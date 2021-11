No olvidar los terribles hechos de la guerra para que no vuelvan a pasar

Las víctimas de secuestro y sus familias, los parientes cercanos de quienes murieron en cautiverio, o de los que aún no se sabe su paradero, y también los responsables de esta práctica coincidieron en que la guerra no es una opción para Colombia y que se debe continuar por el camino de la paz. Una premisa que se escuchó sin titubeos entre los participantes al encuentro #VerdadesQueLiberen, propiciado por la Comisión de la Verdad.

No se puede tener un país en paz sin dialogar y perdonar. Pero ese perdón no significa olvidar, porque recordar el horror de la guerra que Colombia vivió durante 50 años hará que se trabaje por ofrecerle a la juventud un país mejor.



En esta reflexión coincidieron víctimas del secuestro y responsables, que se vieron cara a cara en el encuentro de ‘Reconocimiento de responsabilidades sobre secuestro por parte de la antigua, guerrilla Farc-Ep’, #VerdadesQueLiberen, propiciado por la Comisión de la Verdad.



Para ninguno fue fácil hablar allí. Vivieron la guerra desde ángulos distintos durante muchos años y el 23 de junio pasado se juntaron en el mismo sitio, con el país de testigo, para “hacer una lectura crítica del pasado y sobre esa base mirar hacia adelante, convencidos de que las nuevas generaciones merecen un destino mejor que el que les hemos legado”, expuso la comisionada Marta Ruiz, al abrir el espacio.



Con las voces entrecortadas, los ojos nublados por lágrimas y las respiraciones agitadas, víctimas de secuestro, sus familias y los parientes más cercanos de quienes murieron en cautiverio o de los que aún no se sabe dónde están, se vieron con los responsables de que sus vidas quedaran marcadas para siempre.

Hacer una lectura crítica del pasado y sobre esa base mirar hacia adelante, convencidos de que las nuevas generaciones merecen un destino mejor que el que les hemos legado FACEBOOK

TWITTER

Este acercamiento es parte de un proceso que ha tenido varias etapas y, a pesar de que algunas víctimas habían tenido encuentros con excombatientes, lo vivido el pasado miércoles es un hecho histórico que, sin el Acuerdo de Paz, cuestionado por muchos en este escenario, no se hubiera podido lograr.



Durante cinco horas, en el Teatro Libre de Chapinero, en Bogotá, se escucharon reflexiones de quienes vivieron la guerra desde ángulos distintos. En el espacio se recordó cómo la radio fue la conexión de los secuestrados con sus familias y el exterior, se hizo un minuto de silencio por las personas secuestradas, muertas y desaparecidas, y se rindió homenaje al profesor Gustavo Moncayo, el caminante por la paz, quien anduvo más de mil kilómetros pidiendo un intercambio humanitario para que su hijo, el suboficial del ejército PabloEmilio Moncayo, recobrara la libertad.



La primera voz que se escuchó fue la de Carlos Cortés, hijo de Guillermo la ‘Chiva’ Cortés, secuestrado durante 205 días, en el 2000, a sus 75 años.



Nervioso, conteniendo las lágrimas, agarrándose al atril para sostenerse, recordó su padecimiento:



“El secuestro, uno de los delitos más execrables y cobardes que se hayan dado, llevó al conflicto a límites inimaginables de barbarie, de degradación”. Y fue más allá al señalar la responsabilidad del Estado, que no entendió que el sentido de humanidad para regresar a la libertad a los secuestrados era lo primordial.

Invitó a reflexionar sobre el hecho de que como sociedad hayamos permitido crímenes tan atroces como el exterminio de la Unión Patriótica, los falsos positivos, las atrocidades de las Farc y los crímenes de los paramilitares.



A pesar de todo esto, es un convencido de que el diálogo es el mejor de los caminos. Por ello, llamo la atención sobre el lenguaje que hoy se está usando en el país, ya que “las palabras también matan”.



En esto coincidió Roberto Lacouture, secuestrado durante tres meses hace 31 años, quien llamó a los excombatientes “a dejar el discurso de las armas que aún usan en el Congreso y en sus declaraciones. Esa paz del verbo es necesario hacerla. Bajarle a esa entonación de altivez con que ustedes se muestran”. Enfatizó su disgusto con el Acuerdo de Paz, al considerar que se dejó por fuera a las víctimas, olvidando el horror que habían vivido más allá del propio secuestro: asesinato de sus trabajadores, persecución, destrucción de propiedades, matanza de animales. Sin embargo, hizo un llamado a la sociedad: “Debemos parar y seguir adelante. Es necesario que todos los colombianos nos llenemos de amor por el bien de Colombia, por nuestras familias, por nosotros mismos”.



Ese amor, fortaleza espiritual y fe en Dios han sido claves para Diana Daza, su esposa, quien reconoce que después de 31 años aún no ha terminado de hacer el duelo. Recordó su dolor durante la ausencia de su esposo con quien llevaba solo tres años de casada y un hijo de dos años a quien no podía explicarle que su padre no lo había abandonado. Con su testimonio, a través del que también reconoció que tenía mucha desconfianza de vivir este tipo de encuentros, invitó a otras víctimas a acercarse a la Comisión de la Verdad porque allí ha podido desahogarse: “Una persona que sana interiormente puede vivir mejor la vida y hacer vivir mejor a los que están cerca. Sin un corazón sano eso no se puede”.

De parte de los excombatientes de las Farc-Ep hubo reconocimiento por errores cometidos durante el conflicto

Durante el encuentro de reconocimiento de responsabilidades, los excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz, y quienes durante el conflicto fueron los victimarios de miles de personas, hablaron de la crudeza que se vive en la guerra, la cual también los atravesó a ellos. La mayoría no tuvo otra forma de vida más que estar en las selvas y montes del país.



Sin embargo, todos reconocieron que nadie ganó y, por el contrario, el país perdió con la guerra. Se comprometieron a continuar esclareciendo la verdad y a no repetir los horrores del pasado.



Abelardo Caicedo Colorado, quien estuvo en las Farc durante 40 años, les dijo a quienes se oponen al Acuerdo de Paz que su firma era la forma de “superar la horrible noche de la violencia”, porque aniquilar a las Farc era estar en guerra muchos años más, lo que solo causaría más daño y muerte. Enfatizó en que el compromiso de los excombatientes con la paz es indeclinable y que el dolor que causaron algún día tendrá

que resarcirse.

En igual sentido habló Pedro Trujillo. Luego de contarle al país cuál fue su papel en la antigua guerrilla durante el conflicto armado, reconoció su vergüenza por las conductas

que generaron tanto dolor: “Reciban mi sincero deseo de contribuir al esclarecimiento de la verdad y de ayudar a la sanación de tanto dolor. Lamento profundamente haber incurrido en esa práctica. Esto no debió suceder nunca”, dijo. Se dirigió especialmente a las familias de las personas secuestradas y resaltó que fueron víctimas invisibles que no

habían sido escuchadas.



Su compañero Rodolfo Restrepo confesó que durante el proceso de los diálogos y dejación de las armas entendió la atrocidad que estaban cometiendo,lo que lollevó a ponerse en el lugar de las víctimas: “No se trata tanto de pedir perdón y que olviden,

sino aprender a entendernos, conocernos y vernos como seres humanos; que entre todos tenemos la importante misión de sacar el país adelante”.



“Hemos pedido perdón muchas veces y en innumerables espacios privados. Queremos que (el perdón) salga y brote en un momento, que nazca, no impostarlo para efectos del registro en la prensa. Por eso no lo hemos dicho aquí, porque este acto tenía otra connotación, pero lo hemos dicho en otros actos”, respondió Carlos Antonio Lozada, cuando una voz en el auditorio le reclamó por no haber pedido perdón. Insistió en que el ruido de la guerra no había dejado oír a las víctimas y que solo hasta la firma del Acuerdo habían dejado de ser una estadística.



Por su parte, Emiro Ropero hizo un llamado al Estado y a los alzados en armas para que escuchen “nuestro mensaje de reconciliación y el de las víctimas, y se llegue pronto a nuevos acuerdos para que esto no se siga repitiendo”. El excombatiente, que dijo haber perdido a 14 integrantes de su familia en esta guerra, se comprometió a colaborar en la búsqueda de las personas que fueron secuestradas y nunca han vuelto a casa. “Tengo el deber moral de buscarlas y que todos los líderes de las antiguas Farc, que podamos contribuir, lo hagamos con toda la convicción de lo que eso significa para sus familiares

y para el país”.