Cerca de un millón de colombianos que visitan cada año el Parque Acuático y de Conservación Piscilago Colsubsidio, en el kilómetro 105 en la vía que de Bogotá conduce a Girardot, desconocen la apuesta ambiental y de sostenibilidad que está haciendo esta caja de compensación nacional por la preservación del ecosistema que, de no protegerse, podría desaparecer.

Andrea Millán Mantilla, gerente de Piscilago, apunta: “Somos un bosque seco tropical con un parque. En Colombia, este es el único parque que tiene esta diversidad biológica, entre fauna y flora. Es por esto que Colsubsidio está haciendo una gran apuesta de responsabilidad social”.



La apuesta contempla acciones para la preservación de este ecosistema, altamente amenazado por la expansión de la frontera agrícola y ganadera; un manejo eficiente de residuos sólidos que apunte a basura cero en el parque dentro de cuatro años; el cambio se inicia desde los empaques para que sean compostables, que aborde además la generación de compost desde Piscilago hacia toda la caja de compensación; un tratamiento de aguas que permita cambiar los químicos por productos salinos en las piscinas; y una nueva forma de interacción entre los visitantes y los animales en condiciones de cuidado profesional que habitan el espacio.

Respecto a este último, Millán explica que las especies que tienen en Piscilago son llevadas por las autoridades luego de ser decomisadas. “Les damos el bienestar que necesitan. Construimos el nuevo Centro de Salud Animal Colsubsidio, en el que además de atender las enfermedades o accidentes que presentan los animales, también desarrollamos la investigación y acciones para la reproducción de diferentes especies amenazadas que forman parte de los proyectos de conservación del parque, con investigaciones que coadyuven a la preservación de dichas especies”, explica la gerente.



En esa medida, el parque se está preparando para que el próximo año se modifique completamente la manera la interacción con los primates que están en el parque en hábitat controlada. Es así que estos animales pasarán a un espacio creado especialmente para vivir en el bosque seco tropical donde los visitantes podrán tener una inmersión en este ecosistema mediante caminos sobre el dosel del bosque, lo que será una experiencia maravillosa.



“El parque se está transformando para mostrarle al mundo que la diversión puede estar con responsabilidad, cuidado del ambiente y conservación. Que la gente que venga no solo disfrute de los toboganes y las piscinas sino que vea que somos un parque de conservación con una apuesta seria y ambiciosa por el ambiente, en la que además cabe también el divertirnos”, indica Millán.

Las acciones por el bosque



Facebook Twitter Linkedin

Dos mujeres más hacen parte del equipo de profesionales que incluye biólogos, veterinarios y zootecnistas. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

De las 83 hectáreas del parque, 38 están destinadas para la conservación del bosque seco tropical.



David Ossa, gestor de investigación y conservación de Piscilago, apunta que el trabajo de preservación del ecosistema en el parque ha venido evolucionando.



“Colsubsidio le apostó a la regeneración natural del ecosistema con la creación de Piscilago, protegiendo de esta forma el bosque seco desde sus inicios. El trabajo de conservación, que en este caso ha contemplado una reforestación dirigida y estudios, es darle una mano a la naturaleza”, explica este zootecnista.



Millán además indica que la apuesta por la conservación implicó la ampliación de la planta de profesionales. “Este año se vincularon tres profesionales más para un total de siete. Además, nos hemos aliado con organizaciones como el Instituto Humboldt y otras del sector educativo, que han sido de gran apoyo en el proceso que desarrollamos, aparte de ayudarnos a ver el potencial que tiene el lugar”, puntualiza la gerente.

Es así que en este parche (relicto) de bosque seco, nos encontramos con una diversidad enorme de la fauna y flora nativa de nuestro país, en las que de acuerdo a lo monitoreado, listan alrededor de 185 especies diferentes de aves, convirtiendo a Piscilago en un hot spot para la avifauna colombiana.



“En cuanto a las aves, participamos en el October Big Day y el Global Big Day”, cuenta Ossa y hace énfasis en que desde este laboratorio de la vida en que se ha ido convirtiendo el tradicional parque, uno de los principales focos de atención es el de la investigación, en tanto que los datos permiten mejorar los procesos y la calidad de vida de las especies, lo que de por sí son acciones contundentes por la conservación del único planeta que tenemos disponible para la vida tal y como la conocemos.



El interés de Colsubsidio por la preservación de este ecosistema, llevó a que este año Piscilago hiciera parte del evento internacional más importante respecto a la conservación del bosque seco tropical, liderado por la Association Tropical Biology Conservation, ATBC.



Conservación ‘ex situ’



Además de lo que se hace por el bosque, Piscilago se ha constituido como un referente de la conservación ex situ del caimán llanero y el mono tití gris.



Ossa cuenta que el caimán llanero estuvo a punto de desaparecer y que para los años setenta se contaban solo 280 en el país. Luego del plan de repoblación, desde las labores de Piscilago se han logrado ya liberar 10 de ellos en la Orinoquía.

Facebook Twitter Linkedin

Piscilago es referente de conservación del caimán llanero; diez de ellos ya han sido liberados en la Orinoquía. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

“Solo a través de este trabajo de núcleos s reproductivos, aunado a otros esfuerzos de conservación, se ha podido preservar la especie. En octubre de este año recibimos una certificación por el trabajo que hacemos con esta especie y la Universidad Nacional nos entregó 10 de estos animales para su reproducción”, dice Ossa.



De otro lado, el parque hace capacitaciones sobre accidentes ofídicos, de mordeduras de serpientes, al tiempo que cuenta con el banco de sueros antiofídicos más grande de la región del Alto Magdalena.



Millán asegura que el conjunto de acciones que le apuestan a la conservación, además de hacer parte de la responsabilidad social de Colsubsidio, obedecen también a las demandas de las nuevas generaciones. “Los niños que ahora visitan el parque, al que pueden venir afiliados y no afiliados de la caja de compensación, vienen ya con otro chip, Reciclan, por ejemplo. Ellos saben que debemos tomar acciones por el planeta”, concluye.

La importancia del bosque seco tropical en el país

Facebook Twitter Linkedin

Próximamente los visitantes podrán interactuar con el mono tití gris en senderos por las copas de los árboles. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

El Bosque Seco Tropical (BST) se caracteriza por la diversidad de especies de flora y fauna, con distintos tipos de adaptación.



El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible apunta que este ecosistema “se

define como una formación vegetal que presenta una cobertura boscosa continua y que se distribuye entre los 0 y los 1.000 metros de altitud; presenta temperaturas superiores a los 24 ºC (piso térmico cálido) y precipitaciones entre los 700 y 2.000 mm anuales, con uno o dos periodos marcados de sequía al año. Esta formación corresponde a los llamados bosques higrotropofíticos o bosque seco tropical de Holdridge”.



David Ossa, gestor de investigación y conservación de Piscilago, explica que el suelo de este ecosistema no es apto para la agricultura tal como se conoce en la modernidad y que los procesos que se han dado en el país no solo redundan en la destrucción del bosque seco tropical, sino que además afectan los ríos que los colindan.



“En el Magdalena, por ejemplo, el hecho de que cada vez esté más lleno de tierra y se vean transformaciones en su caudal, obedece en parte a que llega tierra de los bosques secos tropicales luego de su afectación por cuenta del hombre”, dice.



Uno de los temas relevantes en este tipo de procesos es que el bosque seco tropical no cuenta con la visibilidad de ecosistemas como la selva amazónica o los páramos, pero esto es algo que Colsubsidio se ha propuesto cambiar y por esto hay acciones pedagógicas con sus visitantes para evidenciar la necesidad de proteger estos entornos. En el futuro, se espera habilitar nuevos recorridos y acciones para este propósito.

MÁS CONTENIDO*. Este informe es un proyecto de Contenidos Editoriales Especiales de EL TIEMPO en alianza con Colsubsidio.