Según el Banco Mundial, la inversión en mejoras a nivel de infraestructura para proporcionar servicios básicos y esenciales a millones de personas en el mundo representa el 4,5 por ciento del PIB anual. Lo anterior, hace parte de una discusión global alrededor de cómo en el mundo se busca evitar el freno del crecimiento económico sin que eso afecte a sus ciudadanos.

Ese debate, así mismo, se centra en cómo hacer para que la infraestructura cuente con financiación y en cómo garantizar la articulación entre los sectores público y privado para que la misma llegue.

“Estas son preguntas que se hace el mundo y que son válidas en un contexto en el que países emergentes, como Colombia, van a necesitar alrededor de US$2,4 billones anuales durante los próximos 7 años para resolver sus problemas”, expresó Andrés Mompotes, director general de EL TIEMPO, durante la apertura del foro ‘Antioquia irradia: lecciones para Colombia de una región visionaria’.

Calificado como un ejercicio aleccionador, este espacio se enfocó en dos temas principales: las claves para el desarrollo y la competitividad, y el liderazgo femenino. El primer segmento dejó en evidencia la decidida apuesta del departamento por una infraestructura moderna -ejemplo de desarrollo de la región-, y que refleja el compromiso, la visión compartida y la sincronía entre los sectores público y privado, y de la misma comunidad, con el ánimo de lograr el progreso de Antioquia.

A este aspecto, el foro le sumó otro componente fundamental que cada vez toma más fuerza en la región y es el papel de las mujeres, que se ha potencializado en la búsqueda de un desarrollo que sea productivo.

En ese sentido, un dato refuerza ese pensamiento y es el que revela que Antioquia tiene la lista más grande de mujeres emprendedoras de Colombia, seguida por el Valle del Cauca y Bogotá.

Por otro lado, Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, destacó que las verdaderas transformaciones en una sociedad se logran con cuatro componentes esenciales: varios (porque un solo gobierno no lo hace), buenos gobiernos (por sus resultados), sucesivos (porque la continuidad no se puede perder) y sintonizados (porque no debe ser el mismo gobernante o partido), y que resume lo que puede ser una gestión acertada y que evidencia lo que ha llevado a que en Antioquia se hayan podido realizar y se avance en obras de grandes dimensiones.

Manuel Felipe Gutiérrez, consultor en infraestructura, coincidió en manifestar que si se quiere que algo funcione se debe planear a largo plazo y que un claro ejemplo de eso son las vías 4G en Antioquia, porque allí se construyó sobre lo construido en distintos gobiernos, lo que se constituye en una política exitosa y que ha sido reconocida, entre otros, por estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de ‘The Economist’, que califican al modelo de las concesiones colombianas entre los mejores de Latam y un ejemplo para el mundo.

Algunos de los factores para el éxito del departamento

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, se refirió a los avances en materia de infraestructura en la región. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, al tiempo que aclaró que los resultados del departamento no se deben a presupuestos preferenciales, resaltó la continuidad, el construir sobre lo construido y la política de Estado como los grandes gestores, puesto que ‘Autopistas de la montaña’ (gobierno de Álvaro Uribe), ‘Autopistas de la prosperidad’ (gobierno de Juan Manuel Santos) y ‘Autopistas de las 4G’ (gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro) son las mismas, en 20 años de continuidad; a esto le sumó una visión de largo plazo (Antioquia 2040) como factores de éxito.

Transformaciones, más que hablar de género

María Bibiana Botero, presidenta de Proantioquia, habló de su rol desde el plano familiar y como directiva. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

Para María Bibiana Botero, presidenta de Proantioquia, más allá de hablar de género, se debe trascender al logro de las transformaciones, ya que considera que pese a que se ha avanzado en equidad y género, no está siendo suficiente ni la velocidad es la adecuada, y además advirtió que hay brechas que se están ampliando. De Proantioquia destaca el trabajo entre Estado y sector privado, y el convencimiento de que ese sector privado tiene que comprometerse con el desarrollo de la región y que es en eso que han estado durante 48 años y lo seguirán haciendo.

La infraestructura jalona más de 30 subsectores

En EL TIEMPO Casa Editorial, este 30 de mayo se llevó a cabo el foro que destaca los avances de Antioquia. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, dijo que el éxito de las inversiones de infraestructura depende de si esas inversiones se consideran como una política de Estado y, por ende, su impacto positivo en la economía nacional. Para él, la construcción, y en particular la infraestructura, jalona más de 30 subsectores de toda la economía, como el de servicios y la industria manufacturera. Un estudio reciente de Fedesarrollo y la CCI estima que por cada peso que se invierte en infraestructura, esa inversión jalona 2,25 pesos en la economía, además del impacto en empleo.

Las autopistas 4G nacieron en Antioquia

Juan Martín Caicedo, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

Juan Martín Caicedo, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), destacó el trabajo que a partir de los años 90 se inició en la construcción de la institucionalidad y del andamiaje normativo del sector, que es referente en América Latina (como las Ley de APP, la 1508), todo dentro del contexto y el planteamiento inicial de que había que invertir en infraestructura. “El departamento que más inteligentemente aprovechó este ejercicio fue Antioquia y, de hecho, las 4G nacieron allá”, recordó el directivo de la CCI.

Lo que se debe tener para ayudar a las mujeres

Natalia Velásquez, secretaria de las Mujeres de Antioquia, resaltó el logro de un presupuesto histórico. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

La secretaria de las Mujeres de Antioquia, Natalia Velásquez, habló del gran desafió que tiene esta Secretaría, empezando por la necesidad de llenarse de argumentos para comprender cuál es la situación real que viven todas las mujeres; todo apoyado en indicadores y cifras claras para poder priorizar los recursos que siempre serán escasos. Segundo, tener una sensibilidad especial para que les importen las mujeres de Antioquia y sus necesidades, para generar las acciones que transformen esas realidades, donde también las alianzas resultan determinantes.

Las mujeres en cargos de éxito deben ayudar a otras

Anggy Corchuelo, presidenta de la Junta Directiva de Contento BPS, y emprendedora en el departamento. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

Anggy Corchuelo, presidenta de la Junta Directiva de Contento BPS, compartió su experiencia desde que asumió la dirección de una empresa familiar, siendo aún muy joven, y cómo retomó ese legado, a lo que le sumó el reto de emprender. Según ella, cuando una mujer llega a una posición de éxito lo que deben hacer es apoyar a otras mujeres y ayudarlas a alcanzar esa misma cima. También se refirió a las actividades que realizan buscando la felicidad de los empleados, con espacios para desestrezarse y soltar la emocionalidad del día a día, al tiempo que se conectan con un propósito superior.

MÁS CONTENIDO*. Un proyecto de Contenidos Editoriales Especiales de EL TIEMPO con el auspicio de la Gobernación de Antioquia.