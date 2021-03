Mujeres que ganaron espacios cuando eso era inimaginable

En los últimos 110 años, no cabe duda, muchas cosas han cambiado para las mujeres. Y aunque es un hecho que han tenido que enfrentar a un mundo machista, que se ha tardado un tiempo muy largo para reconocerles sus derechos, transformar conceptos absurdos y dejar de encasillarlas como el sexo débil, también es una realidad que ellas ya lograron abrirse importantes espacios en todos los ámbitos, en los cuales han podido demostrar sus enormes capacidades.

Para Ana Alba, Corporate and Communication Head en Basf, la incursión de la mujer en el mercado laboral de forma masiva se dio como una situación extraordinaria forzada por el contexto bélico. Agrega que las industrias no tenían la intención de incorporar talento femenino en sus plantas, sino que fue una situación forzada, haciendo que desde el comienzo sus salarios fueran inferiores y las organizaciones no pensaran adaptarse a sus necesidades específicas, pues era una circunstancia temporal.



Explica que, finalizados los conflictos, un gran número de mujeres fueron despedidas de sus trabajos; sin embargo, unas pocas tuvieron la oportunidad de romper barreras para demostrar sus competencias en contextos mayoritariamente masculinos y los conservaron, incluso escalando en sus organizaciones y abriendo el camino que hoy en día recorren las ejecutivas alrededor del orbe.



“Así mismo tuvieron que enfrentar sesgos culturales, donde lo primero que debían defender fue que eran tan profesionales y competentes como sus colegas hombres, antes de poder demostrar sus particularidades y fortalezas profesionales en sí. En muchos casos para que esto fuera posible tuvieron que adoptar comportamientos tradicionalmente masculinos, lo que no necesariamente significó que su liderazgo trajera ambientes de diversidad a sus organizaciones”, anota Alba.



Hoy en día –dice– estas prácticas se han transformado y cada vez más hay una mayor conciencia de la importancia de la diversidad del recurso humano para el crecimiento del negocio. Es evidente que las compañías que comparten en su filosofía estas acciones se han vuelto más competitivas e incluso han mejorado favorablemente su productividad.



Al respecto, Ana María Sánchez, directora de la Corporación De Mis Manos, señala que las mujeres han venido incursionando en todos los ámbitos de la sociedad, la economía, la religión, la política y la educación, entre otros. En ellos se destaca el gran esfuerzo para lograr mayor participación en actividades, oficios y espacios que estaban limitados por estereotipos, roles y paradigmas tradicionales asociados a los hombres, tales como el deporte, las fuerzas militares, la ciencia, la ingeniería, la escritura, la universidad y, en general, las relacionadas con la fortaleza física y el poder.



Si bien el acceso a estos ámbitos es significativo, enfatiza que es necesario un mayor trabajo como sociedad, con las entidades públicas y privadas, para promover y garantizar la equidad, el empoderamiento femenino y los derechos de la mujer.



“Aún es fundamental avanzar en la legislación, la seguridad, la protección social, el empleo, las normas sociales y la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones. De esta forma, los logros alcanzados en la transformación de estereotipos de género tradicionales contarán con mecanismos reales que den garantía a las mujeres en su deseo de tener un rol activo en la sociedad”, subraya Sánchez.

Avances hacia la equidad de género

Por su parte, Lucie Claire Vincent, presidente de Philip Morris International para el Clúster Andino, considera que Colombia ha avanzado positivamente en abordar la equidad de género desde la perspectiva empresarial, especialmente en cargos de liderazgo que antes eran ocupados exclusivamente por hombres, y que esta multinacional en Colombia, y en general en el Clúster Andino, es también una evidencia de esto.



Por ejemplo, revela que han establecido planes y acciones concretos y medibles para garantizar esa equidad en procesos de selección, ascensos, promociones y retención de talento. Además, han generado espacios de bienestar por medio de capacitaciones, el establecimiento de una red de mujeres y la construcción de confianza entre todos los colaboradores.



“En los países del Clúster Andino (Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) tenemos una representación de mujeres del 53 por ciento en cargos directivos y 45 en cargos gerenciales. En Colombia, particularmente, tenemos una representación del 40 por ciento en cargos gerenciales y durante el 2020 más del 50 por ciento de nuestros nuevos ingresos fueron mujeres, de las cuales el 66 por ciento de ellas fueron en cargos gerenciales”, indica esta directiva.

Una universidad muy universal

El cuadro de honor de mujeres destacadas en el ámbito académico es extenso, y allí no solo figuran docentes o investigadoras.



Al igual que está ocurriendo en la alta gerencia de sectores como industria o gobierno, el talento femenino ha demostrado que puede liderar las áreas administrativas y directivas de las instituciones de educación superior del país.



Universidades como la Santo Tomás, por ejemplo, cuentan con un nutrido número de mujeres encabezando diferentes unidades y departamentos claves para el desarrollo de su proyecto educativo.



Tal es el caso de Astrid Tibocha Niño, actual directora de la Unidad de Desarrollo Curricular y Formación Docente de la Universidad Santo Tomás. Tibocha, quien ingresó a la comunidad tomasina como docente de cátedra, hoy lidera la “columna vertebral” a través de la cual la Santo Tomás crea currículos y programas académicos (de pregrado y posgrado; en modalidad presencial, virtual y a distancia) acordes con las necesidades más actuales.



“Desde siempre, la Universidad Santo Tomás ha contado con egresadas ilustres; por ejemplo, Patricia Linares, expresidenta de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), entre muchas otras tomasinas que tienen un rol fundamental en la vida productiva del país. No obstante, de puertas para dentro, la mayoría de las directivas somos mujeres, lo que habla muy bien del compromiso por la equidad, las oportunidades y la universalidad de esta institución”, afirma Astrid Tibocha.

Hitos en estas 11 décadas

Según Sandra Cifuentes, líder para Latam de Astellas Farma, uno de esos grandes acontecimientos, sin duda, fue el acceso de las mujeres a la educación, en especial a la universitaria; para el caso de Colombia, desde la década del 30 (1935-1936). Es curioso, añade, pero la primera mujer en entrar a la universidad aquí en Colombia fue Gerda Westendorp Restrepo, quien estudió medicina en la Universidad Nacional.



“La creación de los diferentes programas de los gobiernos que han buscado apoyar a las mujeres, recientemente la creación de la Secretaría Presidencial para la Equidad de la Mujer, y otras iniciativas como la llegada al país del 30% club, que busca que las empresas tengan un 30 por ciento de participación de las mujeres en juntas directivas”, resalta Cifuentes.



En esa línea, Raquel Jácome, Latam Creative Director en Prodigious, destaca el reconocimiento de mujeres que han dejado huella en campos científicos como Marie Curie o Gerty Cori, que en épocas muy difíciles lucharon por formarse y trabajar en descubrimientos que cambiaron al mundo, o de artistas como Débora Arango o Frida Kahlo, quienes abordaron temáticas duras y reflexivas, e inspiraron a generaciones de mujeres a salirse del molde y encontrar su propia voz.



“Actualmente, y adicional a los crecientes casos individuales de mujeres extraordinarias que vemos casi a diario, estamos haciendo historia al generar comunidades profesionales como los Círculos de Creativas o grupos de desarrolladoras que funcionan como redes de acción por la igualdad y el derecho a planes de carrera basados en mérito”, asegura Jácome, para quien esa sororidad está propiciando cambios en nuestro medio como el replanteamiento de políticas de inclusión y diversidad en las empresas del sector e impulsando más mujeres en cargos de liderazgo. Por lo mismo cree que las compañías para las que estos proyectos no son prioridad son menos atractivas para el talento que cada vez más está comprometido con estos valores.