Panorama de Colombia frente a la transformación digital

La transformación digital es el cambio cultural que se ha dado gracias a la aparición de las nuevas tecnologías que han logrado impactar los hábitos de las personas a nivel mundial. Debido a esto las organizaciones a través de los años se han visto obligadas a crear o mejorar los modelos de negocio, los procesos y las experiencias para los clientes teniendo en cuenta todas las nuevas características que se han desarrollado a partir de los cambios de la aplicación de tecnologías digitales en todos los aspectos de la sociedad humana. ​​

De acuerdo con Víctor Díaz, DCG country mánager de Lenovo para Colombia, Ecuador, Centroamérica y Caribe, las empresas en Colombia han entendido perfectamente que la transformación digital se tiene que hacer de manera inteligente, adoptando tecnologías en búsqueda de la productividad y sobre todo entregando soluciones que atiendan los nuevos desafíos de la industria.



Según Mario Mejía, Research and Innovation director de Vision, desde hace varios años se ha venido hablando y sobre todo abusando del término transformación digital. Muchos analistas y fabricantes de tecnología lo han acomodado a su conveniencia, lo que genera confusión en el mercado.



“Para entender y actuar mejor en torno a este concepto se puede analizar la definición presentada en el libro ‘Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation’, este consiste en desarrollar dos tipos de capacidades empresariales esenciales. La primera tiene que ver con utilizar las competencias de las tecnologías digitales para reinventar y mejorar sus procesos, la interacción con sus clientes y sus modelos de negocio, y la segunda, ejercer un fuerte liderazgo para desarrollar la transformación”, asegura Mejía.



Ahora bien, en muchos casos, se entiende la transformación digital como un proyecto de tecnología, ignorando las perspectivas de liderazgo y de negocio que son quizás las más importantes para que haya una transformación efectiva y de impacto para las organizaciones, explica Mejía.



Por su parte, Juanita Rodríguez Kattah, vicerrectora de innovación de la Universidad EAN, menciona que la transformación digital, más que un tema de tecnología es un tema cultural. Las organizaciones deben modificar su percepción, adaptarse al cambio y permitir prueba y error en cortos periodos de tiempo. Hay que eliminar la resistencia a intentar algo nuevo por miedo al riesgo o al fracaso.



De acuerdo con Rodríguez, este nuevo paradigma puede generar una mayor productividad, un aumento en la eficiencia de los procesos y una mejor experiencia para el cliente. Sin embargo, ya lo hemos visto en varios sectores: al no estar a la altura del reto de transformarse digitalmente, se corre un alto riesgo de perder competitividad, clientes e incluso salir del mercado.



Mejía concuerda con este análisis y explica que se están experimentando cambios muy profundos en los modelos de consumo, la experiencia del cliente e incluso en los productos mismos. El más sencillo de entender es el que tiene que ver con las compras en línea; hoy podemos adquirir casi cualquier producto o servicio desde nuestro teléfono celular, lo que no solo ha permitido ampliar el tamaño de los mercados, sino que también mejora la oportunidad en la satisfacción de necesidades para muchos consumidores.

Logros de la transformación digital

“Colombia ha vivido un proceso de cambio muy importante en los últimos años, pues la creciente penetración de internet ha permitido que el ecosistema digital crezca y los ciudadanos utilicen cada vez más las TIC en su vida diaria y en sus empresas”, asegura Rodríguez.



Según la Encuesta de Transformación Digital 2018 de la ANDI, la más reciente, el 88,2 por ciento de las empresas conocen qué es la cuarta revolución industrial, mientras que para 2017 esa cifra era de solo 65,2 por ciento. Además, el 63,5 por ciento de las compañías (54,9 por ciento del sector manufactura y 74,1 por ciento del sector servicios), ya tienen una estrategia de transformación digital, frente a 2017 cuando este indicador era de 58,4 por ciento.



Esto proporciona un panorama claro de la importancia que este paradigma ha tomado en las empresas presentes en Colombia. Cabe aclarar, según Rodríguez que, aunque falta bastante un trabajo por recorrer en todos los niveles (Estado, empresas y ciudadano), es claro que hay un gran avance y que se está yendo en la dirección correcta, que debe ser impulsado con una fuerte estrategia relacionada con las habilidades que se requiere para afrontar este reto.



Por otro lado, Díaz menciona que, de acuerdo con la encuesta realizada por la compañía Couchbase las organizaciones que vienen adoptando la transformación digital en el ADN de su negocio, han mejorado la experiencia del usuario y son eficientes en sus procesos, de tal manera que aumentan la productividad y la rentabilidad de sus ingresos.

Los desafíos

Según Mejía enfrentamos retos a diferentes niveles. En lo referente a modelos de negocio, tenemos grandes niveles de incertidumbre legal y regulatoria. Desde el punto de vista tecnológico, contamos con escasez de recurso humano calificado en algunas de las tecnologías de mayor impacto, como son la analítica avanzada, inteligencia artificial, internet de las cosas, entre otras.



Finalmente, en el frente de liderazgo, aún vemos que en las cabezas de muchas de nuestras organizaciones se tienen actitudes conservadoras que favorecen el ‘estatus-quo’.



Rodríguez señala que la transformación digital no es solo digitalización y no se trata de volver todo digital. Hay que analizar cuáles procesos valen la pena transformar y cuáles no. Las transformaciones digitales fallan debido a la falta de objetivos claros alineados con la estrategia de la organización y a un proceso disciplinado para lograrlas.



Por último, Díaz explica que, hoy Colombia tiene la gran oportunidad de adoptar tecnologías de punta, que permita afrontar los retos que exige la globalización. Desafíos como la eficiencia operacional, la reducción de costos, la expansión a nuevos mercados y la creación de nuevas estrategias de mercado enfocadas en la innovación. Estos factores anteriormente mencionados son parte fundamental de la visión que deben tener hoy las compañías en el país.