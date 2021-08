Películas basadas en hechos reales para ver en El Tiempo Play

Cortesía Eyelet.com

3. Panamá: En esta película el cineasta ecuatoriano Javier Izquierdo lleva a la ficción un hecho real que determinó un momento histórico en Ecuador a través de la historia de dos ex compañeros de colegio que se encuentran por casualidad en Ciudad de Panamá en 1985 luego de no haberse visto desde su graduación. Ambos tomaron caminos opuestos: Esteban trabaja en la banca y está en Panamá por negocios, no siempre lícitos. Mientras que José Luis siempre se presenta como periodista, pero en realidad es miembro de la guerrilla "Alfaro Vive ¡Carajo!" y vive en la clandestinidad para preparar el secuestro de un banquero importante en Ecuador. En medio de la conversación, José Luis busca sacar información de Esteban para conseguir su objetivo. ¿Lo logrará?



Para ver la película online en El Tiempo Play ingrese aquí.