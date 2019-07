Por un departamento mejor conectado

Sin duda, el mejoramiento y apertura de nuevas vías en el Valle del Cauca abre paso al progreso de la región. Y es que la posibilidad de transportar pasajeros de manera segura desde un municipio a otro en menor tiempo, así como de movilizar carga más eficientemente desde los puertos del Pacífico hasta el centro del país, hacen de este ítem un generador de turismo, empleo y desarrollo.

Así pues, recientemente el Gobierno Nacional anunció que priorizará en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), la nueva malla vial de dicho departamento, la cual se ejecutará a través de tres contratos de concesión, que licitará la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Los proyectos de APP, Alianza Público Privada, que incluyen recursos públicos, se dividirán en los accesos a las ciudades de Cali y Palmira y los corredores Buga - Loboguerrero y Loboguerrero - Buenaventura.



El primer proyecto, correspondiente a los accesos a Cali, estipula la construcción y mejoramiento de la Avenida Ciudad de Cali y los corredores Jamundí - Villarrica, y Cali (Sameco) - Yumbo. Asimismo, la ANI explica que se realizarán obras en Palmira y en el tramo Cali - Candelaria, intervenciones con un costo aproximado de 3,2 billones de pesos para sus etapas de construcción, operación y mantenimiento.



“Precisamente, para avanzar con este primer tramo, la ANI, la Gobernación del Valle de Cauca y los municipios de Cali y Jamundí firmaron recientemente un convenio para acompañar los procesos de consulta previa con las comunidades de San Isidro, Las Dos Aguas de Cascajal y Bocas del Palo, con el fin de garantizar la participación de estas poblaciones en el proyecto de infraestructura”, cuentan desde la entidad.

El segundo proyecto que se licitaría, de acuerdo con la ANI, es Buga - Loboguerrero. En dicho corredor se construirá la segunda calzada adosada entre Buga y el sector conocido como Mediacanoa; además, se terminarán 17 kilómetros de segunda calzada desde este mismo sector hasta Loboguerrero.



“La estructuración de este proyecto lleva nueve meses en curso y la ANI trabaja para que en el primer semestre del 2020 pueda adjudicarse. El costo aproximado de las intervenciones es de 1,8 billones de pesos”, añaden.



Mientras que el tercer proyecto que se licitará va desde Loboguerrero hasta Buenaventura y busca la consolidación de la segunda calzada del tramo Loboguerrero - Citronela, la construcción de la segunda calzada en la variante alterna interna y el mantenimiento y la operación de 18 túneles y del resto de la vía.

Desde la ANI aseguran que para este proyecto se contempla reubicar el peaje de Loboguerrero a Cisneros y culminar los procesos de consulta previas existentes, antes de buscar oferentes en julio del 2020. La inversión estimada será de 2,3 billones de pesos.



Por su parte, la Gobernación del Valle destaca un balance positivo en la rehabilitación y mantenimiento de la red vial departamental, así como el mejoramiento de las redes secundaria y terciaria con las que se tiene previsto aumentar la calidad de vida de los habitantes e impulsar la economía regional y nacional.



Así pues, se han recuperado vías que antes estaban abandonadas, como la carretera Simón Bolívar, tramo El Pailón Aguaclara, la cual cuenta con un avance de más del 25 por ciento y donde los usuarios que diariamente transitan ya cuentan con un poco más de dos kilómetros de pavimento en concreto.



“Estamos trabajando entre El Pailón y Aguaclara sobre 11,9 kilómetros. Se han hecho trabajos de excavación, de conformación y también estamos construyendo unos de muros de contención, porque recordemos que esta es una vía con condiciones graves de escorrentías, aguas y que estaba completamente deteriorada, situación que estamos corrigiendo con filtros”, explicó el secretario de Infraestructura del departamento, Miguel Ángel Muñoz. La obra, que beneficia a más de 400.000 vallecaucanos, espera ser terminada antes de que finalice este año.



Pero los planes no acaban aquí, puesto que las autoridades nacionales también traen entre manos el arreglo de la vía Buenaventura - Buga que, en días pasados, durante la fuerte ola invernal, se vio afectada con el desprendimiento de un costado de una calzada en el kilómetro 89. El director del Instituto Nacional de Vías (Invías), ingeniero Juan Esteban Gil Chavarría, indicó a mediados de junio que habían terminado la etapa de estudios y empezarían labores para rehabilitar el tramo.



“Lo más importante es que por fin se terminó el estudio para saber cuál era la intervención que había que realizar en la falla geológica que tenemos en la vía Buga - Buenaventura, y comienzan los trabajos para darle solución definitiva a esta problemática.



Eso es una excelente noticia, no solo para los vallecaucanos sino también para los colombianos porque por ahí transita el 53 por ciento del comercio internacional. Es la competitividad que da no solamente al Valle sino al país”, señaló la gobernadora Dilian Francisca Toro.



Intervención que cambia vidas

Durante varios años, los habitantes de la comunidad de Candelaria, Valle sufrieron a causa de la alta accidentalidad de la carretera que de dicha población conduce a Cali. Consciente de esta situación, en enero la Secretaría de Infraestructura del Valle socializó el inicio de la construcción de la vía Cali - Candelaria, entre el puente de Juanchito y la glorieta de Cavasa.



Miguel Muñoz, secretario de Infraestructura del departamento, explicó las características del proyecto: “es una vía que se va a ampliar a doble calzada, sobre el costado norte, acompañada de una ciclorruta de 2,50 metros de ancho en toda su longitud, desde el puente de Juanchito hasta Cavasa; igualmente, en algunas partes va a tener andenes y zonas verdes de aislamiento de un metro”.



La puesta en marcha de esta ampliación, que tiene una inversión de 68.811 millones de pesos con recursos propios y de Invías, tendrá un gran impacto social puesto que se reducirán notablemente los tiempos de recorrido entre ambas poblaciones, favoreciendo el transporte de alimentos y el turismo entre la cordillera Central y la Sultana del Valle. La construcción tendrá tres retornos en los kilómetros 1, 3 y 7, además de la intervención de la glorieta y el empalme con el tramo Cavasa - Crucero Candelaria.