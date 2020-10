Onix, puntero en las ventas

El Chevrolet Onix es el carro más vendido del mercado y representa la ruta de recuperación importante en las cifras generales del mercado, en la cual está inscrito Colmotores buscando el liderato general que lo ha tomado Renault-Sofasa desde hace un buen tiempo.

Las dos ensambladoras de automóviles (Foton lo hace con pick-ups y camiones livianos, al igual que Hino) acaparan el grueso de las clientelas, pues ofrecen una amplia gama de autos de entrada e intermedios y están plenamente en el mundo de las SUV, también de diferentes perfiles. En ese escenario, hay que anotarlo, Colmotores agrega a sus cifras las ventas de los pequeños utilitarios comerciales y camiones pesados que Sofasa no tiene. A septiembre, Renault había colocado 24.228 unidades, lo cual es una baja del 39,6 por ciento con respecto al 2019, y Chevrolet lleva 21.886, perdiendo un 32,7 por ciento dentro de un escenario general de las ventas que baja un 36 por ciento, pero que no es comparativo interanual válido por efectos de la recesión.



Las enormes fuerzas de venta y soporte de las ensambladoras las colocan muy por encima de las posibilidades de las marcas competidoras, todas ellas importadoras, pero que prácticamente juegan de locales, porque no pagan aranceles para traer los productos, en especial de México, Brasil, Argentina y la Unión Europea.



La razón del ascenso del Onix es la respuesta de cualquier clientela cuando le ofrecen productos de última generación técnica y novedosos en conectividad, algo en lo cual los ensambladores no suelen estar en la punta, porque la reacción industrial es mucho más lenta y costosa que la importación. Pero este auto, que es el primero en un panorama al cual en pocos meses llegarán varios competidores que vienen en camino de la esfera de Renault con la próxima Duster Turbo, introdujo en la gana media-baja temas mecánicos que estaban reservados a otros apellidos del sector. El pequeño motor en cilindrada, pero rico en potencia, inflado con turbo ultramoderno y alimentado directamente a la cámara de combustión, donde recicla gasolina corriente en un armazón de aluminio que está en el Onix y también apareció el mes pasado en la camioneta Tracker, con más cilindrada acorde con su tamaño, marca un paso importante que se refleja ya en los números.



En líneas generales, el mercado local tiene ahora los exponentes técnicos comunes en el mundo sobre todo en motores con inyección directa de gasolina, alta compresión permitida con gasolina corriente, cajas automáticas de muchas relaciones y estructuras de seguridad validadas internacionalmente.

263.320 unidades fueron el cierre final del sector automotor en 2019. Por la pandemia y los meses muertos en ventas se estima que al final de este año se llegará a unas 168.000 ventas y volver a los datos históricos tomará al menos un par de años.



El estándar de seguridad básica para todos los vehículos, que deben ofrecer dos airbags y ABS como mínimo, ha sido el motivo para que en todas las gamas bajas los carros vengan cada vez mejor equipados y por encima de lo obligatorio.

Cifras de este año por marcas

Renault 24.228 (-39,6 %)

Chevrolet 21.886 (-32,7 %)

Mazda 9.758 (-33,1 %)

Nissan 9.067 (-41,1 %)

Kia 8.232 (-41,8 %)

Toyota 8.010 (-26,2 %)

Volkswagen 5.704 (-42,9 %)

Suzuki 4.386 (-30,2 %)

Ford 4.109 (-49,3 %)

Mercedes 2.311 (29,8 %)

Otras 20.848 (-30,0 %)

Total 118.539 (-36,0 %)



*Cierre a septiembre de 2020