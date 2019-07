Oficinas y bodegas avanzan hacia una oferta 'premium'

Bodegas y oficinas son el referente de un mercado industrial que crece en el Valle del Cauca. Las apuestas por mejores especificaciones, tecnologías de avanzada y diseños muy en la línea de lo sostenible, son el gran diferencial de esta zona del país, donde crece también la apuesta de inversionistas y la construcción a la medida de las necesidades de los industriales, sobre todo en lo que tiene que ver con zonas francas y parques industriales.

Las bodegas, centradas en parques industriales y zonas francas

Según el estudio de mercado industrial del Colliers International, Cali y sus municipios aledaños cierran el primer trimestre del 2019 con un inventario competitivo de bodegas en parques industriales y zonas francas de 511.300 m2, con un crecimiento jalonado por el aumento de oferta de clase A (altas especificaciones), debido a la construcción de las bodegas en el Parque Logístico La Carbonera.



El corredor Sub Urbano Acopi aporta la mayor área de inventario competitivo (49%), donde confluyen importantes parques industriales como Zona Industrial de Arroyohondo, el Centro Logístico El Cortijo, el Parque Logístico La Carbonera, Servicomex Express, entre otros. Le sigue el corredor Sub Urbano Palmaseca (39%), donde están la Zona Franca del Pacífico y Zona Franca Palmaseca, que reúnen usuarios tanto logísticos como de transformación, y se incluye el corredor Sub Urbano Yumbo (13%), de parques industriales pequeños o antiguos, así como construcciones independientes. De acuerdo con Colliers International, la oferta del mercado de bodegas a la calle (un 86% de clase B), teniendo en cuenta la naturaleza industrial de la zona, cerró 2018 con 88.850 m2 aproximadamente con una variación negativa del 34,5% y se espera que en lo corrido del 2019 la oferta continúe decreciendo.



Se destacan proyectos como el Centro Logístico Industrial del Pacífico (CLIP), ubicado en la glorieta de Mediacanoa, municipio de Yotoco, en el departamento del Valle del Cauca, una zona considerada un punto estratégico para conectar el puerto de Buenaventura con el norte, centro y sur del país y principales centros de consumo de Colombia.



CLIP, con sus 220 hectáreas destinadas a la venta y alquiler de lotes y bodegas, tiene un diferencial y es que tiene tanto la condición de zona franca, como de centro logístico en el mismo complejo, lo que, según afirma José Rafael Daste Marmolejo, director administrativo y comercial de CLIP, brinda a las empresas Zonaméricaamplias posibilidades de negocio e inversión. Y como lo ha afirmado el Ministerio de Industria y Comercio, su fin es convertirse en un macroproyecto polo de desarrollo de todo el Valle del Cauca y facilitador de actividades de integración de Colombia con el resto del mundo.



Además, ha hecho una fuerte apuesta sostenible gracias a la introducción de una granja solar e implementación de paneles solares en los techos de las bodegas, el uso racional de los recursos naturales, los proyectos de iluminación exterior, transporte sostenible, el manejo integral de residuos sólidos, y las mejores prácticas de construcción.



También está la Zona Franca del Pacífico, que cuenta con servicios de valor agregado como servicio de paramédicos, camión de bomberos 24/7, casino-restaurante, sucursal bancaria BBVA, servicios públicos y de fibra óptica, planta de tratamiento de aguas residuales y de tratamiento de agua potable y salones de capacitación hasta para 200 personas.

“Nuestra gran oferta ha atraído a empresas nacionales y extranjeras que quieren atender el mercado nacional de manera costo-eficiente y los países de la cuenca del pacífico, además, aquellas que buscan exportar desde el puerto de Buenaventura, y las que están enfocadas en los sectores de ensamble liviano, alimentos, macrosnacks, confección y textil, farmacéutico, cuidado y belleza personal, así como logística”, asegura Myriam Gómez, directora comercial de Zona Franca del Pacífico S.A.



Oficinas, un mercado selecto y en evolución

Dada la vocación industrial y exportadora de la zona, también las oficinas, muchas de ellas ligadas también a grandes proyectos en zonas francas y parques industriales, están en un proceso de especialización. Esto es evidente en las cifras de mercado que presenta Colliers International, donde el análisis del inventario por clase cerrando 2018, indicó un crecimiento en los edificios Clase A con un 12 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras tanto, la Clase B se mantuvo estable sin embargo representa el 60 por ciento de la participación del mercado en esta ciudad.



El corredor Norte, aparece con el mayor número de metros cuadrados disponibles (9.650) que representan el 56 por ciento del mercado, e incluyen edificaciones como el World Trade Center, Torre Centenario Centro Empresarial y ZF Towers Versalles.



Pero hay que destacar que en el corredor Otros que evidencia Colliers, se incluye el desarrollo de Zonamerica, la primera zona franca dedicada exclusivamente a empresa de servicios corporativos en el país, donde se desarrollan 18 edificios de oficinas, que serán construidos a lo largo de los próximos 30 años, según Procolombia. Abre además, según el Ministerio de Industria y Comercio, la oportunidad de empleo calificado, y servicios y espacios que fomentan el crecimiento y la creatividad, donde se espera se asienten operaciones de outsourcing, BPO y call center, oficinas regionales y centros compartidos de servicios, centros de investigación y desarrollo y plataformas de comercio electrónico y marketing.



Pero también hay desarrollo dentro de Cali. Como ejemplo está Holguines del Futuro, un moderno edificio corporativo conformado por siete pisos y tres sótanos, con oficinas modulares desde 42 m2 hasta oficinas de pisos completos de 1.517m2., amplias zonas de circulaciones y permanencias, terraza de comedor para empleados, baterías de baños comunes por piso, auditorio y salas de juntas que brindarán soporte al centro empresarial.



“Uno de los diferenciales más representativos del centro empresarial, es su ubicación estratégica en el área de mayor expansión de la ciudad, al sur de la carrera 100, con llegada directa del sistema MIO por la estación de La Buitrera, como también 500 m2 de áreas colaborativas con cinco salas de juntas y un auditorio para 70 personas; sistema de aire acondicionado independiente; 200 m2 de área de comedor para empleados; cinco ascensores para garantizar la agilidad en los desplazamientos verticales; 200 m2 de área de recepción y alta seguridad”, recalca Alejandro Arboleda, gerente general de Provalor.