116 alcaldes de Cundinamarca se unieron por una Navidad sin pólvora

Por primera vez en la historia de Cundinamarca, las autoridades de todos sus municipios se unieron con la gobernación del departamento para hacerle frente al comercio y uso de pólvora durante las celebraciones de fin de año.

“En esta oportunidad, los 116 alcaldes de los municipios y la gobernación nos unimos para firmar un decreto en el que se prohíbe el expendio y quema de pólvora en todo el departamento. Esperamos que con esto tengamos menos posibilidades de que niños y adultos se quemen”, afirmó el secretario de Salud de Cundinamarca, Gilberto Álvarez Uribe.



En este trabajo articulado también están presentes las Fuerzas Militares, la Policía, los Bomberos, la Defensa Civil y la Cruz Roja, todos con el fin de evitar quemados durante las fiestas decembrinas.

Precisamente, para evitar la venta de pólvora, la Secretaría de Gobierno y las alcaldías municipales están haciendo operativos en todo el departamento.



Cabe destacar que en la Navidad del 2019, en el departamento se reportaron 27 personas quemadas con pólvora. Mientras que en lo que va de diciembre de este año (con corte al 14) se ha registrado un quemado.



Para evitar que la cifra de quemados crezca, desde la gobernación recomiendan no permitir que niños o familiares manipulen juegos pirotécnicos y dejar que estos solo sean operados por personas capacitadas. A través de la línea 123 puede denunciar la venta y uso de pólvora, por ejemplo, de un vecino.



“El hospital San Rafael de Fusagasugá, en esta época de diciembre, se une a la campaña de la gobernación de Cundinamarca de no covid y no pólvora. Para esto se generó un plan estratégico para la prevención y atención integral de pacientes por quemaduras, que incluye procesos de educación, sensibilización, autocuidado, protocolos de tratamiento y rehabilitación de las víctimas por pólvora”, afirmó el gerente de este centro de salud, Andrés González.



En caso de presentar quemaduras con pólvora, ya sean de grado 1, 2 o 3, debe acudir inmediatamente al centro de salud del municipio. Evite aplicar cremas o aceites en la herida, pues podrían empeorar la situación; en este caso, solo ponga agua fría y cubra la zona con un paño limpio y humedecido, para luego dirigirse al centro de salud lo más pronto posible.



Las quemaduras de grado 3, las más graves, afectan varias capas de la piel, por lo que se necesita hospitalización y un tratamiento intensivo. Por su parte, las de grado 1 y 2 deben atenderse adecuadamente pues pueden complicarse y causar infecciones. En caso de presentar ampollas es muy importante no reventarlas ni automedicarse.

En esta oportunidad, los 116 alcaldes de los municipios y la gobernación nos unimos para firmar un decreto en el que se prohíbe el expendio y quema de pólvora en todo el departamento FACEBOOK

TWITTER

“Este año se ha registrado un importante número de casos de covid-19 y no queremos que la pólvora sea un motivo más para no poder compartir con los seres que más se quiere durante estas fechas”, afirmó la directora de la Unidad de Gestión del Riesgo de Cundinamarca, Gina Herrera.



Por último, si la situación es muy grave, los habitantes de Cundinamarca se pueden comunicar a la línea 123.



“Lo más importante es que celebremos en familia y tengamos una Navidad saludable y feliz. No bajemos la guardia y protejamos a nuestros niños y adultos mayores tanto del covid-19 como de la pólvora”, concluyó Álvarez.

El departamento está preparado

Así como a los cundinamarqueses se les pide no bajar la guardia, la gobernación tampoco lo hace. Prueba de esto es que, de cara a la emergencia sanitaria, el departamento pasó de tener 139 camas de cuidados intensivos a contar con 739, e incrementó las camas de cuidados intermedios, las cuales eran 160 y hoy hay 224.



Adicionalmente, se dispuso de cinco centros hospitalarios, distribuidos de forma estratégica en el departamento. Están ubicados en Girardot, Zipaquirá, Facatativá, Fusagasugá y Soacha.



“Para la atención de la pandemia contamos con los elementos de protección para nuestros funcionarios. Además, gracias a la gestión de la gobernación departamental, pasamos de cuatro a 38 camas de cuidado intensivo, y de dos a seis camas de cuidado intermedio con equipos de alta tecnología”, afirmó el gerente del hospital de Fusa, Andrés González.



Sumado a esto, desde la Unidad de Gestión del Riesgo de Cundinamarca afirmaron que el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue) del departamento hace un monitoreo constante de los casos del virus que se puedan presentar en los hospitales en los municipios.

Cundinamarca pasó de tener 139 camas de cuidados intensivos a tener 739, y aumentó de 160 a 224 las de cuidados intermedios. Foto: Gobernación de Cundinamarca

En caso de requerir atención por posibles síntomas de covid-19 comuníquese con su EPS o centros de salud del municipio donde se encuentre. También puede llamar a la línea 123, a los celulares 3232297975 y 3232289831, o al correo electrónico tramitesenlinea@convida.com.co o la página www.cundinamarca.gov.co.

Ni covid-19 ni pólvora

Todos estos consejos y acciones hacen parte del programa de la gobernación de Cundinamarca para que en estas fechas ni el covid-19 ni la pólvora arruinen las celebraciones de los habitantes del departamento.



“En esta época, que es de mucho festejo familiar y social, tenemos dos problemas que se nos juntan: el aumento de casos de covid-19 y los quemados con pólvora. Por esto invitamos a los cundinamarqueses a celebrar estas fiestas de manera responsable y cuidando la salud, propia y la de los demás familiares, en especial la de niños y adultos mayores”, comentó el secretario de Salud, Gilberto Álvarez Uribe.



Para el caso del coronavirus, la recomendación de la gobernación es seguir los protocolos de bioseguridad que se han venido manejando en los últimos meses, como el constante lavado de manos y el uso correcto de tapabocas.



“En este 2020 hemos sido el departamento que mejor ha manejado la prevención y contagio del Covid-19”, afirmaron desde la gobernación, y también señalaron que durante las celebraciones navideñas es preferible hacerlo en casa con el núcleo familiar y evitar reunirse con personas ajenas al hogar.

En este 2020 hemos sido el departamento que mejor ha manejado la prevención y contagio del Covid-19 FACEBOOK

TWITTER

Sumado a esto, a las personas mayores de 60 años o pacientes con comorbilidades se les recomienda no salir de sus casas y evitar reunirse con personas que habiten en otras viviendas. Asimismo, si va a recibir visitas, usar el tapabocas, hacer lavado de manos constante y mantener el distanciamiento físico.



Concretamente, para las actividades navideñas, los consejos están encaminados a evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, pues estas hacen que se olviden o ‘relajen’ protocolos de bioseguridad.



Además, durante estas fiestas, la tecnología puede ser una gran aliada ya que, a través de internet, puede organizar reuniones, fiestas empresariales e incluso novenas de forma virtual.



Los regalos, la decoración y la cena navideña y de año nuevo también los puede comprar por internet, evitando así salir a las calles y disminuir la probabilidad de aglomeraciones.



No obstante, si por alguna razón tiene que salir a un supermercado, almacén o centro comercial, hágalo con todas las medidas de cuidado pertinente y verifique que el establecimiento al que va a ir cuente con las medidas de bioseguridad, como la toma de temperatura, la limpieza de zapatos y la posibilidad de bañarse las manos o aplicarse gel antibacterial.



Finalmente, en caso de presentar alguna enfermedad de tipo respiratorio hay que evitar a toda costa asistir a cualquier evento y, si la situación lo permite, quedarse en casa.

Las mascotas pueden sufrir estrés acústico con la pólvora

La pólvora afecta gravemente a los animales como perros, gatos, aves, conejos y ratones, entre otros, pues pueden sufrir estrés acústico por el sonido de las explosiones, lo que puede provocar incluso la muerte de la mascota.



Esto se debe, principalmente, a que el oído de las mascotas como perros y gatos es más desarrollado ya que pueden percibir ondas de sonido tres veces más alto que el del humano.



Mientras un avión de combate genera 130 decibeles (dB), un fuego artificial puede llegar hasta los 150 dB, sonido que es percibido por un perro a 450 dB.



Por esto, la recomendación que hace la gobernación de Cundinamarca es procurar no dejar a sus mascotas solas en casa cuando hay uso de juegos pirotécnicos, ya que la situación les puede generar estrés; tampoco amarrarlas porque podrían lastimarse en un intento por huir.



Por último, los síntomas que puede presentar un perro o gato cuando los exponen al ruido de la pólvora son salivación excesiva, temblores, jadeos e incluso pérdida de control de esfínteres.

*Una alianza de Contenidos Editoriales Especiales de EL TIEMPO y la Gobernación de Cundinamarca.