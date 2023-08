Una nutrición adecuada es la clave para disfrutar de una vida saludable en todas sus etapas. De lo contrario, la malnutrición puede tener efectos no deseados en la salud, especialmente cuando se vive con condiciones médicas. Específicamente, puede aumentar las tasas de mortalidad, la duración de la estadía en los hospitales o las tasas de readmisión, al igual que puede aumentar los costos de atención médica.



Se destaca que la malnutrición es una condición de salud a menudo oculta que afecta a 1 de cada 3 adultos mayores. Esta puede manifestarse de diferentes formas, incluyendo desnutrición (bajo peso), sobre nutrición (sobrepeso u obesidad) o deficiencia de vitaminas o minerales.

Actualmente se considera que la malnutrición es un problema creciente que afecta el envejecimiento saludable y los resultados de salud de las intervenciones médicas, pero a menudo no se diagnostica ni se trata. Dar prioridad a una nutrición adecuada es fundamental para mantener sana, activa e independiente a la población mundial que envejece.



Impacto en la calidad de vida



Bajo ese contexto, el estudio SALUD, realizado en alianza con Abbott, la Universidad Javeriana y el Hospital San Ignacio, demuestra cómo la implementación de un programa simple de atención nutricional para adultos mayores, en riesgo de desnutrición o desnutridos, puede tener un impacto positivo en las medidas relacionadas con el bienestar físico y psicológico y la calidad de vida en general.



El estudio que involucró a más de 600 adultos mayores en Colombia mide los efectos de la nutrición en la salud y el bienestar. Después de seguir un programa de nutrición personalizado, las mejoras en el estado nutricional, la masa muscular y la mejora del peso corporal (IMC) contribuyeron a generar otros beneficios.



Al menos uno de cada tres participantes tenía un estado inicial comprometido en cognición, funcionalidad física, salud y bienestar psicológico y/o calidad de vida, y cuando estas personas siguieron el programa vieron mejoras en las cuatro áreas:



- 84% de los participantes mejoraron su salud psicológica y bienestar.

- El 76% de los participantes mejoraron su calidad de vida al mejorar su movilidad y cuidado personal (baño, arreglo personal, etc.)

- 75% de los participantes mejoraron la función cognitiva.

- El 48% de los participantes había mejorado la funcionalidad física.



Hacia un sistema de salud más sostenible



Adicionalmente, dar prioridad a la nutrición puede mejorar la salud de los adultos colombianos y reducir significativamente los costos de la atención médica. Según un artículo donde se realiza análisis económico publicado en Clinical Nutrition:



- Cerca del 40% de los adultos colombianos están en riesgo de malnutrición.

- Las terapias de nutrición para tratar la malnutrición son eficaces para reducir los reingresos hospitalarios, la estancia en el hospital y las complicaciones.

- Tratar la malnutrición o sus riesgos puede generar un importante ahorro de costos al año. En este nuevo análisis económico, proporcionar una terapia de nutrición temprana ahorró 1.351 dólares (más de 5 millones de pesos colombianos) - una disminución de casi el 36% en el costo, por paciente.

- Cada año, se estima que 638.318 pacientes colombianos hospitalizados corren riesgo de malnutrición. Al priorizar el cuidado nutricional, hay un potencial de ahorro de más de 862 millones de dólares por año.



