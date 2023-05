“Cuando me dijeron que me había ganado la beca, literalmente fue una bendición, me cambió mi vida”, recuerda Paola Andrea Calderón, estudiantes de 21 años de Economía de la Universidad de los Andes.



En ese momento, Paola se encontraba trabajando en un call center para ayudar a su mamá a pagar, entre ambas, la carrera universitaria de su hermana menor. Así, esperaban a que la hermana se graduara primero para que Paola pudiera entrar a estudiar, pues por motivos económicos no podían estudiar al tiempo.

La buena noticia es que Paola resultó seleccionada como una de las beneficiarias del programa ‘Jóvenes a la U’ en el 2022 y actualmente está haciendo su segundo semestre.



“Me ha ido bastante bien en la universidad. Me siento muy feliz y hay momentos en los que todavía no me la creo. Es un sueño poder estudiar la carrera que elegí”, dice.



Al ser una mujer afro, antes de entrar a la universidad temía que fuera a ser discriminada por sus compañeros, pero ha sido todo lo contrario. “Mentiría si dijera que me he sentido discriminada alguna vez. Tengo muchos amigos en la universidad y son muy buenos compañeros”, resalta.



Paola ahora sueña con que, una vez culmine su carrera universitaria, pueda trabajar en algún banco, la Bolsa de Valores de Colombia o algún fondo de inversión.

Gracias a los impuestos



A la fecha se han realizado cinco convocatorias de ‘Jóvenes a la U’, el programa que tiene como foco el cierre de brechas de acceso a educación superior de las poblaciones más vulnerables de la ciudad, con lo que se benefician 25.000 jóvenes en 44 universidades a nivel distrital y nacional.



La quinta convocatoria, que tenía 11.000 cupos disponibles, se abrió el 3 de mayo y se cerró el 15 de mayo.



De esta manera, se espera que este año se supere la meta, que inicialmente era de 20.000 jóvenes en educación superior, hasta llegar a 36.000 beneficiados, el más grande que existe en el país gracias a los impuestos que pagan los ciudadanos.

Dentro de los requisitos para acceder a este programa están ser menor de 28 años, ser bachiller egresado(a) de un colegio público o privado de Bogotá, haber presentado la prueba Saber 11° y vivir en Bogotá.



Los seleccionados acceden gratis y sin endeudamientos a educación superior técnica, tecnológica y universitaria. Además, reciben un apoyo de sostenimiento semestral equivalente a un salario mínimo mensual para favorecer su permanencia.



Entre los programas con mayor número de cupos están Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Psicología y Administración de Empresas.

Cifras reveladas por la Secretaría de Educación evidencian que más de la mitad de las personas beneficiarias con el programa son mujeres (59,5 %). Además, el 80 % de las y los beneficiarios son la primera generación de sus familias en acceder a educación superior. La mayoría viven en las localidades con mayores vulnerabilidades socioeconómicas, entre ellas, Bosa (13,8 %), Ciudad Bolívar (12,7 %), Kennedy (12,5 %) y Suba (10,6 %).



Así mismo, informaron que el 63 % está cursando programas profesionales universitarios, y el 35 % adelanta programas técnicos y tecnológicos.



Para el segundo semestre de este año se espera contar con la primera promoción de beneficiarios/as del programa graduados en programas técnicos o profesionales.

Diez nuevos jardines benefician a más de 2.400 niñas y niños

El presupuesto asignado para la atención de la primera infancia en Bogotá asciende a $ 143.966’098.170. Foto: Archivo Particular

En Bogotá hay 370 jardines infantiles del Distrito que benefician a 27.951 niñas y niños entre los 0 y los 5 años.



Esta administración, y con una inversión de 73.000 millones de pesos, ha entregado 10 jardines infantiles en las localidades de San Cristóbal, Santa Fe, Bosa, Usme, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe y Tunjuelito de 2020 a 2023, beneficiando a más de 2.400 niños y niñas.



Según informó la Secretaría de Educación, en estos jardines infantiles se fortalecen los procesos de desarrollo infantil, su seguimiento y valoración. También se brinda acompañamiento psicosocial a familias y cuidadores; se promueve la alimentación saludable, garantizando adecuadas condiciones higiénico-sanitarias. El jardín les brinda a los niños el 70 por ciento de los requerimientos nutricionales necesarios para su crecimiento.

Ya se entregaron 126.500 tabletas; serán 139.744 al finalizar el año

Katherin Puentes, estudiante del colegio Manuel Cepeda Vargas, en la localidad de Kennedy, es otra beneficiaria con las tabletas. Foto: Archivo Particular

Tania Saray es una estudiante con discapacidad visual de 13 años del colegio público Carlos Alban Holguín. Ella es una de las beneficiarias con la entrega de las 126.500 tabletas o computadores, que ha hecho desde el 2020 la Ruta 100k, una estrategia de apropiación digital.



Sandra Mancilla, madre de la menor, aseguró que esta iniciativa es muy buena e importante porque “hay familias que no tienen acceso a internet en el hogar y a través de estas tabletas, que tienen una sim card con internet incluido, se pueden conectar, hacer tareas y contestar correos”.



Por ejemplo, Tania descargó una aplicación que le lee los mensajes que le llegan y sigue las instrucciones de su voz. “Ella le dicta y así puede responder los mensajes por su cuenta”, aclara Holguín. Se espera que al finalizar el año se entreguen 13.244 dispositivos más, para un total de 139.744.

‘Este colegio fue lo mejor que nos ha pasado en el barrio’: mamá beneficiaria



Emilce Rodríguez es la mamá de dos estudiantes del colegio Ángela Restrepo Moreno, en Sierra Morena-Ciudad Bolívar. Foto: Archivo Particular

Emilce Rodríguez, mamá de dos estudiantes del colegio Ángela Restrepo Moreno, donde estudian 1.120 estudiantes, afirma: “Este colegio fue lo mejor que nos ha pasado en el barrio”, destaca.



La institución ubicada en el barrio Sierra Morena de Ciudad Bolívar consta de tres módulos, 32 aulas de clase, y aulas especializadas como ludoteca, laboratorio, biblioteca, emisora, salón de TV y video, salones de informática, y talleres de arte, danza y música, entre otros.



Rodríguez relató la rutina con sus hijos: “Yo los despierto a las 5:30 a.m., se bañan, se ponen su uniforme, les doy el desayunito y a las 6:30 ya estamos en el colegio. El ingreso es sencillo y al mediodía acá mismo en la institución les dan el almuerzo, lo que es una bendición y más en estos tiempos en los que todo está tan caro”, cuenta.

‘Pilas ahí’, una campaña para prevenir la violencia sexual en los colegios

En el foro del 24 de mayo, transmitido por el eltiempo.com, se dialogará sobre la violencia sexual en entornos escolares. Foto: Archivo Particular

Según cifras de la Secretaría de Educación Distrital, el 61,4 por ciento de los presuntos agresores son miembros de la familia o cercanos al entorno familiar, mientras que el 38 por ciento de los agresores son compañeros, una cifra que viene en ascenso.



Por ello, y con el objetivo de concientizar a los niños y adolescentes entre 9 y 17 años para que puedan identificar algunas conductas que constituyen violencia sexual nació la campaña ‘Pilas ahí’. Además, pueden conocer los canales de denuncia dispuestos para recibir atención: la Línea 123 y el área de Orientación en cada uno de los colegios.



Precisamente, para tratar este tema se llevará a cabo el foro: ‘¡Pilas ahí! por la prevención de la violencia sexual en los colegios’ el próximo miércoles 24 de mayo, de 8:30 a. m. a 12 m., en la Universidad de los Andes. Transmite eltiempo.com.

