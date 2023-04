Emprender o desarrollar un proyecto como independiente para generar recursos o ingresos adicionales, no solo suena interesante sino también necesario en un momento en el que el país atraviesa por una crisis económica que, de manera directa o indirecta, está afectando al bolsillo.

Aunque suene fácil y hasta ‘cool’, esta es una decisión de vida que, más allá de valentía, pensamiento innovador, carácter y resiliencia, entre otros, también se necesita capacitación para adquirir herramientas prácticas que permitan desarrollar competencias y habilidades con el fin de generar proyectos de negocios que, por lo menos en el corto plazo, no vayan a fracasar y que, al contrario, puedan perdurar en el tiempo y comenzar a generar rentabilidad.



Para responder a esta necesidad, hoy en el mercado se ofertan diferentes diplomados y cursos cortos para actualizar conocimientos y alcanzar los mejores niveles de competitividad en un entorno cada vez más cambiante y retador.

Para llevar un emprendimiento al éxito

Expertos de la Cámara de Comercio de Cali (CCC), mencionan las ‘skills’ que les permitirán a los pequeños empresarios entrenarse en los aspectos que son tendencia y que más está demandando el mercado.



Primero, sobresale el desarrollo de habilidades socio emocionales para el emprendimiento, en donde se destacan los diplomados o cursos cortos sobre liderazgo, adaptabilidad al cambio y al entorno, capacidad para entender el contexto y aprovecharlo en el negocio, resolución de problemas, capacidades de gestión para administrar y hacer uso adecuado de los recursos, capacidad de planeación para anticiparse a los cambios, mentalidad de abundancia, identificación de oportunidades y desarrollo de un modelo de negocio exponencial.



Segundo, “son clave los asuntos asociados a la estructura y gestión empresarial, que incluye pensamiento estratégico de largo plazo, producción o prestación del servicio, temas legales, tributarios, financieros y de monetización, así como estrategias de marketing”, dijeron.



Tercero, sobresalen los cursos o diplomados que permiten actualizar las habilidades y competencias para poder manejar las nuevas tecnologías en los negocios, como son la inteligencia artificial, big data, Internet de las cosas, blockchain, analítica aumentada y realidad aumentada, entre otras.



Y cuarto, “no se pueden olvidar temas como la inteligencia racional, los cuales facilitan construir redes de apoyo e integrarse a comunidades y ecosistemas que ayudan a potenciar al emprendedor y el emprendimiento”, señalaron.

¿Ǫué dicen los emprendedores?

Tomas Ríos, emprendedor, destaca que temas como automatización, computación y procesamiento del lenguaje también son muy relevantes, no solo para emprender, sino también para actualizar el perfil profesional de los emprendedores en las tendencias tecnológicas que permiten entender mejor el mundo real, reducir tiempos, aprovechar la data en el uso de toma de decisiones y solucionar problemas.



“A la par, es clave capacitarse en gestión financiera y contable: el ‘coco’ que tradicionalmente ha sido el ‘talón de aquiles’ de los emprendedores. “Las finanzas y la contabilidad son un activo viviente que cambia todos los días y que, si los founders de la compañía no entienden la importancia de temas como el flujo de caja, de la tesorería, los márgenes de las ventas y sus tiempos pondrán en riesgo permanente sus ideas de negocio llevándolas a la quiebra o a su cierre definitivo en el corto plazo”, dijo Ríos.



Asimismo, es clave pensar en los aspectos legales de los emprendimientos y no solo dejar estos asuntos jurídicos a los expertos que, si bien pueden brindar la mejor asesoría, es importante contar con bases conceptuales para tomar decisiones acertadas y estratégicas en torno a elaboración de contratos, registros de marca, propiedad intelectual y regulaciones, entre otros.



Finalmente, el manejo de una segunda lengua como el inglés es fundamental. “Uno de los grandes problemas que tenemos en Latinoamérica es el bajo índice de bilingüismo y en muchos casos se pierden oportunidades de negocios en otros mercados por no saber este idioma”, agregó Ríos.



De otra parte, Alejandro Kratc, CEO y cofundador de la Startup Rocketfy, considera que cada emprendedor debería capacitarse, primero, en habilidades blandas e inteligencia emocional para el liderazgo y las ventas, “ya que estas ‘skills’ serán las más requeridas para sacar adelante su idea de negocio. Segundo, son fundamentales las habilidades técnicas como el comercio electrónico y el dominio de excel, ya que ambas pueden sumar mucho a la empresa”.



Precisamente, uno de los temas de mayor actualización y entrenamiento en el momento es el comercio electrónico y cómo a través de este modelo de ventas por Internet los emprendedores pueden facturar más y generar mayor rentabilidad. “Las principales competencias que hoy demanda el mercado para América Latina en este sentido son el ‘dropshipping’, gracias al gran auge que está teniendo para las ventas en línea, seguido del marketing digital, el desarrollo de tecnología y el servicio al cliente”, añadió Kratc.