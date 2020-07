Pandemia generó nuevos productos, servicios y el consumidor cambió

El Valle del Cauca cuenta con un gran potencial innovador que se manifiesta tanto en la academia, como en el sector privado. Desde la academia, según lo señala Juan Manuel Chaves, gerente de Reddi (la Agencia de Desarrollo Tecnológico), el departamento cuenta con nueve Instituciones de Educación Superior (IES) acreditadas en Alta Calidad por el Ministerio de Educación.

Estas son la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Autónoma de Occidente, Universidad de San Buenaventura, Universidad Icesi, Universidad del Valle, Universidad Libre, Universidad Nacional sede Palmira, Universidad Pontificia Bolivariana y la Escuela Militar de Aviación, y además posee un total de 450 grupos de investigación reconocidos por Minciencias, con lo que se demuestra una gran capacidad instalada para generar nuevo conocimiento y tecnologías alrededor de los desafíos que actualmente se tienen como sociedad.



En cuanto al sector privado, según el Índice Departamental de Competitividad, el Valle ostenta la segunda canasta exportadora más diversificada del país, y la de mayor participación de productos de alta intensidad tecnológica (11,9 por ciento), lo que les ha permitido garantizar el abastecimiento, producción y distribución de las cadenas productivas de alimentos, elementos de aseo e insumos médicos durante esta emergencia.



A su vez, Fabián Cardona, director de Mercadeo y Desarrollo de Producto de Splendor Publicidad S.A., considera que hay un alto resurgimiento de proveedores de elementos de bioseguridad para las diferentes cadenas en industria, servicios y retail, al tiempo que percibe el crecimiento de empresas de productos de aseo y sanitización, que han aumentado significativamente sus montos de facturación.



“Desde nuestro lado, en Splendor Publicidad, de la mano de aliados estratégicos, y expertos en sanitización a nivel mundial como 3M, desarrollamos una división enfocada a ofrecer soluciones para mitigar el contagio de covid-19, llamada Splendor Health, de tal manera que contamos con productos que proveen soluciones en diferentes verticales de negocio, ajustados a los presupuestos y condiciones de cada uno de ellos”, precisa.

Reinvención empresarial

Por su parte, Carlos Eduardo Polo, presidente de JGB, agrega que –con base en la información que conoce– puede afirmar que las compañías vallecaucanas reaccionaron rápidamente y afrontaron la situación con mucha creatividad.



De esta forma, dice, muchas organizaciones adaptaron su modelo de negocio para incorporar otros productos y/o servicios. Dos ejemplos cercanos son La Vital, empresa que tenía como modelo la venta puerta a puerta con catálogo físico y que se transformó rápidamente en un catálogo digital; y Spataro Napoli, maquiladora de camisas para hombre de marcas internacionales muy importantes que en muy corto tiempo innovó su operación para fabricar uniformes especiales de protección médica.

“Como estos ejemplos hay muchos y eso solamente muestra la resiliencia, flexibilidad y capacidad innovadora de las compañías de la región”, recalca Polo.

Sectores beneficiados

Para el presidente de JGB, los sectores que más se han beneficiado por la pandemia son, naturalmente, aquellos que producen o comercializan productos para la prevención del coronavirus (telas antifluidos y equipos y vestuario de protección médica); las industrias que suplen necesidades básicas como alimentos y productos para la desinfección y el aseo personal y de superficies en general, y todo lo relacionado al distanciamiento preventivo, como las empresas con fortalezas en venta directa a través del e-commerce y los domicilios.



Al respecto, Fabián Cardona asegura que el Valle del Cauca siempre se ha caracterizado por la fortaleza de sus industrias de alimentos y servicios, las cuales no han parado durante esta crisis, pues se trata de bienes y servicios de primera necesidad que el nuevo consumidor no para de demandar.



Igualmente, coindice en otras que se han visto favorecidas como las plataformas de domicilios, el comercio ‘online’ en general, la industria farmacéutica y las que ofrecen productos y servicios de aseo.



En tanto que el gerente de Reddi cree que uno de los segmentos que se ha visto beneficiado de manera directa con la situación actual corresponde a los servicios de tecnología de la información, principalmente los que se enfocan en virtualización de productos y servicios; y a su vez confirma que, aunque la transformación digital ya era uno de los objetivos de muchas empresas, esta se aceleró, aumentando la demanda de proveedores de servicios relacionados con comercio electrónico, ‘software’ para teletrabajo (VPN y reuniones), diseño páginas web y de aplicaciones móviles.



“Uno de los efectos de la transformación digital se puede medir a través de los volúmenes de comercio electrónico. Pese a que la primera semana de cuarentena (22 al 28 de marzo) las ventas por Internet en Colombia disminuyeron hasta $286,5 millones, para la semana del 3 al 9 de mayo alcanzaron $495,7 millones. Entre febrero y mayo, los sectores con el mayor incremento en el volumen de transacciones mediante comercio electrónico fueron retail (209 por ciento), deporte (187 por ciento), educación (142 por ciento), servicios (127 por ciento) y salud (103 por ciento)”, informa Chaves.



Por otro lado, respecto a lo que estos expertos piensan sobre si esta coyuntura va a marcar un nuevo futuro para las industrias que ofrecen productos y servicios en la región, al director de Mercadeo y Desarrollo de Producto de Splendor Publicidad S.A. no le cabe ninguna duda de que así será, puesto que esto ya determinó una nueva realidad y va a traer a un nuevo consumidor con diferentes necesidades y expectativas.



Por esa razón, sostiene que las compañías tienen que enfocar sus ofertas hacia ellos, quienes ahora demandan más entretenimiento y comodidad en el hogar, más cuidado personal, mejor alimentación y mayores condiciones de bioseguridad en los espacios que interactúa.

¿Poscovid?

De eso también está convencido Carlos Eduardo Polo. “Muchas personas hablan del ‘poscovid’, un concepto que, con respeto, creo que es equivocado. El covid-19 y otros virus no desaparecerán, y considero que el término más preciso debería ser ‘posaislamiento’ . Pareciera un tema menor, pero no lo es. El ‘posaislamiento’ va a demandar nuevas necesidades, y esa nueva forma de vida va a generar oportunidades para aquellas industrias que, de manera innovadora, logren suplir o proponer soluciones a todas las nuevas necesidades”, enfatiza.



Mientras que para Juan Manuel Chaves el nuevo consumidor está más preocupado por la higiene, el bienestar y la salud, y los negocios deben adaptarse para satisfacer dichos estándares. Según la consultora Opinno: “hemos pasado de ser entrenadores de fútbol a médicos”, y bajo esta nueva realidad buscamos más la palabra ‘OMS’ que la palabra ‘fútbol’ en Google.



“Desde ya podemos ver cómo las empresas se han ido adaptando y cerrando las brechas de los consumidores y reduciendo el impacto del aislamiento. Muchas compañías han optado por migrar a canales virtuales y acelerar sus procesos de transformación digital, otras se encuentran rediseñando espacios para mejorar la experiencia con el cliente”, concluye Chaves.

Actividades productivas no cesan

Ante la crisis por la contención del Covid-19, la economía regional logró mantener sus actividades productivas en operación, amortiguando el impacto económico sobre la producción industrial de la mano de las exportaciones y el empleo en los municipios intermedios.



La región vallecaucana se ha librado de los ‘embates’ de la pandemia gracias a fortalezas como ser la tercera estructura productiva más diversificada del país, el mayor productor agrícola y agroindustrial de Colombia, el principal productor y exportador de alimentos procesados y el mayor productor de proteína blanca.



Igualmente, por ser el principal generador de energías renovables de fuentes no convencionales, el mayor productor de papel y líder en la producción de frutas para el mercado interno. De igual manera, varias de las más importantes empresas de tecnología, farmacéutica y dos de las mejores cinco clínicas nacionales, tienen sede en Cali.



A esta relación se agrega el mayor número de compañías con capital extranjero del país, dos zonas francas permanentes y las zonas francas vecinas del norte del Cauca, las cuales aportan más del 50 por ciento del total de las exportaciones que realizan 110 zonas francas establecidas en Colombia.



“Esta diversa y sofisticada estructura productiva está en uno de los departamentos más urbanizados de Colombia ya que, además de Cali, existen siete ciudades con más de 100.000 habitantes; condición urbana y agroindustrial que hace posible que empresas de diversos tamaños y sectores conformen sofisticados clústers empresariales con alta vocación exportadora”, asegura Carlos Andrés Pérez, director de Competitividad de la Cámara de Comercio de Cali.



El Valle es sede de reconocidas compañías de artículos de aseo y cuidado personal como: Unilever, Colgate, Johnson & Johnson, Reckitt Benckiser, Recamier, Tecnoquímicas y Belleza Express, pero también de empresas pequeñas y medianas como Droguería San Jorge, Laboratorios Ossa, Klaxen y el Grupo Eurobelleza, que conforman uno de los sectores más dinámicos de su tejido empresarial.



Estas empresas hacen parte del Clúster de Belleza y Cuidado Personal que han logrado adaptar sus líneas de producción al difícil contexto que enfrenta la economía nacional, y muchas de ellas han desarrollado productos que se abren camino en los mercados internacionales.