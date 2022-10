Un ambicioso proyecto para rehabilitar y mejorar 500 kilómetros (la distancia aproximada para ir de Bogotá a Cúcuta) de vías secundarias del departamento de Cundinamarca ya está en ejecución. Entre los municipios beneficiados están Zipaquirá, Pacho, Guascá y Ubalá.



Se trata del Plan 500, que, gracias a un crédito por 400.000 millones de pesos otorgado por un banco colombiano y que se pagará con el recaudo de cinco peajes, permitirá que la intervención de estas vías sea una realidad.

“Es la primera operación de crédito que se hace en el país con esa fuente de pago: el recaudo por peajes. Se intervendrán vías no concesionadas que están a cargo de la Gobernación de Cundinamarca, porque las vías que generalmente se pagan con el recaudo de peajes son las que tiene a cargo la Agencia Nacional de Infraestructura, y que en Cundinamarca corresponde a 14 corredores”, aclaró Nancy Valbuena, gerente del ICCU (Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca).



El departamento actualmente cuenta con 8.000 kilómetros de vías secundarias a cargo de la Gobernación, de los cuales 1.100 kilómetros están concesionados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).



El ICCU puso en funcionamiento cinco peajes para lograr obtener los recursos. El primer peaje, entregado por el Invías, comenzó a funcionar en 2010, el cual está en la vía Sibaté- Fusagasugá - Pasca, también conocida como la antigua vía a Girardot.

Posteriormente, y en plena pandemia, el ICCU puso a funcionar cuatro peajes más, de los cuales tres se implementaron en el 2021.



De esta forma, con los recursos obtenidos por el recaudo de estos cinco peajes, se podrá atender la pavimentación o rehabilitación de los corredores más estratégicos del departamento.

Tome nota de las vías



La administración departamental, a través del ICCU, informó que ya adjudicó ocho vías del Plan 500, las cuales están próximas a iniciar ejecución.



Una de las rehabilitaciones más importantes para la región, y que será adjudicada en los próximos días, es la troncal de Rionegro, que es la vía Zipaquirá - Pacho - La Palma. Allí se invertirán 90.000 millones de pesos para su rehabilitación.



Según explicó Valbuena, gerente del ICCU, la obra se encuentra en proceso de adjudicación y esperan iniciar las obras en los próximos días.



“Es una de las obras más importantes que vamos a hacer, sobre todo porque el río está a la orilla de la vía en casi 25 kilómetros de los 98 kilómetros que tiene este corredor”, resaltó Valbuena. Lo cual implica la construcción de por lo menos 14 muros de contención para que la vía, una vez terminada, no se vea afectada por las crecientes.

Otra importante obra es la troncal del Guavio que conecta a Guasca, Gachetá, Ubalá y Gachalá, y donde la Gobernación de Cundinamarca invertirá 50.000 millones de pesos. Esta obra ya fue adjudicada y las intervenciones comenzarán en 20 días.



“Se adjudicaron los 50.000 millones de pesos iniciales de todo el tramo de la troncal del Guavio, que se suman a más de 30.000 millones de pesos puntuales de inversión en el sector de Mámbita, en Ubalá”, aclaró el Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos.



Otra importante obra es la vía Ubaté- Lenguazaque - Guachetá, cuya inversión será de 37.218 millones de pesos.



Valbuena añadió que también están a la espera de dar inicio a esta obra, pues corresponde a un corredor estratégico, ya que el sector tiene una vocación minera y muy cerca de allí hay explotación de carbón; por eso, es una vía que permitirá el paso del tráfico pesado que transporta este combustible fósil.

También se destaca la vía que comunica a los municipios de Villeta y Útica en la provincia del Gualivá. Tendrá una inversión de 35.000 millones de pesos, ya fue adjudicada y la construcción comenzará el próximo año.



En la provincia de Sumapaz adjudicaron la vía Boquerón- Pandi - Venecia- Cabrera, con una inversión de 30.000 millones de pesos para pavimentar este corredor estratégico para el sector agropecuario.



Para la rehabilitación de la vía Siberia- Tenjo, que tiene cierta vocación turística, se invertirán 22.000 millones de pesos. Así mismo, en esa provincia se intervendrá la vía Shell - Arbeláez -San Bernardo.



Otra obra adjudicada corresponde a la vía Los Alpes - Reventones, Anolaima, y de gran importancia para cinco municipios del departamento. Su inversión será de 20.000 millones de pesos.



Dentro de este proceso, también se adjudicaron los mejoramientos y las rehabilitaciones de las vías Pulí-San Nicolás en el sector de San Juan de Rioseco y en el municipio de Funza, la vía que está entre Casablanca y el humedal El Gualí.



En total se destinarán 201.000 millones de pesos para la ejecución de este primer paquete de obras.

Así se vivió ExpoCundinamarca 2022

Facebook Twitter Linkedin

La cuarta versión de ExpoCundinamarca se llevó a cabo en Girardot del 13 al 16 de octubre y reunió lo mejor del departamento. Foto: Archivo Particular

Más de 100.000 personas asistieron a ExpoCundinamarca 2022, que se llevó a cabo en Girardot del 13 al 16 de octubre.



La cuarta versión de la feria reunió lo mejor del talento y los productos cundinamarqueses más representativos de los 116 municipios que conforman el departamento.



Contó con la participación de 30 restaurantes que mostraron los diferentes sabores de Cundinamarca, mercados campesinos, el estand de Kuna Mya (la tienda del departamento), presencia de la Empresa de Licores de Cundinamarca, 25 estands para artesanos, tres zonas infantiles, 20 estands para emprendedores, feria equina y ganadera, así como cinco zonas de experiencias de turismo, entre otros.



Marcela Machado, Secretaria de Asuntos Internacionales de la Gobernación de Cundinamarca, manifestó: “Somos un departamento con una gran biodiversidad, una variedad gastronómica, una representación cultural muy importante, y quisimos resaltarlo en esta feria que se dio, gracias al trabajo y participación de los 116 municipios del departamento; estas acciones también refuerzan el apoyo a la reactivación económica, turística y cultural en el cual hemos venido trabajando en el departamento”.



El evento también contó con presentaciones de orquestas, cantantes y grupos de danza, además del concierto de Bonny Cepeda, Alan Ramírez, Reykon ‘El Líder’, Dálmata, Fumarato, Mickey Taveras y Cristian Better, entre otros artistas.



Además, se realizó la final del concurso ‘Cundinamarca tiene Talento’, que, en la modalidad de solista escénico, reconoció a los cinco mejores con un incentivo de 5’000.000 de pesos.



Se destacaron los artistas de Chía, Soacha, Funza, Mosquera y Tocancipá, en áreas como cuentería, danza, stand up comedy, música, circo, magia, actuación, entre otras muestras artísticas y escénicas.



Y en cuanto a los ganadores de las agrupaciones de música en géneros como salsa, tropical, campesina, carranga, electrónica, entre otras, se entregaron incentivos económicos entre los 5’000.000 y los 15’000.000 de pesos.



“Decidimos para este año buscar una provincia que pudiera reunir a todo Cundinamarca, mostrando otro clima y también la enorme variedad y diversidad que tiene nuestro departamento. Con ExpoCundinamarca2022 demostramos que nada podríamos hacer si no es a través de la labor en equipo de todos los sectores. Este hermoso escenario y cada uno de los municipios, nos recordó la riqueza que nos une”, indicó Nicolás García Bustos, Gobernador de Cundinamarca.