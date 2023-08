Otro de los aspectos de gran relevancia para el Caribe colombiano en los últimos años es la estrategia que tiene como propósito lograr la integración regional en temas comunes para los distintos departamentos que integran esta zona del país.

Al respecto, Juan Pablo Ospina, presidente del Grupo Coremar, considera que la integración de los departamentos del Caribe colombiano ha sido una iniciativa que cada una de las ciudades y los departamentos, de manera independiente, han querido

realizar. Sin embargo, cree que no se ha avanzado en la medida que a todos les gustaría.



No obstante, con respecto a lo que se ha hecho, reconoce que la RAP Caribe, que viene liderando Amylkar Acosta, ha ayudado a que las partes interesadas se hayan podido sentar a conversar sobre los proyectos que tienen mayor sentido para la región.



“También han sido fundamentales las reuniones que se han hecho desde ProBarranquilla, Pro Santa Marta e Invest in Cartagena alrededor de temas relevantes y apoyados en la estrategia que se está adelantando con las "pro" en el ámbito nacional.

Pero para que esto funcione debe haber una generación de confianza, lo que pasa por arrancar con un par de proyectos relacionados con temas como el energético y otros alrededor del turismo, claves para esta zona. El primero, debido a su potencial tanto por los paneles solares, el ‘offshore wind’ o el ‘onshore wind’, como por el 'oil & gas' y la producción de biocombustibles, lo que representa un eje común a todo el Caribe colombiano, y agruparnos en torno a esta iniciativa energética sería muy importante”, explica Ospina.



Un segundo tema fundamental es lo concerniente al 'nearshoring' donde, según el directivo, si el Atlántico, Bolívar y Magdalena se empiezan a mostrar no como departamentos individuales sino como una región, habría una masa crítica relevante,

ya que los proyectos en este sentido que hay en este territorio no son poquitos

ni pequeños, por lo que sería ideal atraer la inversión como región Caribe y luego cada uno puede hacer su gestión para llevarlos a sí mismos.



“Creo que el Caribe debería comenzar a verse como uno solo en algunos de los temas como 'nearshoring', el energético y el turismo en sus distintas categorías, teniendo

ventajas como la conectividad, lo que se está pensando desarrollar en torno al tren, la potencialidad que se tiene con el río Magdalena y las dobles calzadas entre las principales capitales, por ejemplo”, precisa Juan Pablo Ospina.



A su turno, Manuel Fernández Ariza, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, asegura que en ese sentido se avanza en la creación de espacios de diálogo y concertación institucionales; el establecimiento de una plataforma para la identificación, formulación y ejecución conjunta de proyectos de desarrollo de impacto en todo el Caribe; además de fomentar la apertura y conexión de los territorios con

el ámbito internacional; desarrollar apuestas de clústeres empresariales regionales, y definir e implementar políticas públicas que promuevan esa integración.



​“Un gran logro es la reactivación de la RAP Caribe, bajo el liderazgo de Amylkar Acosta, un paso visible y determinante para concretar áreas de trabajo conjunto que permitan alcanzar objetivos comunes entre los departamentos del Caribe, reducir las disparidades interregionales y estimular el desarrollo económico de la región. A la fecha se ha validado por parte de los gobiernos el Plan Estratégico Regional del Caribe, a través del cual se han identificado más de 102 proyectos que marcarán la hoja de ruta para los próximos años”, afirma el ejecutivo.



Además, celebra que tienen la oportunidad de ejecutar una plataforma de 149 proyectos comunes incluidos en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno actual, que contribuyen a la reducción de brechas sociales y tienen un efecto multiplicador para la economía del Caribe, siendo cruciales para los procesos de planificación territorial que se avecinan con las próximas elecciones.



Algunos de esos proyectos son los corredores férreos de conexión internacional y los trenes de cercanías (Tren del Río, Tren del Caribe), la recuperación de la navegabilidad

del río Magdalena y Mompox, el dragado de los canales de acceso de los puertos de Barranquilla, la restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique, la construcción de los puentes Regidor (Bolívar) y de la Hermandad, así como la Implementación de los Centros de Desarrollo Productivo ZASCA.

Ventajas comparativas

A su turno, desde ProBarranquilla aseguran que, desde el punto de vista socioeconómico, Atlántico, Bolívar y Magdalena, representan alrededor del 60 por ciento del PIB de la región Caribe colombiana, por lo cual el trabajo articulado entre

los tres departamentos potencia las ventajas comparativas y genera complementariedad a las actividades productivas de cada departamento promoviendo un crecimiento equilibrado y sostenible.

En la medida en que se puedan desarrollar mayores capacidades de la región en cuanto a generación de energía limpia, se habilitará una nueva economía alrededor de la transición energética. Foto: Archivo EL TIEMPO

En cuanto a la energía, la integración facilita la planificación y el desarrollo de proyectos energéticos, permitiendo un uso más eficiente de los recursos naturales y promoviendo la generación de energías renovables. De igual forma, habilita la interconexión eléctrica para asegurar un suministro continuo y autónomo en toda la región.



Por otro lado, precisan que el desarrollo energético de la región se convierte en una oportunidad para la atracción de inversiones sostenibles, motivadas a ubicarse en territorios que puedan ofrecer energía limpia, eficiente y abundante, tendencia que la CAF llama “powershoring”. Así mismo, la disponibilidad de energía renovable permite el desarrollo de nuevas industrias como la del hidrógeno verde, fertilizantes verdes, entre otros.



En pocas palabras, sostienen que en la medida en que se puedan desarrollar mayores capacidades de la región en cuanto a generación de energía limpia, se habilitará una nueva economía alrededor de la transición energética.



“Por su parte, el turismo ecológico también entra a jugar un papel relevante a la hora de hablar de integración, ya que nos permiten ampliar la oferta de valor de la región y la creación de rutas turísticas integradas. Por ejemplo, el Atlántico, cuenta con atractivos turísticos como avistamiento de aves, deportes acuáticos como el kitesurf y el senderismo que complementan la oferta de turismo de negocios. Así como la Ciénaga de Mallorquín, proyecto insignia de Barranquilla, o el centro de deportes náuticos en Salinas del Rey. Mientras que Bolívar y Magdalena, se convierten en un aliado estratégico para la oferta de valor de naturaleza y aventura, para el caso de Santa Marta, y la historia de Cartagena que se resalta en sus murallas”, anotan los portavoces de ProBarranquilla.



Al respecto, Andrés Osorio, presidente de Compas, asevera que Colombia tiene en la integración de los departamentos del Caribe grandes oportunidades, como el proyecto de navegabilidad del río Magdalena y el de restauración del Canal del Dique, los cuales representan la posibilidad de conectar a esa región con el centro del país, a través del transporte fluvial, que a su vez tienen un impacto mucho menor en términos ambientales y de costo.



“En este sentido, en Compas hemos realizado varios proyectos piloto, transportando carga a través del río, lo que nos ha permitido confirmar que las ventajas competitivas

que tendría este proyecto para Colombia son enormes. Por otro lado, también está el desarrollo de las vías que conectan a los centros productivos del país con el Golfo de Morrosquillo, vías que están prácticamente terminadas y representan una gran oportunidad de conectividad hacia la Costa Norte de Colombia y la mejor conectividad

con nuestro terminal en Tolú”, resalta el directivo.



En ese terminal, la empresa ha invertido más de US$50 millones, teniendo en cuenta la oportunidad de convertir a Tolú en un centro logístico e industrial, con grandes posibilidades de desarrollo para la subregión del Golfo de Morrosquillo, para Sucre y la totalidad del Caribe colombiano.