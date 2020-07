Pinkfilosofy: hoy los verdaderos lujos son comodidad y sostenibilidad

Con la convicción de que la comodidad y la sostenibilidad son los verdaderos lujos de hoy, Pinkfilosofy, la marca fundada en el 2010 por las caleñas Adriana Arboleda y Johanna Ortiz, continúa haciendo una apuesta por lo atemporal, la elegancia y la autenticidad de lo simple.

“Muchas marcas se tuvieron que reajustar a las nuevas condiciones. Pinkfilosofy no lo tuvo que hacer, a nivel de diseño”, le dijo Adriana Arboleda a EL TIEMPO. “¿Por qué? Porque es una marca atemporal, cómoda, femenina, perfecta para usar en el día o en la noche. Eso sí, tuvimos que hacer ajustes en la página web”.



Pero además, al igual que otras marcas de la industria, Pinkfilosofy se enfrentó al reto de presentar una nueva colección en un contexto de pandemia y en un nuevo formato, en la edición digital de Colombiamoda que termina el domingo 2 de agosto.



“Estamos haciendo lo que sabemos con pasión, orgullo y contentos de que Inexmoda le apostara a La Semana Digital de la Moda. Aplaudo y celebro esa decisión porque los diseñadores necesitamos apoyo. También ha sido importante el respaldo que el Banco de Bogotá nos da; detrás de cada marca y de cada diseñador hay miles de empleos, y ese es el mensaje que tenemos que llevar”, comentó.

De esta forma, Adriana Arboleda, directora creativa de la marca, tomó la decisión de salirse de las pasarelas para presentar su nueva colección, Clarity, y mostrarla “bajo un contexto real” mediante un fashion film que será revelado este viernes a las 5:45 p. m., en Colombiamoda Digital.



“Propuse un fashion film para llegar con un mensaje claro en esta situación compleja que estamos viviendo. Un mensaje que nos muestra que en medio de tantas aguas inciertas, en la cotidianidad y el encierro, nos reencontramos con nosotros mismos y con esos talentos ocultos. Ahora estamos conectados con las cosas sencillas y elementales de la vida, y eso es el fashion film. Es ser testigo de un viaje de un grupo de mujeres que se reconectan con lo esencial, viajan y juntas descubren esta claridad y estos mensajes a través de los cinco sentidos”.



Sobre la producción, Adriana Arboleda le contó a EL TIEMPO que se hizo en un solo día, siguiendo los protocolos de bioseguridad y con un equipo de diferentes talentos. El guion lo realizó la escritora caleña Lina Botero y la música, Santiago Prieto, de Monsieur Periné. Así mismo, Andrea Swarz fue la directora de fotografía, Javier García fue el videógrafo, y participaron cinco modelos caleñas. “Todo esto es talento de mi tierra que me enorgullece decirlo”.



La nueva colección está pensada bajo el concepto seasonless (sin temporadas), que define a la marca: colores neutros como el blanco, los cremas y el caqui, pero esta vez con acentos de durazno o terracota. Prendas para mujeres que celebran su feminidad, son conscientes y seguras y quieren sentirse cómodas.



Otro mensaje de la marca con las prendas de sus colecciones es: “Tenemos que aprender a relacionarnos con la ropa de una manera saludable”. Arboleda explica: “Somos una marca consciente en muchos aspectos: el trato con sus empleados, los sueldos y horarios justos, y las condiciones en que trabajamos. La gente en Pinkfilosofy pertenece a una familia”.

Esencia sostenible



“La forma como concebimos esta colección la hace sostenible. No pensamos nuestras colecciones para una sola temporada. Nuestras prendas están hechas para que perduren en el tiempo. No somos fast fa-shion. No concibo la ropa que se compra para un único uso. Eso no es sostenible. Eso hace parte de nuestra filosofía, como la investigación que hacemos de los textiles, principalmente del denim, y podemos decir que nuestras prendas en denim son ecológicas porque tenemos textiles ecoamigables”.



Al respecto, Cristina Martínez Coral, vicepresidenta de Sostenibilidad y Servicios Corporativos del Banco de Bogotá, dice que en Colombiamoda encuentran un espacio para apoyar a diseñadores que aportan significativamente al progreso del sector textil. “Este año respaldamos a las caleñas Johanna Ortiz y Adriana Arboleda, quienes con su empresa promueven la generación de empleo para madres cabeza de familia en Cali y trabajan con materiales amigables con el medioambiente, lo cual sin duda es una importante contribución para el país”.



Vale la pena mencionar que durante ocho años consecutivos, el banco ha apoyado en este escenario importantes diseñadores que, a través de su obra, construyen una mejor sociedad; como María Elena Villamil, quien promueve el empleo para mujeres cabeza de familia; Andrés Pajón, que trabaja con indígenas emberas, y a Adriana Santacruz, quien apoya a indígenas tejedores de Nariño y Ecuador, entre otros.



