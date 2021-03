‘Normalizar’, el arma para acabar con los tabúes de ser mujer

Ser mujer pareciera ser un tabú en sí mismo, cuando se abre una conversación sin reparos éticos, religiosos o morales y la mayoría de los temas que atraviesan el día a día de las mujeres se tocan como verdades a medias.

Es por esto que, a la par de la lucha por la equidad de género, que ya encierra de por sí discusiones tanto en el aspecto laboral, como social o financiero, entre otras, han surgido iniciativas que tocan diferentes aspectos de la vida femenina buscando, esencialmente, empoderarla.



Alejandra Martínez, comunicadora social y periodista, activista por la igualdad de género y creadora de Lolas, una revista digital de mujeres para mujeres, se crió en una familia matriarcal que le enseñó, desde su casa, el poder de ser mujer. “Desde pequeña me he acostumbrado a generar relaciones de mucho valor, mucho respeto y mucho apoyo entre las mujeres”, cuenta, señalando que cuando las mujeres hablan sin tapujos, sin prejuicios y comparten sin miedos entre ellas, realmente se acompañan y se apoyan, desarrollando un gran poder.



De acuerdo con Martínez, este fue uno de los motores que dio lugar a Lolas y que ha impulsado, hasta hoy, una comunidad, casi un movimiento democrático, un espacio donde todas la mujeres pueden compartir sus opiniones, su historia y su sabiduría, para darse cuenta que todas son similares y que su humanidad no cambia.



Y es que ‘normalizar’ temas como el ciclo menstrual, la celulitis, los múltiples tipos de cuerpo, los ideales de belleza, la soltería, la decisión de ser o no ser madres, entre otros, se ha convertido en la bandera para que las mujeres desmitifiquen aspectos naturales de su condición humana.

Primero empoderar, luego avanzar

Lejos del uso arbitrario que se le ha atribuido al empoderamiento femenino para explicar cualquier conducta disruptiva de la mujer, está la tarea de entregar herramientas para potencializar sus capacidades, su amor propio y, por ende, su poder.



Para la sexóloga Ana Sofía Giraldo, todos los espacios, marchas, movimientos y grupos sociales que promueven esta lucha por derribar tantos tabúes y mitos, son fundamentales. “Pienso que yo hago parte muy importante de esa lucha, porque soy una mujer hablando de empoderamiento sexual y de erotismo”, agrega.



En este sentido, movimientos como el Body Positive, por ejemplo, encaminado a promover la aceptación de todos los cuerpos sin importar su forma, tamaño o capacidades físicas, entre otros aspectos, más que ser transgresores, resultan potencializadores y buscan, precisamente, empoderar a la mujer.



A su vez, Martínez sostiene que, aunque está bien celebrar el camino recorrido hasta hoy hacia la igualdad de género, un paso importante es darle a las mujeres el poder que necesitan para usar y aprovechar adecuadamente, esos derechos que, gracias al trabajo y sacrificio e incluso a las vidas de otras mujeres años atrás, se han logrado.



Esta es una idea compartida y generalizada en el mundo por varias mujeres, activistas y entusiastas del feminismo y ha dado lugar a espacios como Bomthea, un movimiento de contenidos y eventos de bienestar emocional y espiritual, que une a personas para facilitar herramientas que las sensibilicen con sus emociones.



De acuerdo con Bomthea, existen varios temas tabú que las mujeres deben comenzar a hablar con naturalidad para empoderar su historia, sus decisiones y la vida que quieren para sí mismas.“Una mujer empoderada está bien por dentro. Por eso, el principal objetivo de este movimiento es abordar el empoderamiento desde una nueva perspectiva y brindar herramientas que nos permitan conectar con nosotras mismas. El éxito profesional y la belleza externa llegarán cuando estemos bien internamente”, asegura Paola Palazón Seguel, una de sus fundadoras.



Algunos de estos temas tabú son el sexo, el balance de vida, el amor propio, la ansiedad, el poder de las hormonas e incluso, las finanzas.



Sobre el tema del sexo y el poder de las hormonas, Giraldo explica que, desde su profesión, por ejemplo, brinda herramientas para que la mujer tenga esa capacidad de poder expresar su placer y sus gustos eróticos y sexuales, sin ningún problema y sin ninguna sensación de que está haciendo daño o menospreciando a alguien. Asimismo, otras herramientas como conocer el ciclo menstrual, hacen parte de esa vía que conduce, a través del autoconocimiento, a empoderar a la mujer.

Movimientos desafiantes

Además de los espacios y las comunidades digitales, en todo el mundo nacen y ocurren manifestaciones, unas más desafiantes que otras, como si se tratara de pequeños gritos de independencia.



La organización Femen, por ejemplo, ha generado controversia con sus protestas en las que mujeres con los pechos desnudos y textos marcados en su cuerpo, salen a las calles buscando, como ellas dicen, devolver territorio político a las mujeres, mediante una cosa que está profundamente politizada: su cuerpo.



Estas acciones han dado lugar a desmitificar el derecho por mostrar el cuerpo o no usar sostén, por ejemplo, como parte de esa normalización alejada de los juzgamientos éticos o morales, los cuales han recaído con un peso especial sobre temas como el matrimonio, la maternidad y el aborto.



“Yo admiro mucho las ‘Viejas verdes’ por el tema del aborto, porque son contestatarias y fuertes, porque se han parado en la raya y para eso se necesitan muchas lolas en el sentido de la valentía y la fortaleza para hacerlo con argumentos, porque seguimos en una sociedad supremamente conservadora, sobre todo en países religiosos que ponen sus rosarios en nuestros úteros”, señala Alejandra Martínez.



Y es que el tema específico de la maternidad, ha movido a las mujeres a alzar su voz, no solo frente al aborto, sino frente a la decisión misma de llevar una vida solteras o sin hijos y no por eso estar renunciando a su papel como mujeres en el mundo.



Precisamente Martínez, creó Viejeras Club, una comunidad de ‘viejas que viajan’, motivada por otras mujeres que la seguían y veían en los viajes que ella realizaba sola y que compartía en sus redes, una inspiración para realizar eso que no se atrevían, unas por temor, en cuestiones de seguridad, otras por dependencia y muchas, quizá, porque no es lo que “socialmente” una mujer deba hacer.



A través de Viejeras, Martínez, además de inspirar, crea aventuras de viaje solas o en comunidad para todas esas mujeres que encontraron fascinación en su experiencia.