Nelson Cardona, el hombre que escaló el Everest en una pierna

Nelson Cardona conocía de memoria todos los caminos del volcán nevado del Ruiz, pues fue guardabosques allí. El 2 de marzo de 2006 reconocía una ladera, una cumbre a la que podía acceder con los ojos vendados, y la confianza lo traicionó. Días antes había pasado momentos a nivel del mar y olvidó los efectos del cambio de altura. Se quitó la cuerda y se paró cerca de un abismo. Sufrió un mareo, no pudo controlar su cuerpo y rodó 18 metros.

Cuando cayó no sintió dolor, pero minutos después este era incontrolable. Cardona sufrió lesiones de consideración. El parte médico fue: fractura doble de pelvis, pérdida de la dentadura, cinco fracturas maxilofaciales, la pierna derecha se le astilló. Comenzaron momentos muy duros en su vida.



“Hoy, el mundo y Colombia viven momentos bien complicados por el coronavirus. Es una buena analogía con mi caso”, le dice a EL TIEMPO.



De quirófano en quirófano pasaba los días. Fue sometido a 18 cirugías y la recuperación no fue la mejor. Cardona era uno de los montañistas más reconocidos del país. Subió a cumbres importantes, como el Everest y el Aconcagua. Tras el terrible accidente que sufrió, le llegó el momento de pensar en su futuro.



Su pierna derecha lo hizo pasar trabajos, pues no lo dejaba caminar bien y le impedía seguir escalando. Le quedó siete centímetros más corta que la izquierda. Estaba invadido de tornillos. El tratamiento fue duro, cuenta, y como ir a la montaña pasó a un segundo plano, comenzó a rondarle la idea de amputarse la mitad de la pierna.

Y eso hizo, luego de hablar con personas expertas y de concluir que era la mejor decisión para hacer lo que lo apasionaba: escalar.



“La adversidad es el mejor maestro, porque cuando uno cree que está derrotado, deprimido, que no hay salidas, hay que levantarse. Yo aprendí de las derrotas, y eso es lo que se debe hacer hoy con esta problemática de salud que hay en el país y en el mundo”, señala. “No sabemos qué va a pasar, pero vamos a salir de esta. El pueblo colombiano está enseñado a pararse de las adversidades”, afirma.



Vive en Suesca, Cundinamarca, en una cima. Con su prótesis escala, camina, dicta conferencias en universidades y a equipos de alto rendimiento, y conversa con la gente que lo aborda.



Este deportista entiende que en estos momentos hay pánico por el coronavirus, pero dice que hay que tener calma. “El momento es difícil, no hay trabajo, mucha gente está enferma, pero hay que escuchar a las personas que saben. Eso aprendí con mi tema. Hay que pararnos y salir adelante, el fracaso es la falta de actitud. Tenemos que saber escuchar a los que entienden del tema, y poner en práctica lo que dicen”, subraya.



Tres años después de su accidente, Cardona logró la cumbre del Aconcagua, en 2010 escaló el Everest y en 2011 alcanzó la cima del Kilimanjaro, todo con la prótesis.

“Subí al Everest y lo bajé sin ningún problema. No fui el único en hacerlo con discapacidad, pero eso me sirvió para decir que hay una luz al final de túnel”, precisa.

Finalmente, destaca que “la gente que se ha parado de la adversidad sabe que lo que nos puede ayudar en estos instantes es saber esperar, tener paciencia. Eso me ayudó a salir de cuatro años de paraplejia. Hay que tomar decisiones en momentos críticos. Así me despegué de lo que me hacía daño, de la tristeza, del rencor, de la envidia, de la soberbia. Hoy, todos tenemos esa misma oportunidad”.