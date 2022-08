Con el objetivo de sortear el hecho de que los jueces de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se conciben tradicionalmente como única vía para resolver los litigios que genera el funcionamiento de la Administración Pública y que involucran a los particulares contra el Estado, la facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia desarrolló una investigación durante un año, que involucró a 50 investigadores colombianos y extranjeros y que se dará a conocer al país los próximos 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre.



“Aunque se han hecho importantes esfuerzos y se ha avanzado, aún existen procesos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que esperan muchos años para ser decididos en dos instancias y la demanda de justicia será cada día mayor”, explicó el profesor Andrés Ospina.



Pedir que se condene al Estado para que reparen los perjuicios que este le causó a un particular, impugnar la negativa de reconocimiento de una pensión o su suspensión, solicitar la anulación de una de las multas que puede imponer la Administración, de un despido de un empleado de una entidad pública o cuestionar la caducidad de un contrato con el Estado, son ejemplos de los pleitos que se deciden en lo contencioso administrativo.



El profesor Ospina, docente del Departamento de Derecho Administrativo del Externado, apunta que una de las principales conclusiones del estudio es que la Administración Pública tiene un rol fundamental en la resolución de sus propios litigios o pleitos, y que dicha función debe ser estudiada, revalorizada y explotada en beneficio de los justiciables y del Estado mismo.



“Esto para evitar que todo termine en un costoso proceso judicial y que, por el número creciente de casos, los jueces no puedan resolverlo en un plazo razonable, se agraven los perjuicios y se aumenten las condenas. Igualmente, se estudia la posibilidad de que nuevos asuntos puedan ser resueltos por árbitros, como es el caso de las demandas de reparación de perjuicios por fuera de una relación contractual y los procesos ejecutivos -es decir aquellos que buscan que se cumplan las obligaciones que son indiscutibles”, indicó Ospina.



Se trata de un conjunto de alternativas que se vislumbran en los horizontes; de ahí el nombre del evento, explicó Ospina. “Partimos de la idea de que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es un camino indispensable para que los ciudadanos obtengan justicia en sus litigios contra el Estado, pero no puede ser la única vía y, por el contrario, debe existir todo un engranaje articulado, administrativo y jurisdiccional, de justicia administrativa, no necesariamente judicial. Es por eso que se abren los horizontes para identificar mecanismos de justicia ante las mismas autoridades administrativas, mecanismos de arreglo directo y de justicia administrativa ante otras jurisdicciones, internas y supranacionales”, afirmó Ospina.

El docente del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, Andrés Fernando Ospina, lidera el encuentro. Foto: Cortesía Universidad Externado de Colombia

El abogado apunta al hecho de que juzgar es una labor delicada que implica tiempo, trabajo, estudio y reflexión, lo que explica, en parte, la demora de los procesos. “El Estado actúa cada día más, interviene más, en muchos más sectores, adquiere nuevos poderes y, necesariamente, causa más litigios”, afirma Ospina quien, además, destaca que, “ampliar las plantas de personal de los juzgados, tribunales y cortes ha sido una medida necesaria y útil, pero para poder hacerle frente a la congestión de este tipo de procesos es necesario pensar en el origen del contencioso. Es decir que es en la Administración Pública en donde debemos encontrar la causa del contencioso administrativo y, allí mismo, debemos buscar la solución”.



Las Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo, este año 2022 vuelven a hacer presenciales. Para su versión XIII se darán a conocer los resultados del estudio 'Los Horizontes del Contencioso Administrativo'. El encuentro, que se realizará del 31 de agosto al 2 de septiembre en el auditorio principal de la Universidad Externado, entre las 7:30 a.m. y las 5 p.m., requiere de previa inscripción.



Destacados profesores nacionales y extranjeros, que estudiarán los aspectos más relevantes de los procesos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo estarán en las jornadas.



Inscripciones: https://www.uexternado.edu.co/micrositio/derecho/xxiii-jornadas-internacionales-de-derecho-administrativo-horizontes-del-contencioso-administrativo/

