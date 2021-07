Podcasts, una nueva tendencia que comunica efectivamente

En la actualidad, el público busca llegar a los contenidos de manera fácil, rápida y desde cualquier lugar. Igualmente, procura encontrar material que se ajuste a sus temas de interés y que le proporcione información nueva, alimentando así su conocimiento. El podcast reúne todas estas características y se ha convertido en un insumo importante para los usuarios.

En la tercera edición de Encuesta Pod, sondeo que evalúa el consumo de podcasts en español y que se hizo entre mayo y junio del presente año, con más de 3000 encuestas en 10 países, siendo Colombia la segunda nación con más encuestados, se encontraron importantes cifras que deben ser mencionadas.



Los dispositivos más utilizados para escuchar son los celulares, con un 80 por ciento y las tabletas. Además, el público demostró que las dos principales razones por las cuales opta por un formato de podcast son el aprendizaje (76,3 por ciento) y el entretenimiento (71,6 por ciento). Asimismo, manifestaron que las redes sociales y el voz a voz son las maneras que más se destacan a la hora de conocer un nuevo podcast, con porcentajes de 64.1 por ciento y 55,9 respectivamente.



Cabe resaltar que el mismo también puede incluir una dosis de contenido visual y, por esta razón, un tercio de los encuestados confirmó que le interesa escuchar pero también mirar. Sin embargo, la plataforma de difusión más popular para el oyente es Spotify, con un 77.3 por ciento.



Por otro lado, la encuesta permitió concluir que la pandemia influyó positivamente a la hora de escuchar este novedoso material, pues, según la misma, siete de cada 10 personas aumentó su consumo. Igualmente, los espacios para oír se dan mientras se llevan a cabo las actividades domésticas.

¿Qué dicen los expertos?

En primer lugar, La Casa Editorial El Tiempo se destaca por el uso eficiente de herramientas para la construcción de contenido que generan valor a las audiencias, es por esto que el medio explota el potencial que el podcast posee. Los usuarios de El Tiempo que escuchan este material son de 25 a 34 años y los contenidos más destacados son música (51 por ciento), noticias (28 por ciento) y humor (24 por ciento). Ante esto se han realizado 5.585.967 descargas.



El Tiempo elabora podcasts a la medida y de contenido patrocinado, es decir se adapta a las necesidades del usuario. Carlos Solano, director de la Escuela Multimedia de El Tiempo y editor de Podcasts del mismo, comenta que “llegamos a diferentes audiencias, eminentemente digitales. Algunas de ellas ya no consumen radio, televisión o incluso impresos. En conversaciones familiares o con amigos siempre hay alguien que dice "me cansé de las noticias tan negativas" o "no me aguanto las redes sociales", pero necesita los análisis, las conversaciones calmadas, la cabeza fría de gente que te explica la información”. De ahí la importancia de que un medio maneje los podcasts como alternativa de contenido.



Por otro lado, Solano cuenta que la falta de confianza, el bombardeo de información y el frenetismo ha permitido que el podcast se posesione como tendencia pues “ha traído -además de lo obvio de ser un canal de audio que escuchas probablemente en segundo plano mientras haces algo más- una conversación más calmada, de menores revoluciones, por voces en las que sientes que puedes confiar. No responde a ese frenesí sino que analiza la información y la comparte masticada en un diálogo”.



Ante este escenario y ante las cifras positivas expuestas se puede inferir que este tipo de contenido novedoso puede llegar a tener muchas ventajas para enganchar y atraer público. Daniela Hernández, especialista en sostenibilidad e innovación de Harvard y Fellow de FreshEd, canal de podcast internacional, afirma que las principales ventajas en materia de comunicación que tiene el podcast son en referencia a la audiencia y al contenido.



En el primer caso “porque es un medio que promueve la inclusión, por una parte porque su reproducción es versátil, no se necesita tener equipos muy especializados, son de relativo fácil acceso, así que eso permite que pueda llegar a más cantidad de públicos, también porque permite la inclusión de muchas voces, los podcasts se han dado un espacio abierto y viable para muchas personas expreses sus ideas; es un medio económico de producción”.



Y, en el segundo, hay grandes posibilidades que promueven la innovación. Da cabida al conocimiento científico, a vender el contenido no comercial de forma comercial y su difusión en sencilla porque hay muchas plataformas que funcionan para ello, complementa Hernández.



Además, Alexandra González, dueña del Podcast ExtravaganteMente, el cual pertenece al género de salud mental, subraya que la facilidad con que el contenido llega a manos de personas de todo el mundo es una de las grandes bondades que el podcast proporciona.

La duración es uno de los consejos a considerar ya que un podcast demasiado largo no es escuchado sino por el 7,7 por ciento de los usuarios. Foto: iStock

Tips para tener éxito

Los tres expertos coinciden en que tener muy claro de qué se va a hablar es el punto de partida para armar un formato coherente. Es decir, tener la idea clara del tema a tratar con el fin de entregar material de interés al oyente.



Por otro lado, González y Solano manifiestan que la persistencia es fundamental, pues no se tendrá un público consolidado si los episodios salen con muy poca frecuencia.



“Una estadística de una agencia estadounidense, Visualising Value, habla de que menos del 10 por ciento pasa a hacer un cuarto episodio y apenas el 1 por ciento hacen más de 21” resalta Carlos Solano, editor de Podcast de El Tiempo y director de la Escuela de Multimedia del mismo.



De forma más abstracta, Daniela Hernández anota que tener una conexión real y un buen fondo son claves para el éxito de un podcast ya que “he visto que muchos se esfuerzan en buscar el tema interesante, de buscar una forma interesante, pero en mi experiencia las mejores producciones son las menos esforzadas y las que nacen de genuinas preguntas e inquietudes”.



La interdisciplinariedad es otro punto de importancia para esta experta, pues al mezclarlas se puede llegar a un resultado de contenido interesante y de valor.



Sobra decir que la calidad del sonido y la edición son dos factores no negociables dado que estos determinan si el público quedará atrapado con los episodios o si a media marcha decide detener la escucha.



Por otra parte, y según Encuesta Pod, el 35,6 por ciento escucha contenidos de entre 15 y 30 minutos. En pocas palabras, el tiempo es otro consejo a considerar ya que un podcast demasiado largo no es escuchado sino por el 7,7 por ciento de los usuarios, de acuerdo al mismo sondeo. Por ello, y dependiendo de la audiencia, no debe exagerarse la extensión.



Y finalmente, Alexandra González sugiere que conocer a la audiencia también es vital pues “uno puede ver las métricas de su podcast y sabe dónde se va asentando si es millennials, público femenino, si tal vez es una población de habla hispana, entonces uno debe adentrarse más en los temas específicos que está buscando este tipo de audiencia para poder brindar contenido de un valor cada vez más importante”.



En definitiva, el podcast es una herramienta que se encuentra en crecimiento. Los medios de comunicación deben contar con este método para poder captar más audiencia, monetizar y transmitir información de valor. A pesar de ser un contenido relativamente fácil en su producción, no hay que descuidar los aspectos básicos como cuál es la idea a desarrollar, qué plataforma se utilizará para su difusión, quién es mi público, qué le proporcionaré de diferente, entre otros. La forma de comunicarse va en constante evolución y Casa Editorial El Tiempo lo sabe.



Si desea conocer más acerca del área de Más Contenido y de los podcasts que se ejecutan en el medio visite https://eltiempomascontenido.com.co/ y https://www.eltiempo.com/podcast o contacte a nuestra fuerza comercial para recibir asesoría personalizada: Claudia Castillo, cladul@eltiempo.com , y Carolina Tirado, cartir@eltiempo.com .