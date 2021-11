La pareja cachaca que acerca a los jóvenes a la música tradicional

Pamela Mesa y Johan Galindo, una pareja de bogotanos que vive en la localidad de Fontibón, pasaron de tocar cumbia y otros ritmos colombianos en bares y restaurantes, a publicar un libro sobre sus viajes por diferentes regiones del país, en los que entrevistaron y aprendieron de los maestros y las maestras de música de tradición oral colombiana.

Esa publicación se llama ‘Cumbia Cachaca, un proceso de inmersión en el Caribe colombiano’, y cerca de 100 copias fueron entregadas a los habitantes de Fontibón, que participaron de los talleres de acercamiento a la música tradicional colombiana realizados por la pareja durante mayo y junio de este 2021. Además, recibieron a 200 personas de Colombia y de otros países interesadas en conocer sobre el bullerengue, la cumbia y la puya.



Estos talleres fueron realizados de manera virtual, debido a la pandemia del covid-19, y surgieron gracias a ‘Es Cultura Local’, un programa de estímulos para reactivar el sector de las artes y espectáculos de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.



Pamela Mesa, de 30 años, es docente de biología y además es música empírica, mientras que su esposo Johan Galindo, de 34 años, es músico, magíster en música colombiana y profesor de percusión en la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Ambos presentaron su iniciativa cultural, con la que consiguieron 30 millones de pesos para adelantar este proyecto en tiempos de pandemia. Con los recursos, Pamela y Johan publicaron el libro que reúne sus viajes de inmersión del 2019 y comienzos del 2020.



Algunos de los lugares visitados fueron San Juan de Urabá (Antioquia), donde aprendieron de bullerengue con el maestro Emilsen Pacheco. San Juan Nepomuceno (Bolívar) donde visitaron al maestro Fredys Arrieta, para enriquecer sus saberes sobre música de gaita. En Cartagena visitaron a Martina Camargo, cantora de la tradición de la tambora, y a Justo Valdez, vocalista líder del grupo Son Palenque. Y la lista de lugares y maestros continúa.



“Nuestro objetivo es divulgar las músicas de tradición oral y dar a conocer a los maestros y maestras, que son los dueños de estas músicas”, explicó Johan Galindo.



Además del libro, organizaron los talleres de acercamiento a los ritmos tradicionales, con los que buscaban divulgar la cultura musical de la región Caribe en los habitantes de Bogotá. Para acceder a los encuentros los ciudadanos no necesitaban formación musical profesional, solo disponibilidad, como lo contó Pamela: “Yo aprendí a tocar de manera empírica, escuchando y practicando. Yo no sé leer partituras, pero las músicas de tradición oral tienen esa cualidad, que nos acogen a todos, y eso era lo que les decíamos a los interesados en los talleres, que solo se necesitaba interés por aprender de estos ritmos y una conexión a internet para asistir a las charlas con los maestros y las maestras de la música tradicional invitados e invitadas a los talleres” explicó Pamela Mesa.



Los estímulos recibidos por el Distrito le dieron mayor visibilidad a la agrupación que se conoce como Cumbia Cachaca desde 2018, contó Pamela: “Los recursos los usamos para realizar la revisión, diagramación y divulgación del libro, así como nos permitió financiar los talleres, comprar instrumentos y mejorar la producción de sonido, entre otros. Incluso, nos han contactado más personas para hacer presentaciones presenciales”, indicó la joven.



Por su parte, Johan contó que uno de sus objetivos ahora es consolidar el semillero de gaitas y tambores en la localidad de Fontibón con los y las jóvenes que participaron de los talleres virtuales, así como sacar diez adaptaciones de músicas tradicionales que recopilaron en su libro.

Viajando por la música

Desde finales de 2018 la pareja adoptó el nombre de Cumbia Cachaca. Su objetivo es divulgar lo aprendido de las músicas de tradición oral. Foto: Archivo Particular

La pareja se conoció en el 2014 y desde entonces no solo los unió su relación, sino el amor por la música. Comenzaron a viajar como mochileros por distintas zonas de Colombia, pero siempre iban con sus instrumentos: tambores, gaitas, saxofón y acordeón.



“Año a año fuimos viajando y nos fuimos involucrando en la música. Compartimos lo que sabíamos y aprendimos de otros ritmos”, contó Johan. A cada punto que llegaban fueron buscando bares y restaurantes que les abrieran las puertas para tocar. Y en esos viajes fueron conociendo músicos, maestros y maestras de la tradición oral, que les fueron enseñando.



Luego, salieron del país y recorrieron Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Brasil, por mencionar algunos de los países donde dieron a conocer la cumbia colombiana, que según Johan “se diferencia de las otras cumbias porque lleva el pulso o la acentuación en el contratiempo. La cumbia tiene eso, que se adaptó a los territorios por las diferentes migraciones y exploraciones de los humanos. La cumbia colombiana la reconocen en otros países de América Latina, y cuando nosotros tocábamos nos preguntaban por varios artistas”, indicó Johan.



Esos intercambios culturales alimentaron lo que hoy es Cumbia Cachaca, comentó Pamela Mesa, pues durante sus viajes, y sus ensayos, fueron escuchando a otros artistas que influyeron en su trayectoria. Incluso, la pareja de esposos mezcla ritmos electrónicos con cumbia para acercar este ritmo a los jóvenes del país, “porque ellos conocen a sus maestros, pero no se les acercan para aprender. A través de los conciertos que hicimos en las regiones tratamos de evaluar la percepción de los jóvenes hacia los ritmos tradicionales”, relató Pamela.



De sus viajes por Colombia, y las visitas a los maestros y maestras, Cumbia Cachaca entendió que no se es bullenguero o gaitero cuando se toca un instrumento. “Ellos lo son todo el tiempo. Se canta y se toca a todo momento, eso se lleva en la sangre, está en su día a día, es la forma como conviven en su mundo y solo se conoce cuando se está con ellos en su territorio”, reflexionó Johan.



Cumbia Cachaca divulga su trabajo por medio de sus redes sociales, en Facebook e instagram como @CumbiaCachaca y en el canal de youtube Cumbia Cachaca.

