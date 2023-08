En el municipio de Repelón, en el Atlántico, no era extraño que los habitantes vieran correr entre sus calles las aguas residuales, lo que traía consigo malos olores e insectos, debido a la falta de un sistema de alcantarillado.

Para Gilberto Ortega, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Las Palmas de Repelón, el cambio es evidente.“Se ha avanzado bastante con el servicio de alcantarillado. Las calles ya no están encharcadas como anteriormente pasaba y ya no se ven las aguas residuales corriendo por las calles o estancadas en las fosas sépticas”, aclaró Gilberto Ortega.



El residente de Repelón agregó que era una situación que vivían todos los habitantes del municipio y que, ahora, en muchos hogares decidieron incluso acabar con las fosas sépticas para hacer uso, por primera vez, del servicio de alcantarillado, mejorando así su calidad de vida.



“Era una situación que afectaba nuestra salud, ya que de las fosas sépticas salían insectos como moscas y cucarachas, sobre todo en los meses lluviosos como agosto, septiembre y octubre”, resaltó Gilberto.



Una vivencia que se estaba repitiendo en gran parte del departamento, debido a que ni las cabeceras municipales, ni los corregimientos, contaban con un sistema de alcantarillado, por lo que los residentes se veían afectados en su calidad de vida y los cuerpos de agua, que recibían estas aguas residuales, estaban muy contaminados.



Hoy ya son 373.000 atlanticenses los que se han beneficiado con la ejecución de las obras de alcantarillado y saneamiento básico que adelanta la Gobernación del Atlántico.



Eduardo Ortiz, presidente de la JAC del barrio Siete de Agosto en Repelón, también está feliz con el servicio. “Anteriormente la cosa era difícil porque las aguas se quedaba estancadas y se presentaban accidentes. El agua se ponía verde y los señores de edad, al tratar de pasar las fosas, brincaban y se caían”, recuerda Ortiz.



Además, confiesa que aunque en el municipio había una tubería destinada para el alcantarillado, desde hace más de 30 años, esta no se usaba porque “nunca funcionó, la tubería estaba abandonada y se dañó”. Por ello, los residentes optaron por mandar a hacer fosas sépticas para poder evacuar sus aguas residuales.



“Ya esas fosas se cerraron. Yo sellé la mía para evitar los criaderos de mosquitos y ahora estamos conectados al sistema de alcantarillado”, manifestó Ortiz.

Menos contaminación



Se han hecho 15 obras de alcantarillado y saneamiento básico. Foto: Gobernación del Atlántico

El mar Caribe, el río Magdalena, el canal del Dique, el embalse del Guájaro o la laguna de Uruaco, son algunos de los cuerpos de agua que se estaban viendo afectados con los vertimientos de aguas residuales, los cuales también están siendo recuperados para mejorar sus condiciones ambientales y ecosistémicas.



Al respecto, la Gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, destacó que, gracias a 15 obras de alcantarillado y saneamiento básico ejecutadas en su administración, al menos 24 millones de litros de aguas residuales dejan de ingresar a los cuerpos de agua del departamento cada año.



La mandataria departamental añadió que se han marcado importantes hitos en saneamiento básico, como lo logrado en Repelón y Usiacurí, municipios que alcanzaron una cobertura en alcantarillado del cien por ciento.



“Con estas obras mejoramos la calidad de vida y recuperamos nuestros cuerpos de agua. La gente está feliz porque dejaron de soportar esos malos olores y ya no conviven con las aguas residuales al frente de sus casas”, manifestó Noguera.



Según explicó Lady Ospina, secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico del Atlántico, una de las recuperaciones ambientales destacadas es la que se hizo en el embalse del Guájaro, una represa de 160 kilómetros cuadrados ubicada en los municipios de Repelón, Manatí, Sabanalarga y Luruaco.



Este embalse tenía unos grandes vertimientos de agua residual que aumentaban su contaminación y, producto de eso, se afectaba el ecosistema. Con la saneación de los vertimientos se han logrado recuperar los servicios ecosistémicos que presta el lugar.



“Por ejemplo, uno de estos servicios es que tiene una gran actividad pesquera. Es el cuerpo de agua que mayor aporte le hace a la actividad pesquera en el sur del Atlántico. No podemos tener pesca en un lugar con contaminación”, aclaró la secretaria Ospina y agregó: “Además, la gran revolución del campo que vivimos en el Atlántico es posible gracias a que el distrito de riego del sur se abastece desde este embalse”.



Es decir que el agua que llega a las fincas y que permite que las cosechas de municipios como Repelón se hayan reactivado y que hoy los campesinos estén recogiendo nuevamente cosechas se debe, en gran parte, al agua de este embalse.



“Recuperar esos cuerpos de agua implica no solo devolverle la vida a ese ecosistema. También implica una mejor productividad y dinamiza actividades económicas que permiten poder vivir en armonía con la naturaleza. Soñamos con un embalse lleno de turismo, de avistamiento de aves y de actividades ecológicas”, puntualizó Ospina.



Por ello, el reto de esta administración es lograr que antes de finalizar el año 21 cabeceras municipales, de 23 que tiene el departamento, queden con su sistema de alcantarillado funcionando.



Por ejemplo, municipios como Juan de Acosta, Candelaria, Palmar de Varela y Usiacurí tendrán cobertura del cien por ciento de su alcantarillado. Y se aumentará la cobertura en otros municipios como Baranoa y Soledad.



Asimismo, se ha avanzado en la implementación de este sistema de alcantarillado en los corregimientos y zonas rurales del departamento. “Pasamos de tener cero corregimientos con alcantarillado y tratamiento a tener cinco corregimientos con el servicio. Es el primer paso para que en los próximos años se continúe con esta implementación en zonas rurales”, destacó Ospina.



Estos corregimientos son La Peña y Aguada de Pablo, en Sabanalarga; Algodonal, en Santa Lucía y Bohórquez, en Campo de la Cruz.

Reconocen prestación de los servicios

A pesar de que el Atlántico tenía grandes problemas de acceso a agua potable y saneamiento básico, hoy es el segundo departamento del país con la mejor calidad en la prestación de los servicios de agua, alcantarillado y aseo.



Así lo dio a conocer el Departamento Nacional de Planeación al publicar los resultados del Índice de Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento.



En la evaluación, que se encargó de medir los Planes Departamentales de Agua y la calidad en la prestación de estos servicios públicos durante 2022, el Atlántico obtuvo un puntaje de 91,6 sobre 100. El primer lugar lo obtuvo el departamento de Cundinamarca, con 92,5 puntos.



Gracias al programa ‘Agua para la Gente’, la Gobernación del Atlántico ha llevado agua potable 24 horas, siete días de la semana a 16 municipios, beneficiando a más de 1,4 millones de habitantes, con inversiones que alcanzan los 400.000 millones de pesos.

Además, en materia de saneamiento básico, y con una inversión de más de 134.000 millones de pesos, han podido llevar el servicio de alcantarillado a 373.000 personas. Se han entregado seis plantas de tratamiento de aguas residuales y otras seis están en ejecución.

