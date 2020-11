No solo de achiras vive el Huila

Carbón, oro, metales preciosos y materiales para la construcción son los principales productos que jalona el sector minero en el Huila, según la Agencia Nacional de Minería (ANM), el cual abarca un área otorgada de 46.514,50 hectáreas, en su mayoría, de mediana y pequeña minería.

Por eso se adelantan múltiples esfuerzos conjuntos para seguirla potenciando de manera segura, formal y amparada por entidades estatales.



En el marco de esta intención, a finales de octubre, Juan Miguel Durán, presidente de ese organismo, presentó en Neiva la estrategia denominada ‘ANM activa la región’, una asistencia móvil para la búsqueda de espacios de atención a la ciudadanía y a los mineros con el fin de promover resolución de trámites, cultura del cumplimiento de obligaciones y asistencia técnica y jurídica a los productores en proceso de regulación.



Además, se socializaron tecnologías al servicio del minero, programas de prevención de accidentalidad minera, coordinación de audiencias y alianzas interinstitucionales.



“Como autoridad minera en el país, generar espacios de confianza significa tener una mejor comunicación y un campo de acción más amplio, en donde la Agencia pueda estar enterada de las necesidades de la ciudadanía y prestar atención personalizada para que la Minería Aliada de Colombia siga siendo un motor de la economía nacional, cumpliendo protocolos de seguridad y compromisos con el medio ambiente”, afirmó Durán.



Al respecto, Luis Enrique Dussán, gobernador del departamento, destacó la firma de un acuerdo de cooperación relacionado con las obras públicas “para garantizar que el material que se emplea provenga de fuentes que cuenten con títulos mineros formales, ya que una de las dificultades que presentamos es que la mayoría no están legalizada”.



“Desde la Gobernación estamos desarrollando la formalización de fuentes de material para obras públicas, debido a que tenemos algunas dificultades para el mantenimiento de vías terciarias porque las fuentes de material no tienen permisos. La Secretaría de Vías del Huila viene trabajando en esto, lo que también ayudará a bajar costos en las obras públicas y hacerlas de manera más eficiente y ordenada”, agregó el gobernador.

De las entrañas de la tierra

En lo que respecta a los principales productos mineros del Huila, la ANM informa que, para carbón, se ha entregado un contrato, con 86,50 hectáreas otorgadas en el departamento. En el caso de los materiales de construcción, existen 166 contratos y 36.100,17 hectáreas. En oro y metales preciosos se han establecido 13 contratos, con 5.373,27 hectáreas otorgadas.



Esta entidad también destaca que, para el caso de otros minerales, se han celebrado 47 contratos, con 4.807,55 hectáreas otorgadas en el departamento, y para la explotación de materiales de construcción y otros minerales, tres contratos, con 147,01 hectáreas.



Pero no todos están en explotación, como se verá más adelante.



Con respecto a los títulos mineros existentes en el Huila, se reportan los siguientes, según el tipo de modalidad:



• Autorización temporal: 82 (35,7 por ciento del total).

• Contrato de concesión (D 2655): 10 (4,3 por ciento).

• Contrato de concesión (L 685): 107 (46,5 por ciento).

• Contrato especial de concesión: 3 (1,3 por ciento).

• Licencias de exploración: 3 (1,3 por ciento).

• Licencia de explotación: 23 (10,0 por ciento).

• Licencia especial de materiales de construcción: 2 (0,9 por ciento).



De estos 230 contratos, 203 se encuentran en explotación, es decir, el 88,3 por ciento, correspondientes a 43.567,64 hectáreas.



En trámite, la ANM reporta 171 solicitudes de mediana minería, con un área solicitada de 139.337,66 hectáreas, y 172 de pequeña minería, que suman 9.160,44 hectáreas solicitadas.



Vale la pena destacar que el departamento del Huila cuenta con cuatro Áreas de Reserva Especial (ARE) declaradas y trece solicitadas.



Para mayor claridad, la Agencia define las AREs como “zonas en donde existen explotaciones tradicionales de minería informal y que, por solicitud de una comunidad minera, se delimitan de manera que, temporalmente, no se admitan nuevas propuestas sobre todos o algunos de los minerales ubicados en dichas zonas”.

Medioambiente y explotación

Volviendo a la estrategia ‘ANM activa la región’, Camilo Agudelo, director de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), afirmó durante la jornada de finales de octubre que la iniciativa de la Agencia Nacional de Minería ayuda a construir un proceso de sensibilización y de capacitación en contra de la extracción ilícita de minerales.



Por parte de la Alcaldía de Neiva, Octavio Cabrera, secretario de ambiente, destacó que así se “ayuda a mejorar el empleo, garantiza capacitaciones, apoyos técnicos y además, por medio de AnnA Minería, la nueva plataforma de la ANM, se puede hacer toda una radiografía de la minería en el país y, con ella, podemos continuar con la protección medioambiental”.



La estrategia tendría unos días después otra cita en Pitalito.



Édgar Muñoz, alcalde de la población, recalcó que estos espacios sirven para acercarse a la ciudadanía, en un marco de transparencia, para que los gobiernos locales puedan actuar de manera más ágil.



“Pitalito es tierra de artesanos y, por eso celebramos, esta visita y agradecemos que se haya hecho este trabajo tan importante que ayudará al desarrollo económico de la región”, dijo el mandatario.



La jornada le permitió a la ANM enseñarles a los asistentes todo lo relacionado con aplicativos para agilizar los trámites mineros, mientras que la CAM puso a disposición un equipo técnico que resolvió inquietudes relacionadas con el medio ambiente, tema de constante preocupación por parte de los habitantes, Organismos No Gubernamentales y públicos interesados.



Un aspecto muy delicado que llevó al gobernador del Huila a declarar a finales de octubre que “cualquier actividad autorizada por la Agencia Nacional Minera tiene que garantizar que no ofrece un riesgo ambiental. Acá hay minería y debemos formalizar la informal, que son familias que viven de ello de manera artesanal. Entonces, está descartada una nueva minería en el Huila”.​

Explotación minera actual

•Carbón

Número contratos: 1.

Hectáreas otorgadas: 86,50.



•Materiales de construcción

Número de contratos: 137.

Hectáreas otorgadas: 31.136,79.



•Materiales de construcción - otros minerales

Número de contratos: 2.

Hectáreas otorgadas: 47,01.



•Oro y metales preciosos

Número de contratos: 11.

Hectáreas otorgadas: 5.132,25.



•Otros minerales

Número de contratos: 41.

Hectáreas otorgadas: 4.442,59.



En total, el número de contratos que se encuentra actualmente en explotación es de 192, con 40.845,14 hectáreas otorgadas.