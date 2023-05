En Puerto Colombia, las playas de Sabanilla, sector Country, y Sabanilla II se convirtieron en las primeras playas en ser ordenadas en el departamento del Atlántico.

Para Yaquelín Caballero, administradora del restaurante La Caribeña, ubicado en el sector Country, el cambio es evidente. “La playa se ve más organizada, más limpia”, destaca.



Ella hace parte de una de las 17 unidades productivas beneficiadas con este ordenamiento de playas que hizo la Gobernación del Atlántico.



Durante años su restaurante familiar ha prestado servicio a los visitantes, pero ahora lo podrá hacer de una mejor manera.



Atrás quedaron los recuerdos de la época en la que “llegaban las familias y parejas a sentarse en las palmas frente al mar todo el día, lugar donde también consumían sus alimentos”, recuerda Caballero.



Además, los restaurantes funcionaban en casetas, algunos incluso sin conexión a servicios públicos.

Ahora, se adecuaron unas zonas y quioscos para que los visitantes puedan consumir sus alimentos en mejores espacios. También cuenta con parqueadero y un espacio para estar a la orilla de la playa con asoleadores, hamacas y sillas.



Aunque lo que más emociona a Caballero es ver cómo va a quedar su restaurante. “Hay una zona donde están las cocinas, están totalmente acondicionadas y equipadas para la preparación de los alimentos”, destaca.

Así es la estrategia



Así lucen las 17 cocinas intervenidas y la zona de comida será en los quioscos habilitados. Foto: Archivo Particular

Este ordenamiento de playas es una de las obras que hacen parte del Malecón de Mar, ubicado en Puerto Colombia, que adelanta la Gobernación del Atlántico.



Según explicó la Gobernación, Puerto Colombia es el principal eje del ‘Pacto por el turismo’, por lo que adelantan varias intervenciones en el lugar e, incluso, ya han habilitado varias al servicio de la comunidad.



El conjunto de obras que se integran en el Malecón del Mar incluyen el muelle, la plaza principal, el Centro Gastronómico Internacional, la recuperación ambiental de los mangles, el mercado Sazón Atlántico y el ordenamiento de playas.



De estas acciones que intregan el Malecón, la comunidad y los turistas ya disfrutan del muelle, la plaza principal y el próximo mes, a mediados de junio, se hará la apertura oficial del ordenamiento de playas.

El proyecto cuenta con una intervención urbana y paisajística que permite el funcionamiento recreativo y técnico de las playas. Para el ordenamiento de las playas, la Gobernación invirtió 24.000 millones de pesos. Cuenta con 17 cocinas, zonas de comedores en modernos quioscos, cuatro zonas de baños, dos zonas de parqueadero, dos enfermerías, cinco garitas salvavidas, zonas administrativas y de almacenamiento, puntos de servicios complementarios, terrazas y plazas de comidas conectados a través de senderos y espacios deportivos recreativos.



También se hizo la conexión a todos los servicios públicos: alumbrado, agua, alcantarillado y gas. De esta forma, mejoran la calidad de los servicios ofrecidos en la playa y esperan tener actividad nocturna.

Además, las personas que hacen parte de las 17 unidades productivas de la zona recibieron capacitación y formación en diversas áreas como manipulación de alimentos, coctelería, servicio al cliente y finanzas para prestar un mejor servicio a los turistas. También se les hizo el proceso de formalización.



“No tenían mejores condiciones porque no tenían capacidad de endeudamiento, ni el dinero para poder hacer esta inversión. Hoy son formales, trabajan con menú, con un código QR al frente del restaurante para que no cobren a precios diferentes, que todos los visitantes se sientan a gusto”, aclara Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico.

“Nosotros empezamos empíricamente con nuestra sazón. Recientemente asistimos a capacitaciones con el Sena que nos ha permitido tecnificar los procesos en la cocina y mejorar el menú”, comenta Caballero.



Por ejemplo, podrá ofrecerles una variedad de platos a los comensales entre los que se incluyen mariscos, cazuelas, arroz de camarón, arroz a la marinera, filete a la marinera, sopas y variedad de pescados como mojarra, róbalo, corvina, sierra y bocachico, entre otros. “También vamos a tener opciones saludables, vegetarianas y veganas”, añade Caballero.

Duplican ventas

Cuenta con zonas para estar cerca al mar, zonas de comida, cocina y espacios recreodeportivos, Foto: Archivo Particular

Durante la Semana Santa, la Gobernación hizo un plan piloto en las playas de Puerto Colombia que arrojó los siguientes resultados: llegaron más de 14.000 turistas y hubo un incremento en los ingresos de los caseteros y sus equipos de trabajo del ciento por ciento al compararlo con lo que generaban en esa época del año antes del ordenamiento.



Cifras dadas por la Gobernación evidencian un ingreso promedio diario de 77 millones de pesos; es decir, que se movieron ventas cercanas a los 400 millones de pesos.

De acuerdo con el gerente de ‘Parques para la Gente’, Jorge Ávila, durante los días santos, especialmente Jueves y Viernes Santos, hacia las 2 de la tarde ya no había disponibilidad en las cabañas, ni en la nueva de zona de comidas habilitada.



“Se realizaron actividades deportivas gratuitas en las canchas de fútbol, voleibol y tenis playa. Y para mejorar la experiencia del visitante, la Gobernación del Atlántico destinó una zona exclusiva de parqueo, baños públicos, canecas para mejorar la disposición de residuos y recorridos guiados por el nuevo equipamiento de cocinas y zonas de comida, que promoverán la mejor experiencia gastronómica de la región”, indicó Ávila.

Ricardo Paternostro, uno de los turistas que asistió durante el plan piloto, destacó: “Aquí está el espacio chévere. Tenemos cancha de tenis playa, voleibol, fútbol y la playa la tienen muy bien cuidada”.



Su hermano, Sebastián Paternostro, dijo que por trabajo no pudo salir del departamento, pero que al llegar a las playas de Sabanilla sintió como si lo hubiese hecho.



“Yo vine el primer día que abrieron las playas y de verdad es espectacular para disfrutar con los amigos y la familia. Ojalá la gente aproveche estos espacios, porque eso no se ve todos los días”, aseguró.

‘Son playas sostenibles, inclusivas, recreativas y gastronómicas’

Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico. Foto: Archivo Particular

6 PREGUNTAS A:

Elsa noguera, gobernadora del Atlántico





¿En qué consiste el plan de ordenamiento de playas?



Es una estrategia para fortalecer la oferta turística de sol y playa en el Atlántico. Hoy nos estamos preparando para convertirnos en las mejores playas para el entretenimiento del país, apostándole a cuatro componentes diferenciadores.



¿Cuáles son estos componentes?



Son playas sostenibles, inclusivas, con la mayor oferta recreodeportiva y con un servicio gastronómico.



Por ejemplo...



Son sostenibles porque son amigables con el medio ambiente, donde no se permite la circulación de los vehículos en la arena. Los parqueaderos quedan atrás para que la arena se oxigene mucho más y mejore su calidad. Cuentan con un adecuado sistema de recolección de basuras y fomentamos el reciclaje.



Son unas playas inclusivas con accesibilidad universal; es decir, con las condiciones adecuadas para que las personas con discapacidad, ya sea física, visual o auditiva, como yo, podamos disfrutar nuestra experiencia en la playa. Hay senderos especiales, unos accesos adaptados sobre la playa para las personas con movilidad reducida, parqueaderos especiales y baños accesibles.



Como parte de la dotación hay ayudas técnicas, como una silla de ruedas, y personal de apoyo para que las personas con discapacidad se puedan bañar de una manera segura y autónoma en el mar.



¿Cuál es la oferta deportiva?



Tenemos la mejor oferta recreodeportiva para los amantes de los deportes de playa. Acá encontrarán canchas de voleibol playa, fútbol playa y tenis de playa.

Son dos zonas deportivas que tenemos a lo largo de 17 restaurantes. Estos escenarios son móviles y la gente encuentra toda la dotación, raquetas, balones y lo que necesiten. Ha sido un hit, desde temprano hay gente practicando los deportes de playa y van hasta tarde.



Y el cuarto componente abarca un servicio de gastronomía. Antes había casetas, ahora son 17 cocinas modernas, dotadas y conectadas a todos los servicios públicos que eran los 17 restaurantes que había allá.



Atrás está la plaza de comida o restaurantes que son unos quioscos montados sobre un material sintético, y adelante hay carpas dotadas con asoleadores y sillas.



¿Cuál es la apuesta de esta intervención?



No tenemos el mar más cristalino, pero las condiciones van a ser tan cómodas para la gente que la meta es convertirnos en las mejores playas para el entretenimiento.

Tendremos competencias deportivas, conciertos, festivales gastronómicos y mucha actividad para el entretenimiento.



¿Van a replicar este ordenamiento de playas?



Sí. En las playas de Miramar, también en Puerto Colombia, donde quedará el Centro Gastronómico Internacional, el cual está en obra. Y en las playas de Salinas del Rey, en el municipio de Juan de Acosta, allá tendrá un énfasis en ambiente deportivo y escuelas deportivas y serán entregadas en noviembre de este año.

