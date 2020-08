Industria minera, protagonista clave en la reactivación económica

Más de 13.000 vistas tuvo el foro virtual ¿Cómo reactivar la economía? que realizó EL TIEMPO el pasado 19 de agosto. Expertos, gremios, academia y Gobierno presentaron diferentes puntos de vista sobre cómo impulsar la economía del país en medio de la coyuntura provocada por el covid-19.

Entre los invitados que tuvo el foro virtual estuvieron el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa; Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo; Mauricio Santamaría, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif); Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP); y Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).



Durante el conversatorio se plantearon temas como el papel determinante que juega la infraestructura en la reactivación, el potencial del sector agrícola, la importancia de proteger a los empresarios, el aumento del comercio con los países vecinos, la necesidad de articular el trabajo entre autoridades nacionales y regionales, y se hizo énfasis en las ventajas de un trabajo fluido entre el Gobierno y la empresa privada.

Otro de los asuntos abordados en la discusión fue el de los proyectos minero-energéticos y su papel en tiempos de pospandemia.



Un tema clave en la agenda nacional por estos días, si se observa que el Ministerio de Minas había anunciado a principios de este mes que el Gobierno priorizó 33 proyectos minero-energéticos, que generarán 36 billones de pesos en inversión y 54.000 empleos.



“De esos 33 proyectos, nueve son de minería, que tendrán inversiones por el orden de unos 15 a 17 billones de pesos y crearán 35.000 empleos. Este sector es intensivo en mano de obra durante la construcción y montaje del proyecto, que es lo que necesitamos ahora para la reactivación”, anunciaron el mes pasado en Minminas.



En particular, sobre el tema minero, los expertos plantearon la necesidad de reconocer los vínculos históricos que han tenido los minerales con Colombia y los aportes que le han hecho a la economía del país por décadas. Además, se abordó la importancia de apoyar la institucionalidad que vigila que se cumplan las normas medioambientales y darles celeridad a los proyectos que tienen potencial de generar empleos.

Según estimaciones de la Asociación Colombiana de Minería, los proyectos de oro de Buriticá, Mineros, Gramalote (Antioquia), Marmato (Caldas) y Soto Norte (Santander) generarán más de 12.000 empleos, entre directos e indirectos.



A continuación presentamos las diversas opiniones y argumentos que dieron algunos de los panelistas invitados al foro sobre los proyectos minero-energéticos y el papel de estos en la reactivación económica.

Diego Mesa Puyo, ministro de Minas y Energía

Los empleos que generarán los nuevos proyectos, uno de los cuales ya está en marcha en Antioquia, y la diversificación de la canasta minera fueron algunos de los puntos que destacó el encargado de la cartera de Minas y Energía, Diego Mesa.



“Este sector es uno de los principales, si no el principal, de la economía. Cuando se ven las cifras, esta cartera es responsable de cerca del 12 % de los ingresos corrientes del país. Además, las regalías que produce el sector representan un 33 % de los presupuestos de inversión de las entidades territoriales”, comentó el ministro.



Mesa agregó que el sector está llamado a ser uno de los jalonadores en la reactivación económica que puso en marcha el Gobierno, prueba de esto son los 33 proyectos mineros que se priorizaron, que le representarán al país 54.000 empleos nuevos y 36 billones de pesos en inversión. Además, enfatizó en que se tienen que agilizar los trámites para este sector.



En cuanto a la diversificación de la canasta minera, el Ministro aseguró que, debido al difícil momento que atraviesa en todo el mundo la extracción del carbón, campo en el que Colombia se destaca, es buen momento para mirar otros minerales.



“Es la oportunidad para diversificar nuestra canasta. Tenemos un potencial aurífero (oro) y de cobre muy grande. Hay que hacer esos proyectos de minería a gran escala con todas las de la ley, con los más altos estándares ambientales, con inclusión social y con la mejor tecnología”, dijo Mesa.

Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación

Para la cabeza del Departamento Nacional de Planeación (DNP), lo primero que se tiene que hacer es “dejar a un lado las falsas caricaturas que pintan a todo lo minero-energético como algo que va en contra de la sostenibilidad, que genera residuos y contaminación. Este sector juega un papel muy importante, incluso tenemos 27 proyectos que son de energía renovable”, dijo Rodríguez.



El director del DNP también tocó el tema de las regalías que generan los proyectos minero-energéticos, que en este momento están siendo discutidas en el Congreso para darles nuevas reglas en su uso.



“Estuvimos en la Comisión Quinta trabajando duro y propusimos un artículo, con el que básicamente le estamos dando libertad absoluta al Sistema General de Regalías. Estamos abriendo la llave de este sistema para el 2021, siempre y cuando se destinen las inversiones en proyectos que sean intensivos en mano de obra, como lo son la infraestructura, el saneamiento básico y la construcción de vías y viviendas”, dijo Luis Alberto Rodríguez.



En cuanto a cifras de regalías, el director del DNP dijo que los saldos de este año van a cerrar en poco más de 2 billones de pesos, más lo que tienen los departamentos y municipios en asignaciones locales, que suman cerca de 6 billones de pesos.



“Creemos que estos trámites que estamos haciendo se van a complementar con el esfuerzo que hace el ministro de Minas de impulsar proyectos de energías renovables”, concluyó Rodríguez.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi

Para el representante de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) se tiene que discutir con los mejores argumentos y sustentados con estudios la posibilidad de iniciar o no nuevos proyectos mineros en el país.



“El sector minero primero tiene que pasar por una discusión que es muy difícil hacer en el país y es si queremos o no proyectos mineros. De alguna forma ha primado la idea de que es mejor no tener minería o proyectos energéticos, pero al mismo tiempo necesitamos ladrillo, que se hagan carreteras y para eso necesitamos los minerales”, dijo Mac Master.



Para este panelista, si en el país se tiene que hablar de problemas medioambientales primero se debe conversar sobre la deforestación, pues grandes cantidades de tierras se han destinado para la siembra de cultivos ilícitos y la ganadería.



“Colombia está atrapada en este momento con una discusión que no nos deja avanzar. Mientras de un lado tenemos la minería ilegal, que alimenta fuertemente al narcotráfico, del otro está la gente que lo trata de hacer todo bien, pero que se enfrenta a una conversación difícil de dar. Si no tenemos la capacidad de dar grandes discusiones, difícilmente podremos tomar las mejores decisiones”, dijo Mac Master.



Finalmente, el presidente de la Andi añadió que temas como la minería se tienen que ver desde un punto de vista científico, para ver si se logran desbloquear los empleos y conseguir los recursos que llegarían por cuenta de nuevos proyectos mineros.

Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo

“Afortunadamente el sector minero sigue siendo fundamental desde el punto de vista de la actividad económica. Obviamente, hay que continuar fortaleciendo la institucionalidad ambiental que regula estos proyectos, pues gran parte de las críticas que hay en este tema es por la falta de confianza hacia estas instituciones”, dijo el director ejecutivo de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo).



Si bien Mejía habló de la importancia de avanzar hacia una transición energética y minera en el país, y más en un momento en el que se habla del cambio climático, aseguró que el rol que juega la minería en estos momentos es importante.



“Necesitamos avanzar en una política de desarrollo productivo que permita diversificar nuestra canasta productiva. Pero, a corto plazo, va a ser muy difícil no continuar haciendo uso de los importantes recursos que dejan los proyectos mineros a la economía colombiana, ya que desde el punto de vista de actividad productiva este genera un importante aporte en impuestos y una considerable cantidad de empleos directos e indirectos”, dijo Mejía.



Precisamente, en cuanto a la generación de trabajos, el director de Fedesarrollo aseguró que para superar los estragos generados por la pandemia serán importantes los proyectos como los de infraestructura, entre otros, en el que se haga uso de mano de obra no calificada, pues este sector es uno de los más afectados actualmente.

Mauricio Santamaría, presidente de la Anif

“En las redes sociales es muy fácil decir que actividades como la minería se asemejan a cosas malas, pero realmente son una fuente de riqueza muy grande para el país. En los últimos 20 años, incluso más atrás, gran parte de las inversiones que Colombia ha hecho en educación, salud, infraestructura y vivienda se han podido financiar gracias a los recursos que deja el sector minero-energético”, dijo el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif).



Para Santamaría, los proyectos mineros son unos grandes generadores de ingresos para la Nación por cuenta de los impuestos y las regalías, que van para las regiones. Además, son creadores de empleo, que en gran parte es compuesto por mano de obra no calificada.



“La realidad es que en este momento los proyectos mineros son una fuente importante de riqueza, empleo y de inversión que no podemos olvidar así como así”, explicó Santamaría.



Sobre la transformación energética a la que le apunta el país, el presidente de la Anif dijo que, de momento, esto será un asunto de mediano plazo, por lo que por ahora lo que se debe hacer es fortalecer la institucionalidad ambiental y lograr que haya un equilibrio entre este tema y la productividad.



Por último, el panelista dijo que si el plan del Gobierno es financiarse con recursos provenientes del sector minero, se tienen que revisar las trabas que hay para que estos proyectos se realicen.





*Proyecto de contenidos editoriales especiales, con el auspicio de la Sociedad Minera de Santander (Minesa).