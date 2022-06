En Colombia, en más de 50 años de conflicto armado, se han reportado más de 99 mil casos de personas desaparecidas. Son cerca de cien mil familias que siguen buscando a quien continúan queriendo y le perdieron el rastro, y que se traduce en una tragedia marcada por la incertidumbre, la angustia y la ansiedad.

Según la Unidad, hace falta poner el foco en las labores que efectivamente se están desarrollando con miras a encontrar a estas personas Foto: Cortesía Unidad de Búsqueda para Personas Dadas por Desaparecidas

Desde el 2018, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas –UBPD- viene desarrollando un trabajo minucioso y participativo en el marco del Plan Nacional de Búsqueda que, el jueves 16 de junio, le presentará al país su estrategia de priorización a través de un foro público Presentación de la Priorización de Plan Nacional de Búsqueda, entre las 9 a.m. y 11 a.m., que podrá verse en el link: https://youtu.be/FQqBjmp7hkQ



Colombia entera tendrá la opción de conocer cómo a través de esta estrategia, la Unidad de Búsqueda ha logrado un diálogo efectivo con familias de personas desaparecidas, así también como con distintas organizaciones, para reducir la impunidad y falta de verdad que caracteriza este tipo de casos, lo que redunda en algo de tranquilidad para quienes viven esta tragedia.



El ordenar la búsqueda para hacerla más ágil ha sido el objetivo de la Priorización y se traduce en organizar las estrategias y focalizar los territorios.



“La priorización pretende garantizar la efectividad del trabajo humanitario. Se trata de satisfacer al máximo los derechos a la verdad y reparación de las víctimas. En ningún momento implica que unos casos sean más importantes que otros, o que excluyamos algunos, por el contrario, nuestras preguntas giran en torno a saber quiénes son todas las personas que estamos buscando, en dónde las estamos buscando, cuándo y cómo fueron desaparecidas y en qué lugares y a quiénes les convenía su desaparición”, explicó la Unidad de Búsqueda.



Esta estrategia, que organiza las labores de este organismo -que encarna el deber del Estado respecto a dar con la verdad de las personas desaparecidas-, es inédita en Colombia y ya cuenta con la implementación de planes regionales de búsqueda, lo que constituye un hito que le apunta a que las labores no se hagan de manera abstracta, sino focalizada y por lo mismo más efectiva.



“Estamos trabajando en un registro nacional de fosas y cementerios ilegales lo que nos lleva a saber que hay lugares con picos de desaparición. Teníamos la información clasificada por municipios y luego lo tradujimos en las regiones en tanto que las dinámicas del conflicto no son municipales sino regionales. Todo esto lo daremos a conocer en detalle el próximo jueves para que el país comprenda la magnitud de nuestras acciones”, indicó la Unidad.



En el foro del 16 de junio, se dará a conocer de qué manera se han construido los planes regionales de búsqueda, las dimensiones de la priorización, los enfoques diferenciales que se han tenido en cuenta en estas acciones, la participación como un componente fundamental, los indicadores de los resultados, avances y retos que tiene el país entero en la deuda histórica con las familias y comunidades de las personas víctimas de desaparición.



La Unidad de Búsqueda apunta, además, que la importancia del encuentro del jueves 16 de junio radica en el hecho del momento coyuntural que vive el país.



“La tragedia de las personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado, en este punto de la historia, están puestas sobre la mesa más que antes, sin embargo, hace falta poner el foco en las labores que efectivamente se están desarrollando con miras a encontrar a estas personas o dar con la verdad de lo que les ha sucedido, es así que el espacio del foro dará cuenta de estas acciones”, explicó la Unidad.



El foro del 16 busca también ser un escenario en el que se evidencie qué entidades, aparte de la UBPD, hacen parte de las labores de búsqueda de las personas desaparecidas, así como una proyección de los fondos con los que se sostienen estas acciones y la necesidad del compromiso del Estado en que estos se garanticen.



Sumado a esto, el espacio también servirá para aclarar el hecho de que toda búsqueda parte de una presunción de vida, es decir que no se buscan muertos sino personas desaparecidas y que, en algunos casos, el resultado ha sido encontrar a las personas vivas.

