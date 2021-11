Otras obras que avanzan en la isla y pocos conocen

Es extensa la lista de obras no tan visibles pero sí tan importantes como la reconstrucción de las casas en la isla de Providencia y Santa Catalina.

La primera tarea que tuvieron que asumir los organismos de emergencia y las entidades enviadas a hacerse cargo de la atención del desastre fue la limpieza de Providencia y Santa Catalina. De entrada tuvieron que evacuar de la isla 2.183 toneladas de escombros y desechos. La Armada Nacional y el Ejército asumieron esa tarea.



La segunda obra clave fue la rehabilitación de los 14 kilómetros de la avenida Circunvalar, que fue fundamental para facilitar la movilidad del personal de los organismos de socorro y las entidades nacionales que llegaron a atender la emergencia.



En la primera fase fue necesario dragar el canal de acceso al muelle de la isla para garantizar la llegada de barcazas con materiales para las labores de reconstrucción y alimentos para los isleños. Se extrajeron 280.260 metros cúbicos de sedimentos en trabajos realizados por Invías y el Ministerio de Transporte. Se tuvo que instalar un muelle alterno para facilitar la entrada de materiales a la isla, pues el existente se priorizó para el acceso de alimentos.



Estas dos entidades también están trabajando hoy en la construcción de un nuevo muelle, del que ya se ejecutó el pilotaje. Está en construcción el primer módulo de la plataforma en concreto y debe estar terminado en diciembre de este año.



Una obra que para los habitantes de la isla implica un avance en comunicación es la construcción de un puente que conecta a Providencia con Santa Catalina, que en pocas semanas se pondrá en servicio. Se trata de una infraestructura metálica de 195 metros que reemplazó al puente de madera que fue borrado por el huracán. La obra estuvo a cargo de Invías y el Ministerio de Transporte y su costo se estima en 13.000 millones de pesos.



Findeter ha tenido a su cargo, además de las casas, obras clave para los habitantes como el dragado del embalse de Agua Dulce para mejorar la capacidad de almacenamiento del líquido para el consumo de los habitantes. Se han dragado alrededor de 56.000 metros cúbicos de sedimentos.



La entidad también terminó la instalación de dos tanques con capacidad para almacenar 810 metros cúbicos de agua y adelanta la construcción del aeropuerto El Embrujo del cual ya se tiene la ampliación de la plataforma y se está avanzando en la construcción de la terminal de pasajeros. Este proyecto no contempla la ampliación de la pista. De igual manera, está previsto construir una terminal que garantice el tránsito y atención de los pasajeros. Hoy no existe.



Findeter también lleva a cabo la reconstrucción de los colegios Boyacá y Bomboná cuyas cubiertas están próximas a llegar a la isla y que se sumarán a las 37 aulas temporales que fueron construidas por el Ministerio de Educación.



La recuperación de las posadas, claves para la reactivación del turismo y la economía, está a cargo de Fontur. De los 152 establecimientos de comercio se tiene intervención en el 43%, y ya algunos beneficiarios han recibido sus instalaciones.

Hospital de Providencia ya tiene contrato para la reconstrucción

El Gobierno espera iniciar las obras del hospital entre enero y febrero del 2022 y entregarlo en agosto. Foto: Juan Ruedo / EL TIEMPO

La polémica por la demora en la iniciación de las obras para reconstruir el hospital de Providencia, que ha opacado los avances en la entrega de casas antihuracanes para los raizales, está a punto de terminar, porque las obras ya tienen fecha de inicio.



Durante el foro ‘Providencia un año de transformación’, el gobierno nacional anunció que la reconstrucción comenzará entre enero y febrero del 2022 y la meta es que la nueva sede se entregue al servicio antes de que termine el gobierno del presidente Iván Duque en agosto.



El otro aspecto que zanja la polémica es que durante el foro (que transmitió eltiempo.com) la Gerencia de Reconstrucción explicó las circunstancias y la tramitología que ha dificultado que la reconstrucción del hospital sea tan exitosa como la de las casas.



La cadena de situaciones que afectó la obra comenzó cuando el equipo del Gobierno pensó que no sería necesario rehabilitar el antiguo hospital, debido a que en ese momento estaba en marcha el proceso para construir uno de segundo nivel en el sector Pueblo Viejo de la Isla, en cumplimiento de un compromiso del presidente Iván Duque que destinó cerca de 50.000 millones de pesos para esa obra.



Pero en el camino descubrieron que sacar adelante ese hospital de segundo nivel no iba a ser tan fácil. Primero porque la inversión proviene del presupuesto nacional y los trámites no son tan rápidos como los que se han manejado para la emergencia y, segundo, porque fue necesario modificar los diseños para garantizar que las futuras instalaciones aguantaran vientos de más de 240 kilómetros por hora, como los de Iota.



Así que en ese momento se decidió que había que reconstruir el hospital que destruyó el huracán Iota. “Se decide reconstruir cuando vemos que el otro se iba a demorar”, contó Susana Correa, gerente de Reconstrucción del Archipiélago, durante el foro que se hizo desde Providencia. Para ese momento ya se habían perdido meses valiosos que hoy le pasan factura al proceso de reconstrucción.



La funcionaria explicó que fue necesario trabajar para reunir los recursos. Una parte será donada por Argos que liderará el proceso de rehabilitación del hospital, otra la aportará Coomeva prepagada (para dotaciones), otra proveniente de las donaciones recibidas a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la última corresponde a la póliza de seguro de 1.000 millones de pesos que tenía el antiguo hospital.



En total se llegó a una suma de 9.800 millones de pesos para conseguir cierre financiero y contratar la obra, pero lograr poner toda la plata en una sola bolsa requirió de trámites administrativos que iban alargando el proceso. Primero, el alcalde de Providencia tuvo que liderar el consejo de la Unidad de Gestión del Riesgo para autorizar que las donaciones se dedicaran al hospital.



Después, la gobernación de San Andrés tuvo que tramitar ante la asamblea departamental una solicitud para que autorizara que los mil millones de pesos de la póliza se dedicaran a la reconstrucción. Al final se adelantaron con éxito todos los trámites y se logró firmar el contrato para la obra, pero sigue pendiente la demolición y están en proceso los estudios y diseños. “Es un tema que nos sigue preocupando porque la obra debió ser prioritaria”, aseguró durante el foro Jorge Gari Hooker, alcalde de Providencia y Santa Catalina.



Según el Gobierno, se avanza de manera paralela en los dos hospitales: el nuevo de segundo nivel, que va en un 22 por ciento de avance y comenzará cuando se ajusten los diseños, y el antiguo en el que se estima un avance del 32%.



Mientras tanto ya se tomó la decisión de que el hospital de campaña que se instaló desde el comienzo de la emergencia será trasladado a la sede de Fontur de Providencia para que funcione en una sede fija.

3 PREGUNTAS A: SANDRA GÓMEZ - Presidenta de Findeter

Sandra Gómez - Presidenta de Findeter Foto: Archivo Particular

En marzo se entregan las 1.787 casas



¿Qué tan diligente ha sido el proceso para reconstruir Providencia?

El Gobierno Nacional ha destinado todos los recursos económicos e institucionales para que la reconstrucción de Providencia se realice en el menor tiempo posible, y no se han escatimados esfuerzos para ello. Las diferentes entidades estatales hicieron presencia desde el día uno, atendiendo la tragedia, y luego los ministerios y agencias permanecen en la isla coordinando las labores de reconstrucción en los diferentes frentes.



¿Qué ha sido lo más complejo?

Son múltiples los retos que se han tenido que enfrentar, pero el más complejo es la logística y la necesidad de transportar por cerca de 800 kilómetros todos los materiales y la mano obra necesaria para las obras.



Uno de los cuellos de botella más importante fue, en primera instancia, identificar la mano de obra necesaria para la reconstrucción y poder instalarla en un isla cuya capacidad de carga es limitada; primero, porque no había infraestructura en pie para alojarla y, segundo, porque el suministro de servicios públicos esenciales es limitado (agua y saneamiento básico). La solución fue el montaje de campamentos por los contratistas, la compra de agua en bloque, el transporte e instalación de baños portátiles de bajo consumo de agua, entre otras medidas. Aunque es una isla de 17 km², las casas están dispersas a lo largo y ancho del territorio y en condiciones topográficas diferentes.



¿En marzo entregan reconstruida la isla?

El compromiso del Gobierno Nacional es que para finales de marzo se tengan entregadas las 1.787 casas.

