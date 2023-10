Ya está listo hospital en Soledad que beneficiará a más de un millón de personas

Esta semana abrirá sus puertas el nuevo Hospital Juan Domínguez Romero, ubicado en el municipio de Soledad, en el Atlántico.



Un espacio de 15.000 metros cuadrados distribuidos en tres niveles: un sótano de parqueaderos y dos pisos, en donde se prestarán todos los servicios de un hospital de segundo y tercer nivel.

Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico, aseguró que este hospital, para el que se hizo una inversión de 114.000 millones de pesos, será el más moderno y mejor dotado de toda la región Caribe.



“En el primer piso está la zona de urgencia, donde se podrá atender de manera simultánea a por lo menos 50 personas que lleguen por emergencias” explicó la gobernadora y agregó que también estará el área de laboratorio, consulta externa e imagenología.



En el segundo piso estarán más de 130 camas, la zona de hospitalización, seis salas de quirófanos y el área de Cuidados Intermedios, que incluye neonatos, pediátrico y adultos.



La secretaria de Salud del Atlántico, Alma Solano, destacó que cuadruplicaron el número de camas que tenía este hospital, pues antes solo contaba con 35 camas, y duplicaron el número de quirófanos y servicios de consulta externa.



“Agregamos nuevos servicios que nunca había tenido este hospital público como tomografía, mamografía y unidades de cuidados intermedios dentro de la institución, con el objetivo de garantizar en un solo espacio la atención integral de los pacientes de esta zona”.



El mamógrafo de última tecnología para la detección temprana del cáncer de mama, por ejemplo, brinda una atención con menor dosis de radiación, para detectar y caracterizar los resultados de las pruebas mamográficas con total fiabilidad en la detección de los carcinomas de mama.



En el área de imagenología también hay un tomógrafo con el que se podrá hacer TAC de manera inmediata.



Solano aclaró que este hospital existía en otro punto de Soledad, pero era un hospital muy pequeño, con muy malas condiciones de infraestructura y con una mala atención.

Tanto así que “antes la gente le decía al hospital ‘Juan Domínguez me muero’ porque la atención era pésima y el lugar era lúgubre. Una infraestructura antigua y pequeña que no cumplía con las condiciones; por eso, hoy estamos generando un nuevo hospital”, recalcó Solano.



De esta manera, decidieron trasladar el hospital a otro punto del municipio donde no había oferta hospitalaria y comenzar de cero con la construcción que beneficiará a más de un millón de personas de Soledad y de los municipios cercanos.

Además, decidieron mantener el nombre en honor a uno de los médicos más sobresalientes del municipio de Soledad y renovar la prestación de servicios para “salvaguardar la ética y profesionalismo de un médico muy prestigioso, que ayudó a muchas personas, al garantizar unos servicios modernos y dignos para la población”, destacó Solano.



Para la secretaria Solano, la principal característica de este hospital es que se logró ampliar la oferta de servicios y los espacios para poder atender a un mayor número de personas las 24 horas del día y los siete días a la semana.



“Son unas instalaciones cómodas, dignas y climatizadas que verdaderamente le brindan calidad y oportunidad a la atención de los usuarios”, añadió Solano.



Luz Amparo Pacheco, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Loteros de Soledad, aseguró que la comunidad está muy feliz y a la expectativa. “Estamos muy agradecidos con la Gobernadora por sacar adelante esta gran obra. Es impresionante lo que nos va a ofrecer este hospital, sobre todo al sector del suroccidente de Soledad, uno de los más olvidados del municipio. Ahora vamos a poder recibir servicios de salud a cualquier hora cerca de nuestras casas y, ante cualquier emergencia, tener una atención oportuna”, expresó Luz.

Energía renovable



El nuevo Hospital cuenta con servicios como tomografía, mamografía y unidades de cuidados intermedios. Foto: Archivo Particular

El Hospital Juan Domínguez será el primer hospital público del Atlántico que funcionará con energía renovable.



Se espera que el 50 por ciento de la energía que se utilizará en este Hospital la proveerán los 734 paneles solares que se instalaron. De estos, 510 se instalaron en el techo del hospital y 224 están en una estructura en acero inoxidable en los parqueaderos externos que, además de producir la energía, sirven para darle sombra a los carros.



Esta energía solar impacta positivamente el medioambiente, al reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, pero también reducirá los costos de la factura de la luz.

Así mismo, al ser una construcción bioamigable, garantiza vías de entrada de luz permanente para disminuir el gasto de energía eléctrica y poder tener luz natural el mayor tiempo posible.



Además, cuenta con almacenamiento de agua potable de aproximadamente 170 metros cúbicos y una planta de tratamiento de aguas residuales que hará un tratamiento de 2 litros por segundo.



La secretaria de Infraestructura, Nury Logreira, indicó que esta solución solar tiene una vida útil de mínimo 20 años, pero podrá seguir generando energía por 25 años. “Los paneles solares generarán el 50 por ciento de la energía que consume el hospital, lo cual hemos calculado será de 80.000 kilovatios hora mensuales. Con ese dinero ahorrado, se podrá invertir en más salud para los habitantes de Soledad”, añadió la funcionaria.

Así va la intervención de la red hospitalaria

Entre las intervenciones se encuentra la construcción y adecuación de hospitales y centros de salud. Foto: Archivo Particular

La construcción del Hospital Juan Domínguez Romero es la obra más importante de la red hospitalaria departamental del plan ‘Salud para la Gente’, de la Gobernación del Atlántico, que también contempla el mejoramiento, la intervención y dotación de 16 hospitales y la entrega de 45 puestos y centros de salud en el Atlántico, con una inversión superior a los 202.000 millones de pesos.



En el proyecto se incluyó la construcción de 23 nuevos puestos de salud y el mantenimiento de otros 22 centros, con el fin de ofrecer una atención digna a sus usuarios.



La red hospitalaria departamental contempla cinco sedes; tres en Barranquilla y dos en municipios, las cuales ya están prestando los servicios.



La secretaria de Salud del Atlántico, Alma Solano, aseguró que, a nivel municipal, a la fecha el balance es el siguiente: 34 nuevos puestos de salud entregados y 8 instituciones hospitalarias mejoradas e intervenidas.



Entre los hospitales entregados está el de Palmar de Varela, ubicado en el municipio con su mismo nombre y el Hospital de Usiacurí, allí los 9.000 habitantes del municipio cuentan por primera vez con una sala de rayos X.



También se adecuó el Hospital de Tubará, el Hospital Candelaria, el Hospital de Santa Lucía, y el Hospital de Juan de Acosta.



La Gobernación del Atlántico aclaró que la mayoría de estos hospitales estaban en malas condiciones de infraestructura, por lo que no podían prestar un buen servicio. Hoy son modernos y completamente dotados.



En los próximos días se entregarán seis puestos de salud y el mejoramiento de infraestructura de dos hospitales municipales.

