Colombia se mantiene “en el camino de entender y homologar los criterios con que las compañías eligen el personal”. Puntualmente, en el caso de contar con un posgrado, “sí se considera importante y en cierta medida sí eleva las posibilidades de ser empleado, ya que le da esa profundización, esa especialización al candidato en un área, en una disciplina o en un conocimiento puntual”, es decir, algunas compañías muy estructuradas tienen inclinación por este tipo de perfiles debido a sus políticas internas y objetivos corporativos.



Ahora bien, esto no significa que quienes solo cuenten con una preparación de pregrado están destinados a fracasar. No todas las compañías han desarrollado programas o planes de carrera de crecimiento en donde se exija este tipo de formaciones. Asimismo, “pueden sopesar el ejercicio fácilmente con años de experiencia muy específica en determinado cargo”, señala Urrutia.



En cuanto a competitividad, el especialista agrega que habilidades como hablar otros idiomas, estudiar diplomados o incrementar su formación en áreas como calidad, procesos, procedimientos y otras certificaciones, suman ventajas aún cuando el profesional no ha estudiado especializaciones, maestrías o doctorados. “Vale también el tema de la experiencia y demostrar, por supuesto, resultados y logros exitosos desarrollando esa experiencia, de tal forma que así también se logra esa competitividad”.

Nuevos procesos

Angie Paola González, especialista en atracción y selección, detalla que a raíz de la pandemia las empresas han evolucionado en cuanto a los aspectos a tomar en cuenta dentro de un proceso de selección de personal. Parte de esos cambios consisten en evaluar: ‘El Saber’, es decir, la formación académica y conocimientos sobre conceptos, principios y datos; ‘El saber hacer’, lo cual hace referencia a la experiencia laboral con métodos, técnicas, procedimientos y estrategias; y ‘el Ser’, este es uno de los puntos fuertes donde se evalúa la inteligencia emocional, empatía, comunicación asertiva, resolución de conflictos y escucha activa.



A su juicio, una buena oportunidad laboral, se presenta en cualquiera de los niveles de cargo, pero un posgrado puede aumentar las posibilidades de selección en un cargo táctico y/o estratégico. No obstante, cuando el postulante participe en un proceso de selección "ya sea en la entrevista con el reclutador, con el psicólogo, con la gerencia o en una prueba de assessment center lo que más evaluamos son las competencias de comunicación, escucha activa y pensamiento estratégico. Sin duda, la expresión corporal y sobre todo la seguridad del candidato tienen un pensum importante en el momento de tomar una decisión”.

Otras opciones

La actualización permanente es fundamental para el crecimiento y desarrollo profesional al interior de una compañía, dice Lina Morillo, consultora de talento humano. “Hoy en día existe una amplia oferta de programas presenciales y virtuales en destacadas universidades locales e internacionales. Es interesante encontrar en las hojas de vida programas y cursos de fácil acceso realizados de manera virtual en las universidades top 3 de los Estados Unidos, por ejemplo”.



Señala, además, que para los reclutadores es llamativo el programa, la duración y la universidad misma donde se realiza dicho estudio. “Encontramos en ocasiones posgrados sin culminar, lo que indiscutiblemente resta puntos al candidato”.

Para concluir, los expertos coinciden en que la formación académica es vital, sin embargo, siempre se debe complementar con la humanidad. Son cada vez más las empresas que buscan candidatos integrales.