Tomar acción frente al cambio climático no da más espera y es que este compromiso con el planeta debe ser asumido por la humanidad entera, pues no solo es responsabilidad de las Naciones y los organismos directamente involucrados en estos temas.

Para el caso de Colombia, el Banco Mundial dio a conocer recientemente un estudio denominado ‘Informe sobre clima y desarrollo del país’, en el que se analiza su situación en materia ambiental y, al mismo tiempo, da luces acerca de cómo se pueden abordar los retos relacionados con el cambio climático, para lo cual señala la necesidad de trabajar en tres aspectos fundamentales.



En primer lugar, acciones encaminadas a la conservación y restauración de los ecosistemas; segundo, revertir con rapidez el aumento de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) con actividades que permitan detener la deforestación de manera más contundente y, tercero, implementar medidas de protección para la población vulnerable.



En esa línea, el organismo internacional revela que Colombia representa apenas el 0,6 por ciento de las emisiones de CO2 en el ámbito global, pero que se encuentra entre los países más vulnerables al cambio climático. Por eso, para el Banco Mundial, la mejor alternativa que tiene el país para hacerle frente con eficacia a esta problemática que hoy tiene al planeta con un inminente aumento de temperaturas y la pérdida de naturaleza y biodiversidad, es a través de la estrecha colaboración entre el sector público y privado.

SEMBRATON 2023 - Porvenir

Gracias a ese llamado, distintas compañías vienen incorporando a su ADN un modelo sostenible que contribuya a mitigar los efectos del calentamiento global, aporte al bienestar de las comunidades y deje un mejor mundo a las generaciones futuras.



Entre ellas, se puede citar al Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir que, en el marco de su estrategia de sostenibilidad, viene haciendo una importante contribución para combatir el cambio climático con acciones que van desde contar con una operación Ecoeficiente, llevando a cabo iniciativas de concientización y reducción del consumo de agua, energía y papel de impresión al interior de la empresa, y acciones de restauración y recuperación de ecosistemas importantes para el país.



Así, como parte de su compromiso con el cuidado del planeta y sus recursos, Porvenir desarrolló en el 2020 la medición de su huella de carbono, buscando cuantificar la cantidad de emisiones de GEI que produce la compañía a partir de las actividades que realiza.



El análisis se realizó en alianza con la Corporación Fenalco Solidario y compensó el 100 por ciento de su huella de carbono, a través de bonos de carbono, y generando acciones que contribuyen a la conservación ambiental como alternativa al daño, generando impactos ambientales, sociales y económicos.

Construyendo País - Porvenir

Meta en la siembra de árboles

Así mismo, el año pasado, Porvenir sumó más de 23.000 árboles sembrados en diferentes Parques Nacionales Naturales y la meta al 2025 es lograr 50.000 árboles plantados en ecosistemas estratégicos del país, contribuyendo no solo preservar los entornos naturales sino también a mejorar la calidad de vida de las comunidades locales con las cuales se ejecutan estas siembras, por medio de la generación de empleo, gracias a los acuerdos de conservación con instituciones como WWF y Parques Nacionales Naturales de Colombia.



“La gestión del cambio climático y la protección de los ecosistemas también es una prioridad para la compañía. Por eso, este año continuamos con nuestras acciones de restauración y conservación de ecosistemas que contribuyen a mitigar el cambio climático. Para este año, la meta es avanzar en la restauración de 7 hectáreas en ecosistemas estratégicos con la siembra de 5.000 especies nativas en áreas de especial importancia ecológica para el país, ubicadas en Atlántico, Antioquia, Cundinamarca y Valle”, afirmó Bernardo Sánchez, gerente de Mercadeo y Sostenibilidad en el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir.



El directivo resaltó que en el Atlántico la siembra se realizará en la Vía Parque Isla Salamanca, especialmente en la zona del manglar, donde reposa una gran biodiversidad de especies y es instrumento de amortiguación ante desastres como huracanes, tsunamis e inundaciones.



En Antioquia será en el Parque Nacional Natural Orquídeas, que cuenta con una extensión importante de bosque húmedo que contribuye a la regulación de las temperaturas, mientras que en Cundinamarca esta intervención se hará en el Parque Nacional Chingaza, que provee agua a cerca de 10 millones de personas en Bogotá, y en el Valle se estarán sembrando especies nativas en el Parque Nacional los Farallones, que es una de las áreas protegidas más importantes de esta región.



Según Porvenir, la siembra de estas especies nativas se lleva a cabo en alianza con el Fondo Mundial para la Naturaleza WWF Colombia, que se dedica a la conservación de la naturaleza y el medio ambiente en más de 100 países; además, cuenta con la participación de más 300 voluntarios del Fondo y la contribución de organizaciones comunitarias de las regiones que apoyan el trabajo de conservación de las especies sembradas.

SEMBRATON 2023 - Porvenir

De acuerdo con Danna Giraldo, coordinadora de alianzas privadas de WWF, “la contribución de Porvenir en la restauración y fortalecimiento de los medios de vida de las comunidades en áreas protegidas es una acción de vital importancia en la preservación del entorno natural. Sus esfuerzos no solo respaldan la conservación de la biodiversidad en lugares de gran valor ecológico, sino que también empoderan a las poblaciones locales al proporcionar oportunidades de empleo y desarrollo sostenible. Las acciones de Porvenir en pro del medio ambiente demuestran un compromiso ejemplar con la coexistencia armoniosa entre la naturaleza y las comunidades, asegurando que estas áreas protegidas no solo perduren, sino que también mejoren la calidad de vida de quienes las llaman hogar”.



Con la restauración y conservación de ecosistemas, Porvenir contribuye directamente al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 15 de las Naciones Unidas, el cual busca preservar los ecosistemas terrestres y la biodiversidad por medio de la gestión sostenible de los bosques y la rehabilitación de suelos degradados.



A su vez, el Gobierno Nacional, para el periodo 2023 – 2026, ha informado que continuará vinculado a la estrategia “1 Trillon Trees” de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que busca plantar un billón de árboles a nivel mundial al año 2030 para proteger, restaurar y no deforestar, y así frenar los efectos adversos del cambio climático.



“Porvenir se alinea con este propósito a través del desarrollo de su programa corporativo de restauración y conservación de ecosistemas, que adelanta en áreas protegidas del territorio nacional, las cuales tienen alto impacto no solamente ambiental sino también social, aportando a la calidad de vida de las comunidades locales que contribuyen al mantenimiento de estos ecosistemas”, puntualizó Bernardo Sánchez.