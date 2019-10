Por su Suba se camina en andenes recuperados

-“Yo vivo en Suba”.

-“Ufff. Usted vive donde el viento se devuelve”.



Más de un subano ha vivido esta conversación o, por lo menos, le han mandado un meme a su celular sobre lo lejos que queda esta localidad. Y no es para menos, ¿dónde más cabrían los más de 1’300.000 habitantes que tiene Suba?



De hecho, si la localidad número 11 de la capital fuera una ciudad, sería la cuarta más poblada en Colombia, después de Bogotá, Medellín y Cali.

Este sector del Distrito tiene la bobadita de 10.056 hectáreas de tamaño; es decir, 6 por ciento del área total de Bogotá (163.663 hectáreas).



Para aterrizar la cifra, en Suba se podrían hacer 89 parques del mismo tamaño que el Simón Bolívar o 1.005 parques como El Virrey. Por su población y tamaño, Suba es hablar de diversidad, contrastes, zonas verdes, zonas residenciales, zonas comerciales y hasta industriales.



Una zona de ríos

Nuestra ciudad se acaba al noroccidente con el río Bogotá, el afluente de 375 kilómetros de largo. Precisamente en este cuerpo de agua, la alcaldía local de Suba ha librado varias batallas para protegerlo.



Para no ir más lejos, el pasado 22 de agosto se hizo un operativo en el barrio Santa Rita, en el que se recogieron 56 toneladas de residuos, recuperaron 1.328 metros cuadrados y hasta rescataron un loro real anaranjado.



“Si nosotros no cuidamos el río y sus alrededores, no importa lo que hagan las autoridades. Necesitamos apropiarnos de este espacio, como lo hicimos en mayo, cuando realizamos un recorrido en bicicleta por el sector”, dijo José Romero, habitante del barrio Villa Cindy.



A pocos metros del río Bogotá, el año pasado se entregaron más obras en el parque Fontanar del Río. Una imponente zona verde, con dos canchas sintéticas, un skatepark y pistas de patinaje y hockey, que disfrutan más de 385.000 personas. Y es que de los 935 parques y escenarios que tiene la localidad 11, en los últimos cuatro años se han intervenido 101.



Floresta Norte, Prado Pinzón, Villa Cindy y La Sultana han sido los parques a los que se les ha metido la mano. Mientras que a Puerta del Sol, El Solar, Compartir III etapa, Cantalejo y Aures II en este momento los están dejando ‘como un lulo’.



Recuperando espacios

Todos los días, en la intersección de la avenida Cali con la avenida Suba, más de 150.000 personas caminan tranquilamente frente al centro comercial Plaza Imperial.

Pero no siempre fue así, por más de 10 años esta zona de 70.000 metros cuadrados fue ocupada por 250 carpas de vendedores ambulantes.



En mayo de 2018, la Alcaldía Mayor recuperó este espacio para los transeúntes, a través de la alcaldía local y otras entidades del Distrito. “Antes casi no había espacio para caminar por aquí y varias veces me sentí insegura”, dijo Alejandra Restrepo, quien vive en los conjuntos cerrados del barrio Almendros.



Y si de proteger el espacio público se trata, hay que mencionar el mantenimiento que se les hizo a 32.254 metros cuadrados. Parte de esos metros fueron en el barrio Niza, que para los desprevenidos puede parecer un laberinto sin salida.



Allí, en la carrera 71D entre calles 121 y 122 se invirtieron 3’846.470 de pesos para recuperar los andenes. Esta tarea se repitió por toda la localidad y se realizó en los barrios La Campiña, El Pinar, Granada Norte, Britalia y La Colina, solo por mencionar algunos.



Acabando con los huecos

Carros, buses del SITP y hasta los bicitaxis pareciera que van por una pista de BMX cuando toman la calle 167 entre la autopista Norte y la avenida Boyacá.

Taparle esos huecos, enemigos jurados de cualquier suspensión, es uno de los legados que dejará esta alcaldía local, todo luego de una inversión de más de 7.500 millones de pesos. El arreglo de estos dos kilómetros de vía se sumarán a los 106 que se intervinieron hasta la fecha en Suba.

3 nevados desde la localidad 11

Si no conoce Suba, es muy probable que se pregunte qué pitos toca la foto que está al principio de este artículo. Pues se trata del Parque Mirador de los Nevados, un espacio que fue cementerio indígena y cantera. Este recibe su nombre porque en días soleados pueden verse los nevados del Ruiz, Tolima y Santa Isabel.



Desde septiembre de 2001 este espacio, de 6,2 hectáreas de grande, funciona como un aula ambiental y únicamente para recreación pasiva, como caminar o leer.

Si le dieron ganas de ir a este bello parque, queda en la carrera 87A n.° 145-50. La entrada es gratuita.

Los datos históricos y curiosos que tiene Suba

Un municipio anexo a Bogotá

Con la ordenanza número 7 del 15 de diciembre de 1954, Suba se constituyó en municipio anexo a la capital de la República. Para entonces, 200 casas de ladrillo y otro tanto de calles a medio pavimentar formaban parte del pueblo y sus alrededores.

Las autoridades vieron la necesidad de implementar los servicios de agua potable, energía y teléfono, entre otros.



Un cambio drástico con TM

Así lucía la avenida Suba con Boyacá un día de enero de 2004. Ese mismo año comenzó la construcción de la troncal de TransMilenio por este corredor.

En ese entonces la inversión fue de 423.731 millones de pesos e incluyó la construcción de este puente vehicular en la intersección de la avenida Boyacá con Suba. Hoy esta troncal cuenta con 13 estaciones y un portal.



70.000 metros cuadrados recuperados

Por más de 10 años, 250 carpas ocuparon el andén de la avenida Cali con Suba, lo que impedía la libre circulación de los peatones. Esto llegó a su fin en mayo de 2018, cuando el Distrito hizo un operativo y se recuperaron 70.000 metros cuadrados de espacio público. Ahora, este lugar es para los peatones y regularmente se hacen presentaciones culturales.

El humedal Córdoba, el consentido de la localidad

Aunque Suba tiene cuatro humedales (Juan Amarillo, La Conejera, Córdoba y Torca-Guaymaral) y todos tienen una importante riqueza ambiental, hay uno de ellos por el cual sus vecinos protegen como si de un niño pequeño se tratara.



Es el Córdoba, un humedal de 40,5 hectáreas y que lo componen tres sectores.

“Este humedal es nuestro lugar de paz en medio del ajetreo de la ciudad. Sabemos que somos muy afortunados en tener un lugar así muy cerca de nuestras casas, pero somos conscientes de que hay que cuidarlo”, dijo David Santamaría, un vecino del barrio El Batán.



Según la Secretaría de Ambiente, en este ecosistema se han registrado 210 especies de plantas, distribuidas en árboles (121 especies), arbustos (65 especies) y plantas herbáceas (26 especies).



A nivel fauna también es muy importante. En el Córdoba se han detectado cinco mamíferos: curí, ratón común, ardilla de cola roja y dos especies de murciélagos; además de anfibios y reptiles.



Y para el deleite de los oídos de quienes visitan este lugar, según la Fundación Humedales de Bogotá, este humedal es el que más especies de aves tiene.

Se han registrado más de 150 especies de pájaros, entre los cuales se destacan patos, garzas, gavilanes, águilas y tinguas.

La diversidad de Suba en cifras

2 bibliotecas en la localidad

Suba cuenta con dos bibliotecas públicas, la Julio Mario Santo Domingo, ubicada en la calle 170 con carrera 68, y la Francisco José de Caldas, ubicada en la carrera 92 con calle 147.



6 estratos

Junto a Chapinero y Usaquén, Suba tiene los seis estratos. De las 4.874 manzanas que tiene 134 son seis, 523 son cinco, 441 son cuatro, 1.102 son tres, 2.148 son dos, 25 son uno y 501 no tienen.



1.060 barrios

Los más de 1’300.000 habitantes que tiene Suba viven en 1.060 barrios, que a su vez se distribuyen en 12 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), siendo las más grandes Niza y Tibabuyes.